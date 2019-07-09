Серена рвётся в финал Уимблдона! Ну как рвётся – вползает…

Серена и рекорд Маргарет Корт
Серена Уильямс уже давно гоняется за рекордом Маргарет Корт на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. Собственно говоря, этот рекорд и признают-то не все, поскольку австралийка немалую часть титулов завоевала до начала Открытой эры. Напомним, что началась Открытая эра в 1968 году, когда соревнования, до того доступные исключительно для любителей – в том числе турниры «Большого шлема» — открыли свои двери для профессиональных игроков, получавших за победы финансовое вознаграждение. До того на всех соревнованиях любительских туров официально допускались разве что компенсации расходов на транспорт, еду и проживание, не более того.
Если брать результаты исключительно Открытой эры, то здесь рекорд принадлежал Штеффи Граф, выигравшей 22 мэйджора. Его Серена уже побила, завоевав 23-й титул на AustralianOpenв 2017 году, будучи беременной. Вернувшись в тур после родов, Уильямс старается выиграть 24-й мэйджор, чтобы догнать и Маргарет Корт. В прошлом году она дошла до финалов Уимблдона и USOpen, но проиграла оба – Анжелике Кербер и Наоми Осаке соответственно. Пожалуй, наиболее высоки шансы Серены на успех именно в Лондоне. Трава – достаточно специфическое покрытие, на котором умеют хорошо играть далеко не все топ-теннисистки. К тому же именно на траве наиболее велико значение подачи и мощных ударов. Если в скорости реакции и передвижения по корту Уильямс с годами теряет (хотя к этому турниру она подошла в более хорошей физической форме, чем к предыдущим), то мощь и подача остаются при ней.
Лёгкая дорога к четвертьфиналу
Путь американки к четвертьфиналу получился не слишком сложным. Она проиграла только один сет, причём проиграла сенсационно – 18-летней словенке Кае Юван во втором круге. В четвёртом раунде многие ждали встречи Серены если не с Марией Шараповой, то с Анжеликой Кербер, но в итоге обе многократные чемпионки «Шлемов» проиграли в первые дни, и соперницей Уильямс стала Карла Суарес-Наварро, которая на траве чувствует себя хуже, чем на харде или грунте. В результате Уильямс, не затратив лишних сил, выиграла у испанки за час, сохранив энергию на четвертьфинал. Это единственные «смежные» стадии Уимблдона в женском одиночном разряде, играющиеся без дня отдыха, так что фактор быстрой победы в 1/8 финала имеет значение.
Голеностоп не помешал победе Уильямс
Соперницей Серены стала Элисон Риске, сенсационно выбившая из турнира первую ракетку мира, Эшли Барти, и в 29 лет впервые добравшаяся до четвертьфинала мэйджора. Конечно, Барти не назовёшь настоящим лидером тенниса, особенно с учётом того, что ещё в марте она и в топ-10 одиночного разряда никогда не была. Да, она поднялась на первую строчку и точно сохранит её после Уимблдона, но пока воспринимать её как первую ракетку совсем непривычно. Та же Серена перед стартом турнира даже не была в курсе, что Эшли заняла лидирующую позицию.
Поединок получился неровным – Уильямс играла с перепадами. Если в первой партии проблемы у неё были на старте, и их можно было объяснить тем, что Серена не сразу вошла в игру, то во втором сете звёздной американке, напротив, не удалась концовка. За несколько геймов до её завершения Уильямс вызвала врача, перебинтовавшего ей правый голеностоп уже после брейка Риске в девятом гейме. В этот момент показалось, что близится сенсация – Элисон взяла сет и начала решающую партию с брейка. Но проблемы Серены со здоровьем оказались не настолько серьёзными, чтобы не дать ей совершить любимый финишный рывок. Преодолев боль в ноге (если она действительно была заметной), Уильямс показала великолепный теннис в последних геймах матча и пробилась в полуфинал. Но вопросы к состоянию американки остались – пока она далека от идеала. Её путь к финалу похож не на рывок, а на вползание, или на продвижение на классе – кому как больше нравится.
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Теперь Уильямс ждёт ещё матч в миксте с Энди Марреем. Кстати, в их предыдущем матче произошёл забавный эпизод, когда Серена, достав короткий мяч, села под сетку и так и не нашла подходящего момента, чтобы подняться на ноги, оставшись ползать на хафкорте.
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