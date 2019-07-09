«Своё болото зеленее!» Что вообще в голове у лучшей теннисистки мира?

В женском теннисе первые ракетки мира сменяются так часто, что совсем не сложно кого-то упустить. Но кто бы ни поднимался на вершину, главными звёздами остаются Серена Уильямс и Мария Шарапова, поскольку текущим лидерам не хватает самобытности как на корте, так и за его пределами. Впрочем, у нынешней первой ракетки мира австралийки Эшли Барти с индивидуальностью проблем нет. Показывая не самый яркий и зрелищный теннис, она берёт интеллектом.
На Уимблдоне Барти неделю дурачила журналистов, вставляя в ответы на пресс-конференциях цитаты из диснеевских мультфильмов. Причём делала эта так тонко, что раскусили её только с третьего раза.
«Водоросли всегда зеленее в чужом пруду»
23-летняя Эшли Барти сенсационно выиграла «Ролан Гаррос», а затем взяла титул в Бирмингеме, что помогло ей приехать на Уимблдон в ранге первой ракетки мира. Естественно, к новому лидеру женского тенниса в Лондоне было приковано повышенное внимание журналистов, и Эшли со своей ролью справлялась достойно. Говорила грамотно, интересно и образно, избегала штампов. Поэтому, когда после победы над китаянкой Чжен Сайсай в первом круге австралийка употребила фразу «акуна матата» из мультфильма «Король лев», никто не заподозрил неладное. «Выходя на корт, я думала: «Акуна матата» (в переводе с суахили «без проблем». — Прим. «Чемпионата»). Просто расслабься и сделай это», сказала Эшли, рассказывая о предматчевом настрое.
Два дня спустя, разгромив бельгийку Элисон ван Эйтванк, Эшли, снова как бы невзначай, вставила в интервью цитату из мультфильма. На этот раз из «Истории игрушек». «Я переписываюсь со своей племянницей. Она мне снова и снова и говорит: «Ты можешь идти в бесконечность и дальше». И опять отсылка к анимационному творчеству осталась незамеченной.
Барти будто бросала вызов журналистам, делая цитаты всё более явными. После победы над британкой Хэрриет Дарт в третьем круге Эшли пофилософствовала на тему выбора ударов, повторив строчку песни из «Русалочки». «Иногда я смотрю на удар и бью по мячу. Водоросли всегда зеленее в чужом пруду», — бросила австралийка прессе очередной «ключ».
«Хотела внести разнообразие. Это же весело»
Раскрыть игру теннисистки удалось репортёрам телеканала ABC. По-прежнему непонятно, готовила ли Эшли цитаты заранее или это была импровизация. Четвёртый матч стал для неё последним на Уимблдоне. На пресс-конференции после поражения от Элисон Риске Барти объяснила, что имела в виду: «Мне очень нравятся диснеевские мультфильмы, я всё время их смотрю. Я хотела сделать пресс-конференции более разнообразными. Это же весело. Мне кажется, вы поняли только с третьего раза».
Журналисты на Барти не обиделись, а наоборот отметили отличное чувство юмора австралийки и признали, что она здорово потроллила серьёзный и скучный формат пресс-конференций с одинаковыми вопросами и предсказуемыми ответами.
Интересно, подготовит ли Барти что-то оригинальное для пресс-конференций на US Open. Время, чтобы пересмотреть любимые мультфильмы и пополнить арсенал цитат, у Эшли есть. А возможно, австралийская теннисистка обратит взор в сторону советской мультипликации. В любом случае она улетела, но обещала вернуться.
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