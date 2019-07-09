Серена рвётся в финал Уимблдона! Ну как рвётся – вползает…

Серена и рекорд Маргарет Корт

Серена Уильямс уже давно гоняется за рекордом Маргарет Корт на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. Собственно говоря, этот рекорд и признают-то не все, поскольку австралийка немалую часть титулов завоевала до начала Открытой эры. Напомним, что началась Открытая эра в 1968 году, когда соревнования, до того доступные исключительно для любителей – в том числе турниры «Большого шлема» — открыли свои двери для профессиональных игроков, получавших за победы финансовое вознаграждение. До того на всех соревнованиях любительских туров официально допускались разве что компенсации расходов на транспорт, еду и проживание, не более того.

Серену пристыдили за невежество. Но судьба соперниц её не волнует Американская чемпионка всем своим видом показывает, что ставит себя выше других. Её критикуют, но терпят. А что ещё остаётся?

Если брать результаты исключительно Открытой эры, то здесь рекорд принадлежал Штеффи Граф, выигравшей 22 мэйджора. Его Серена уже побила, завоевав 23-й титул на AustralianOpenв 2017 году, будучи беременной. Вернувшись в тур после родов, Уильямс старается выиграть 24-й мэйджор, чтобы догнать и Маргарет Корт. В прошлом году она дошла до финалов Уимблдона и USOpen, но проиграла оба – Анжелике Кербер и Наоми Осаке соответственно. Пожалуй, наиболее высоки шансы Серены на успех именно в Лондоне. Трава – достаточно специфическое покрытие, на котором умеют хорошо играть далеко не все топ-теннисистки. К тому же именно на траве наиболее велико значение подачи и мощных ударов. Если в скорости реакции и передвижения по корту Уильямс с годами теряет (хотя к этому турниру она подошла в более хорошей физической форме, чем к предыдущим), то мощь и подача остаются при ней.

Явление королевы. Серена показала себя во всей красе и сиянии кристаллов Уильямс на Уимблдоне начала громить соперниц в одиночке и готовится выступить в миксте с Марреем.

Лёгкая дорога к четвертьфиналу

Путь американки к четвертьфиналу получился не слишком сложным. Она проиграла только один сет, причём проиграла сенсационно – 18-летней словенке Кае Юван во втором круге. В четвёртом раунде многие ждали встречи Серены если не с Марией Шараповой, то с Анжеликой Кербер, но в итоге обе многократные чемпионки «Шлемов» проиграли в первые дни, и соперницей Уильямс стала Карла Суарес-Наварро, которая на траве чувствует себя хуже, чем на харде или грунте. В результате Уильямс, не затратив лишних сил, выиграла у испанки за час, сохранив энергию на четвертьфинал. Это единственные «смежные» стадии Уимблдона в женском одиночном разряде, играющиеся без дня отдыха, так что фактор быстрой победы в 1/8 финала имеет значение.

Американка расчистила Серене дорогу, выбив прошлогоднюю чемпионку Серена Уильямс лишилась серьёзных соперниц на Уимблдоне. Сначала выбыла из борьбы Шарапова, теперь Лорен Дэвис обыграла Анжелику Кербер.

Голеностоп не помешал победе Уильямс

Соперницей Серены стала Элисон Риске, сенсационно выбившая из турнира первую ракетку мира, Эшли Барти, и в 29 лет впервые добравшаяся до четвертьфинала мэйджора. Конечно, Барти не назовёшь настоящим лидером тенниса, особенно с учётом того, что ещё в марте она и в топ-10 одиночного разряда никогда не была. Да, она поднялась на первую строчку и точно сохранит её после Уимблдона, но пока воспринимать её как первую ракетку совсем непривычно. Та же Серена перед стартом турнира даже не была в курсе, что Эшли заняла лидирующую позицию.

Поединок получился неровным – Уильямс играла с перепадами. Если в первой партии проблемы у неё были на старте, и их можно было объяснить тем, что Серена не сразу вошла в игру, то во втором сете звёздной американке, напротив, не удалась концовка. За несколько геймов до её завершения Уильямс вызвала врача, перебинтовавшего ей правый голеностоп уже после брейка Риске в девятом гейме. В этот момент показалось, что близится сенсация – Элисон взяла сет и начала решающую партию с брейка. Но проблемы Серены со здоровьем оказались не настолько серьёзными, чтобы не дать ей совершить любимый финишный рывок. Преодолев боль в ноге (если она действительно была заметной), Уильямс показала великолепный теннис в последних геймах матча и пробилась в полуфинал. Но вопросы к состоянию американки остались – пока она далека от идеала. Её путь к финалу похож не на рывок, а на вползание, или на продвижение на классе – кому как больше нравится.

Теперь Уильямс ждёт ещё матч в миксте с Энди Марреем. Кстати, в их предыдущем матче произошёл забавный эпизод, когда Серена, достав короткий мяч, села под сетку и так и не нашла подходящего момента, чтобы подняться на ноги, оставшись ползать на хафкорте.