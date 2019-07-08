Американке Гауфф 15 лет. Но она будет зарабатывать больше Серены

Халеп остановила Гауфф. Но для американки это только начало

Триумфальное шествие самой юной участницы основной сетки Уимблдона в Открытой эре, стартовавшей с квалификации, завершилось. 15-летняя Кори Гауфф, выиграв шесть матчей подряд и проявив недюжинную волю к победе в матче третьего раунда с Полоной Херцог, где она ушла с двух матчболов во второй партии, выбыла из турнира в его самый насыщенный день – понедельник второй недели. Уимблдон – единственный турнир, где все матчи 1/8 финала проводятся одновременно, что связано с днём отдыха накануне.

Проиграла Гауфф более чем достойной сопернице – бывшей первой ракетке мира Симоне Халеп. Если в части опыта поверженная Кори в первом круге Винус Уильямс поспорит с Симоной, то по уровню игры румынка сейчас на порядок выше и её, и любой другой теннисистки, с которой Гауфф встречалась на этом турнире. Кроме того, она привыкла играть на контратаках, сдерживая острые удары соперниц, так что пробивным стилем её не удивить. Правда, на «Ролан Гаррос» Халеп уступила действующей в атакующей манере юной Аманде Анисимовой, но здесь с Кори Гауфф она разобралась уверенно. Шансов у американки практически не было. Да, она боролась до конца, на своей подаче отыграла двойной матчбол, однако преимущество Симоны ощущалось на протяжении всего поединка. Румынка выиграла оба сета со счётом 6:3 и вышла в четвертьфинал.

Кори ждут 100 миллионов в год?

Но, конечно, выступление Кори на этом турнире не забудется. Она уже громко заявила о себе, получила симпатии многих известных людей, в том числе не из мира тенниса, и о ней продолжат говорить. А там, где внимание и разговоры – там и большие деньги. Такое правило работало и в прежние времена, а теперь, с бурным ростом популярности интернета и в том числе соцсетей, стало ещё более очевидным. Любая известность так или иначе может быть монетизирована.

Теннисный мир охвачен Кокоманией. За Гауфф болеет весь Уимблдон и мама Бейонсе 15-летняя американка бьёт рекорды XXI века и влюбляет в себя всех. Она самая юная участница 1/8 финала Уимблдона с 1991 года.

Найджел Карри, ранее бывший одним из председателей Ассоциации спонсорских контрактов в Европе, уверен, что она потенциально вполне может стать самой высокооплачиваемой теннисисткой в мире. «Эта корона ждёт своей обладательницы уже около десяти лет. То, что сёстры Уильямс в своё время сломали барьеры в теннисе, определённо поможет Гауфф. Сейчас спортсменка, являясь доминирующей силой в женском теннисе, может зарабатывать около 50 миллионов фунтов стерлингов в год на спонсорских выплатах, но если такой силой станет Гауфф, если она выиграет несколько турниров «Большого шлема», то эту цифру смело можно удвоить. Спонсоры с удовольствием будут заключать контракты с теннисисткой с миллионами подписчиков в соцсетях и таким влиянием на людей, которое у неё будет при подобных успехах».

Пиар от Федерера

Агентство Роджера Федерера заметило Кори Гауфф ещё за несколько месяцев до этого Уимблдона и помогло ей заключить контракт с итальянским производителем пасты, которого рекламирует и сам швейцарец. Также у американки есть спонсорские соглашения с Head и New Balance – это соответственно теннисные ракетки и спортивная форма. Кстати, тот же Федерер перед матчем Гауфф с Халеп отмечал, что не удивится даже её победе на всём турнире. Явный аванс, конечно – но тоже огромная польза в плане пиара.

Звезда родилась? 15-летняя Кори Гауфф напоминает Серене Уильямс её сестру Победив Винус Уильямс, Кори Гауфф уже вышла в 3-й круг Уимблдона. Тренер Серены и знаменитые игроки прошлого считают её будущей звездой.

Самой Кори главное делать две вещи – упорно тренироваться, чтобы прогрессировать и запомниться действительно яркой звездой, а не теннисисткой, ненадолго сверкнувшей на горизонте, и не попадать в скандалы. Конечно, негативное внимание – тоже внимание, но милая и воспитанная темнокожая девушка явно должна вдохновлять большее число людей, чем теннисистка, ведущая себя, как Ник Кирьос или Елена Остапенко в прежние годы. Если у Гауфф не будет ярких побед, то известность тоже долго не продержится.