«Слишком красивая, чтобы играть в теннис». Гауфф не станет новой Курниковой?

Успех юной Курниковой на Уимблдоне

Почти за четверть века до Кори Гауфф, в 1996 году, теннисный мир в себя влюбила Анна Курникова. Она была первой теннисисткой из России, по-настоящему прославившейся за рубежом – ещё на Олимпиаде в Атланте-1996 за её автографом выстраивались огромные очереди, а на Открытом чемпионате США в том же году Курникова прошла квалификацию и добралась до 4-го круга, где проиграла великой Штеффи Граф. Тогда россиянка была даже младше, чем Кори Гауфф сейчас – ей было 15 лет и 93 дня.

Затем Анна стала настоящим секс-символом тенниса, а в 1997-м 16-летняя россиянка блеснула и на Уимблдоне, дойдя до полуфинала. По пути она одержала три волевые победы подряд, отыгрываясь с 0:1 по партиям, а в четвертьфинале выбила из турнира Иву Майоли, которая за месяц до этого стала чемпионкой «Ролан Гаррос». Выйти в финал Курниковой не дала Мартина Хингис. Гениальная швейцарка, которая старше Анны на 8,5 месяца, проводила свой лучший сезон в карьере. Она уже стала первой ракеткой мира и в итоге выиграла в том году три из четырёх «Шлемов», а на «Ролан Гаррос» дошла до финала, уступив там соответственно Иве Майоли. Курникова смогла взять у Хингис только 5 геймов, но тогда казалось, что это только начало большого пути россиянки.

В итоге же этот полуфинал оказался лучшим результатом Анны на «Шлемах» в одиночном разряде. В восьмёрку лучших она вошла ещё один раз, на Открытом чемпионате Австралии в 2001 году. В том четвертьфинале Курникова проиграла Линдсей Дэвенпорт. Остальные её выступления на мэйджорах заканчивались максимум в четвёртом раунде. В одиночном разряде Анна вообще не завоевала ни одного титула на уровне WTA, проиграв все четыре финала (самый крупный – в Майами-1998). В паре дела у Курниковой шли лучше – там она была первой ракеткой мира и выиграла 16 турниров, включая две победы на Australian Open в паре с Мартиной Хингис. Они называли свой дуэт «Теннисные Spice Girls».

«Девушка, покорившая мир». Анна Курникова снова прекраснее всех Аня снова на обложке журнала, красивая, как карточная комбинация. Теперь её точно можно считать легендой.

Медийная популярность Анны

При этом отсутствие громких побед в одиночном разряде никак не мешало популярности Курниковой. Ещё до совершеннолетия различные журналы включали её в списки 50 и 100 самых красивых людей в мире, а в 2002-м, когда ей был 21 год, её назвали самой сексуальной женщиной на планете. Разумеется, Анна много снималась в купальниках и бикини, а также исполнила маленькие роли в фильме «Я, снова я и Ирэн» с Джимом Керри и, до того, в знаменитом сериале «Друзья». Хотя Курникова сыграла свой последний профессиональный матч весной 2003 года – она не смогла продолжать выступления из-за травм, — её имя и фамилия продолжали лидировать в запросах поисковиков среди всех спортсменов вплоть до 2008-го. И, конечно, такая известность помогла Анне заработать миллионы и миллионы долларов вне корта.

Анна встречалась со знаменитыми русскими хоккеистами Сергеем Фёдоровым и Павлом Буре, которые старше её соответственно на 11,5 и 10 лет. Самой Курниковой тогда было 17-18 лет. Затем молодым человеком Анны стал испанский певец Энрике Иглесиас. Их отношения начались больше 17 лет назад, и они до сих пор вместе. 16 декабря 2017 года у них родились близнецы – Николас и Люси. Так что, похоже, главной победы в жизни Курниковой удалось добиться. Это не титулы и призы, а, как ни банально, счастье в семье.

«Сейчас у меня совсем другая жизнь»

«Мне очень нравится быть мамой. Я всегда хотела детей – своих или приёмных, не так важно. Мне нравится заботиться о людях. Что мне давалось тяжело – так это быть в центре внимания с юного возраста. Люди говорили, что я слишком красивая, чтобы играть в теннис. От таких слов я сильно нервничала и не могла нормально двигаться на корте. В возрасте, когда мне пришлось закончить карьеру, большинство людей только выпускается из колледжа и ищет себя во взрослой жизни. А я рассталась с единственным занятием, которое по-настоящему знала и умела.

Сейчас у меня совсем другая жизнь. Я встаю примерно в полседьмого утра, мы с детьми завтракаем, гуляем. Пока они спят, я занимаюсь йогой или пилатесом. Около полудня начинается работа по дому, а к восьми вечера я уже лежу без сил на диване. Я хочу посвящать всё своё время детям. Быть с ними – настоящее счастье, мне не хочется пропустить ни секунды. Они ещё не в том возрасте, чтобы покупать им ракетки, но с теннисными мячами они уже играют. Наши отношения с Энрике тоже в полном порядке. Пожалуй, сейчас у нас даже больше секса, чем когда-либо», — поведала Анна в интервью The Sun.

Кстати, рассказ Курниковой о том, что она сама делает работу по дому, хорошо перекликается с воспоминаниями Светланы Кузнецовой о том, как она была у Анны в гостях после появления её близнецов на свет. Светлана говорила, что Анна сама ходит на местный рынок и выбирает там фрукты и овощи, и что это её поразило. Так что Курникова, очевидно, действительно очень любит и ценит свою семью и сполна наслаждается семейной жизнью.