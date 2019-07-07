За что такие деньги? Как на Уимблдоне оштрафовали Медведева, Кирьоса и Соболенко

Медведев легко отделался?

Даниил Медведев лишился 5,5 тысяч долларов за неспортивное поведение во время решающей партии матча третьего круга с Давидом Гоффеном. Упустив солидный перевес в счёте – 4:1 превратились в 4:4 – россиянин остался недоволен одним из судейских решений, саркастически показал линейному большой палец, повернулся к судье на вышке, продемонстрировав ему жест, означающий взятые деньги (потёр один палец о другой), после чего несколько раз ударил ракеткой фон и получил предупреждение.

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Уходя с корта, Даниил не пожал руку арбитру на вышке и вдобавок ударил ракеткой о газон. В принципе по совокупности этих действий организаторы могли насчитать и более весомый штраф, так что можно сказать, что Медведев ещё легко отделался. К тому же у него уже была похожая история с арбитром – тогда он кинул горсть монеток в сторону судейской вышки, что также можно было воспринять как намёк на предвзятую работу. Произошло это два года назад, и тоже на Уимблдоне. После матча Даниил признал, что это было глупо, и что он уже жалеет о сделанном.

Пофигист и скандалист Томич

Куда более яркий «рецидивист», австралиец Бернард Томич, в начале турнира был лишён всех призовых за первый раунд. Напомним, что он проиграл Жо-Вильфриду Цонга за 58 минут со счётом 2:6, 1:6, 4:6, и показал что-то похожее на борьбу только в третьей партии. Решение было таким же, как на «Ролан Гаррос» по матчу Анны Татишвили – выступление не соответствовало неким профессиональным стандартам. Но если у Татишвили было оправдание в виде недавней травмы, после которой она не успела набрать форму, то за Томичем давно тянется репутация пофигиста и скандалиста – и по делу.

Бернарду в своё время урезала финансирование австралийская федерация тенниса, причём со схожей формулировкой – посчитали, что он не прикладывал должных усилий во время выступления на юниорском «Ролан Гаррос». Он запирался в доме, прячась от дорожной полиции после нарушения правил движения. Отец Бернарда бил его спарринг-партнёра, сломав ему нос, за что был арестован, а ранее сам Бернард просил судью на вышке удалить отца со стадиона во время одного из его матчей. Он разругался с капитаном сборной Австралии в Кубке Дэвиса Ллейтоном Хьюиттом, отказавшимся вызывать его в команду. По словам Ллейтона, после этого он неоднократно получал угрозы от Бернарда и его семьи. Ещё Бернард кичился дорогущими вечеринками за десятки тысяч долларов, его ненадолго арестовывали за громкую музыку ночью в отеле в Майами.

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Словом, едва ли многие люди в теннисном мире любят Томича. Неудивительно, что никто не стал высказываться в его поддержку, хотя, например, тот же Цонга, а также Слоан Стивенс обтекаемо выразили сомнения в объективности подобных решений в целом. Чётких критериев тут действительно нет и быть не может, и если в некоторых случаях очевидно, что кто-то не хочет играть и не борется, то другие подобные ситуации получаются более спорными.

Штрафы для Кирьоса и для «Кирьоса в юбке»

Кстати, другой скандальный австралиец (речь, конечно, о Нике Кирьосе) также был оштрафован. Но всего на $ 3 тысячи – за неспортивное поведение в матче первого круга с соотечественником, Джорданом Томпсоном. Кирьос остался недоволен одним из решений линейного арбитра и требовал оштрафовать его, но в итоге сам был вынужден отдать деньги. Отметим, что Ник полностью плюнул на четвёртый сет, но поединок выиграл — 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (12:10), 0:6, 6:1.

В женском одиночном разряде отметим штрафы белоруски Арины Соболенко ($ 10 тыс. за неспортивное поведение в матче первого раунда) и Елены Остапенко из Латвии ($ 3 тыс. за оскорбительную реплику в матче первого круга). Репутация у обеих тоже не идеальная. Соболенко, как бы тренирующий её Дмитрий Турсунов ни старался её успокаивать, нередко выплёскивает эмоции на корте.

Остапенко раньше направо и налево нарушала теннисный этикет, говоря всё, что думает – а думала она далеко не всегда приятные для соперниц вещи. Некоторые даже сравнивали её поведение с поведением Кирьоса, и на то есть определённые основания. Например, Елена заявляла, что Агнешка Радваньска играет «так коряво, что аж противно», говорила, что даже если проиграет Дарье Касаткиной, то всё равно она лучше россиянки. Ещё латвийка несколько раз вместо рукопожатия после матча просто шлёпала соперницу по ладони, чем в своё время осталась недовольна Кристина Младенович. Без швыряния ракетками, конечно, тоже не обходилось. В последнее время Остапенко вроде бы стала вести себя более спокойно, но без срывов всё ещё не обходится.