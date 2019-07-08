В Англии потратили $100 млн на теннисный корт. Лучше бы бедным помогли?

Строили три года, но стоимость так и не выросла! У государства ничего не просили, да и бедным действительно помогли. Неужели и так бывает?

Первая, самая насыщенная, половина Уимблдона осталась позади. Пока оставшиеся в сетке теннисисты переводили дух и готовились к решающим матчам, организаторы подводили промежуточные итоги и с гордостью хвалили себя за возведение выдвигающейся крыши над первым кортом. Имеют полное право. На реализацию сложнейшего инженерного проекта ушло три года и космические 70 млн фунтов.

На Уимблдоне, в отличие от «Ролан Гаррос», понимают, что шагать в ногу со временем без серьёзных вложений невозможно. Легендарный клуб получил ещё один суперсовременный объект, который на долгие годы станет символом травяного турнира «Большого шлема».

И, кстати, никто не возмущается, что эти деньги лучше было бы раздать пенсионерам и бездомным. Для этого в Англии есть благотворительность.

«Номер телефона есть. Теперь нужно сделать первый шаг. Что скажете?» Пока Шарапова готовит еду, Бушар совершает пробежку, а Жук и Цибулкова загорают в купальниках, Вавринка ищет новые знакомства.

Крыши везде, кроме Франции

Открытие выезжающей крыши над первым кортом Уимблдона состоялось ровно через 10 лет после появления крыши над центральным стадионом клуба. Возможность закрывать корт позволяет проводить матчи под дождём и помогает организаторам не выбиваться из графика.

Интересно, что впервые теннисный корт был оснащён крышей, чтобы спасать игроков не от дождя, а от жары. Произошло это на Australian Open ещё 31 год назад. В 2000 году там же, в Мельбурне, была построена ещё одна арена с выдвигающейся крышей, которая сейчас называется Мельбурн-Арена, а перед Открытым чемпионатом Австралии-2015 в результате реновации крышей обзавёлся и третий стадион, названный в честь Маргарет Корт. В 2016 году состоялось долгожданное открытие крыши над кортом Артура Эша на US Open, а в прошлом году американцы оборудовали подобной конструкцией и стадион Луи Армстронга.

Таким образом, сейчас уже на трёх турнирах «Большого шлема» есть возможность закрывать корт в случае сильной жары или дождя. В отстающих идёт «Ролан Гаррос», где до сих пор нет крыши даже над центральным кортом Филиппа Шатрье. Французы объясняют технологическую отсталость препонами со стороны властей, которые не спешат выдавать разрешение на изменение исторического облика теннисного комплекса. Да и расходы на сооружение крыши кажутся боссам «Ролан Гаррос» слишком большими. В итоге теннисисты вынуждены покидать корт при первых каплях дождя, что в XXI веке выглядит, мягко говоря, странно.

За что такие деньги? Как на Уимблдоне оштрафовали Медведева, Кирьоса и Соболенко Чопорные англичане выпустили целый список наказанных теннисистов, которые хоть как-то проявляют эмоции на корте.

1100 тонн стали и 15 тысяч растений

Реконструкция первого корта Уимблдона включила в себя не только создание крыши. Вместимость арены была увеличена до 12 345 кресел, а все места заменили на новые. Рядом с кортом разбили двухуровневый сад, а по обе стороны от огромного экрана разместили живую изгородь из почти 15 тысяч растений. Всё это отлично вписывается в концепцию «Теннис в саду», которой Уимблдон привержен уже больше 140 лет.

Но главным новшеством и гордостью руководства Всеанглийского лаун-теннисного клуба, конечно, стала выдвигающаяся крыша над первым кортом. Для её создания потребовалось 1100 тонн стали. 11 ферм длиной по 75 метров поднимали наверх с помощью 600-тонного гусеничного крана. Для перемещения крыши задействовано 164 привода и 44 двигателя, а всего система управления состоит из 220 электромеханических устройств. Всё это позволяет абсолютно бесшумно закрывать крышу за 8-10 минут и обеспечивать движение конструкции с точностью до миллиметра.

Уложились в бюджет и помогли бездомным

Стоимость проекта составила 70 млн фунтов ($ 87,7 млн). Сумма большая, но это далеко не рекорд. Для сравнения, крыша над кортом Артура Эша обошлась US Open в $150 млн, а реновация арены Маргарет Корт в Мельбурне стоила $ 180 млн. Руководство Уимблдона чётко обозначило бюджет и потратило на трёхлетнее строительство ровно столько, сколько планировало. Оказывается, и так бывает. Мы-то в России привыкли, что если затраты вырастают раз в 10 – это нормально.

Возможно, реализовать сложнейший проект в срок и уложиться в установленный бюджет удалось за счёт использования только частных денег. Основным инвестором выступил Всеанглийский лаун-теннисный клуб, вложились в строительство спонсоры и частные бизнесмены. Ни фунта из бюджета Великобритании или Лондона. Поэтому, кстати, никто и не упрекает Уимблдон в расточительности и не выступает с призывами типа: «Зачем эта крыша, когда люди голодают», «Отдайте лучше деньги пенсионерам» и далее по списку.

При этом о слабых мира сего английские аристократы тоже не забыли. В рамках благотворительного проекта «Крыша для всех» в интернете был запущен сбор средств для помощи лондонским бездомным. На эти же цели пошли и деньги, вырученные за билеты на торжественное открытие обновлённого первого корта. В общей сложности удалось собрать 400 тыс. фунтов ($ 0,5 млн).