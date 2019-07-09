«Слишком красивая, чтобы играть в теннис». Гауфф не станет новой Курниковой?

Успех юной Курниковой на Уимблдоне
Почти за четверть века до Кори Гауфф, в 1996 году, теннисный мир в себя влюбила Анна Курникова. Она была первой теннисисткой из России, по-настоящему прославившейся за рубежом – ещё на Олимпиаде в Атланте-1996 за её автографом выстраивались огромные очереди, а на Открытом чемпионате США в том же году Курникова прошла квалификацию и добралась до 4-го круга, где проиграла великой Штеффи Граф. Тогда россиянка была даже младше, чем Кори Гауфф сейчас – ей было 15 лет и 93 дня.
Затем Анна стала настоящим секс-символом тенниса, а в 1997-м 16-летняя россиянка блеснула и на Уимблдоне, дойдя до полуфинала. По пути она одержала три волевые победы подряд, отыгрываясь с 0:1 по партиям, а в четвертьфинале выбила из турнира Иву Майоли, которая за месяц до этого стала чемпионкой «Ролан Гаррос». Выйти в финал Курниковой не дала Мартина Хингис. Гениальная швейцарка, которая старше Анны на 8,5 месяца, проводила свой лучший сезон в карьере. Она уже стала первой ракеткой мира и в итоге выиграла в том году три из четырёх «Шлемов», а на «Ролан Гаррос» дошла до финала, уступив там соответственно Иве Майоли. Курникова смогла взять у Хингис только 5 геймов, но тогда казалось, что это только начало большого пути россиянки.
В итоге же этот полуфинал оказался лучшим результатом Анны на «Шлемах» в одиночном разряде. В восьмёрку лучших она вошла ещё один раз, на Открытом чемпионате Австралии в 2001 году. В том четвертьфинале Курникова проиграла Линдсей Дэвенпорт. Остальные её выступления на мэйджорах заканчивались максимум в четвёртом раунде. В одиночном разряде Анна вообще не завоевала ни одного титула на уровне WTA, проиграв все четыре финала (самый крупный – в Майами-1998). В паре дела у Курниковой шли лучше – там она была первой ракеткой мира и выиграла 16 турниров, включая две победы на Australian Open в паре с Мартиной Хингис. Они называли свой дуэт «Теннисные Spice Girls».
Медийная популярность Анны
При этом отсутствие громких побед в одиночном разряде никак не мешало популярности Курниковой. Ещё до совершеннолетия различные журналы включали её в списки 50 и 100 самых красивых людей в мире, а в 2002-м, когда ей был 21 год, её назвали самой сексуальной женщиной на планете. Разумеется, Анна много снималась в купальниках и бикини, а также исполнила маленькие роли в фильме «Я, снова я и Ирэн» с Джимом Керри и, до того, в знаменитом сериале «Друзья». Хотя Курникова сыграла свой последний профессиональный матч весной 2003 года – она не смогла продолжать выступления из-за травм, — её имя и фамилия продолжали лидировать в запросах поисковиков среди всех спортсменов вплоть до 2008-го. И, конечно, такая известность помогла Анне заработать миллионы и миллионы долларов вне корта.
Анна встречалась со знаменитыми русскими хоккеистами Сергеем Фёдоровым и Павлом Буре, которые старше её соответственно на 11,5 и 10 лет. Самой Курниковой тогда было 17-18 лет. Затем молодым человеком Анны стал испанский певец Энрике Иглесиас. Их отношения начались больше 17 лет назад, и они до сих пор вместе. 16 декабря 2017 года у них родились близнецы – Николас и Люси. Так что, похоже, главной победы в жизни Курниковой удалось добиться. Это не титулы и призы, а, как ни банально, счастье в семье.
«Сейчас у меня совсем другая жизнь»
«Мне очень нравится быть мамой. Я всегда хотела детей – своих или приёмных, не так важно. Мне нравится заботиться о людях. Что мне давалось тяжело – так это быть в центре внимания с юного возраста. Люди говорили, что я слишком красивая, чтобы играть в теннис. От таких слов я сильно нервничала и не могла нормально двигаться на корте. В возрасте, когда мне пришлось закончить карьеру, большинство людей только выпускается из колледжа и ищет себя во взрослой жизни. А я рассталась с единственным занятием, которое по-настоящему знала и умела.
Сейчас у меня совсем другая жизнь. Я встаю примерно в полседьмого утра, мы с детьми завтракаем, гуляем. Пока они спят, я занимаюсь йогой или пилатесом. Около полудня начинается работа по дому, а к восьми вечера я уже лежу без сил на диване. Я хочу посвящать всё своё время детям. Быть с ними – настоящее счастье, мне не хочется пропустить ни секунды. Они ещё не в том возрасте, чтобы покупать им ракетки, но с теннисными мячами они уже играют. Наши отношения с Энрике тоже в полном порядке. Пожалуй, сейчас у нас даже больше секса, чем когда-либо», — поведала Анна в интервью The Sun.
Кстати, рассказ Курниковой о том, что она сама делает работу по дому, хорошо перекликается с воспоминаниями Светланы Кузнецовой о том, как она была у Анны в гостях после появления её близнецов на свет. Светлана говорила, что Анна сама ходит на местный рынок и выбирает там фрукты и овощи, и что это её поразило. Так что Курникова, очевидно, действительно очень любит и ценит свою семью и сполна наслаждается семейной жизнью.
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