На Уимблдоне наказали саму Серену. Англичане совсем страх потеряли?

В женской одиночной сетке Уимблдона остались четыре теннисистки и одна главная интрига: удастся ли американке Серене Уильямс завоевать долгожданный 24-й титул на турнирах серии «Большого шлема», ради которого она и возобновила карьеру после рождения дочери? Для организаторов выход Уильямс-младшей в полуфинал – безусловная удача. Уже ясно, что решающие матчи женского Уимблдона соберут и на трибунах, и у телеэкранов гораздо большую аудиторию, чем аналогичные поединки «Ролан Гаррос» месячной давности.

На Уимблдоне понимают, кому в первую очередь обязаны высокими рейтингами, и уделяют максимальное внимание главной звезде женского турнира. Но особое отношение к Серене заканчивается, как только вопрос касается правил. Здесь они одинаковы для всех, и на крупный штраф может нарваться даже легенда тенниса или супергероиня, какой себя искренне считает Уильямс.

Это вам не «Ролан Гаррос».

Серена рвётся в финал Уимблдона! Ну как рвётся – вползает… Уильямс травмировала голеностоп, потеряла сет, но смогла победить в четвертьфинале. В миксте с Энди Марреем тоже приходится непросто.

Штрафы всем скандалистам

Солидные денежные штрафы за различные нарушения уже стали своеобразным трендом Уимблдона-2019. Самым обсуждаемым стал случай с австралийцем Бернардом Томичем, у которого отняли все призовые за поражение в первом круге (а это, на минуточку, 45 тыс. фунтов, или $ 56 тыс.) По мнению организаторов, бойцовские качества Бернарда в матче с Жо-Вильфридом Цонгой не соответствовали принятым стандартам. Игроки, эксперты и болельщики возмущаются отсутствием прозрачных критериев для определения «соответствия стандартам» и называют отъём призовых грабежом.

Ещё у одного теннисиста отобрали деньги за поражение. Да это просто мафия! Новый «грабёж» случился на старейшем теннисном турнире. Организаторы Уимблдона решили, что проигравший не соответствует стандартам.

В нежелании выкладываться по полной больше никто уличён не был, но это не помешало организаторам собрать неплохую сумму на штрафах за менее серьёзные нарушения. Даниил Медведев лишился $ 5,5 тыс. за споры с арбитрами и удары ракеткой по фону. Белоруска Арина Соболенко за неспортивное поведение заплатила $ 10 тыс., а австралийцу Нику Кирьосу и латвийке Елене Остапенко несдержанность обошлась в $ 3 тыс. каждому. Столько же бюджету Всеанглийского лаун-теннисного клуба сэкономил итальянец Фабио Фоньини, пожелавший, чтобы «в этом клубе взорвалась бомба».

За что такие деньги? Как на Уимблдоне оштрафовали Медведева, Кирьоса и Соболенко Чопорные англичане выпустили целый список наказанных теннисистов, которые хоть как-то проявляют эмоции на корте.

«Всегда была „Мстителем“ в сердце»

Все перечисленные игроки любителям тенниса известны хорошо, причём у большинства уже сложилась репутация скандалистов. Звёзд первой величины среди оштрафованных не было, но лишь до того момента, пока под санкции не попала Серена Уильямс. Американка за долгую карьеру неоднократно срывалась на арбитров и образцом джентльменского поведения никогда не слыла, но на этом Уимблдоне пока контролирует эмоции и ни в каких конфликтных ситуациях не участвовала.



Так за что же тогда её оштрафовали? Да ещё и на внушительную сумму в $ 10 тыс.?



Оказывается, за порчу драгоценного травяного покрытия на одном из тренировочных кортов. Причём произошло это ещё до начала турнира. Во время тренировки Серена бросила ракетку на землю и повредила газон. Что именно вывело американку из себя на обычной тренировке, неизвестно, да в данном случае не так и важно. «Я просто бросила на корт ракетку. За это меня оштрафовали. Если бы мне объяснили, что такого я сделала, я была бы благодарна. Я всегда была „Мстителем“ в сердце. Наверное, у меня суперсила, не знаю», — прокомментировала эпизод сама теннисистка.



Серену пристыдили за невежество. Но судьба соперниц её не волнует Американская чемпионка всем своим видом показывает, что ставит себя выше других. Её критикуют, но терпят. А что ещё остаётся?

Серена не выше закона

Конечно, размер штрафа для Серены Уильямс вряд ли окажется очень существенным. Дойдя до полуфинала Уимблдона, она уже заработала как минимум 550 тыс. фунтов ($ 685 тыс.) плюс гарантировала себе 3 тыс. фунтов ($ 3735) за выступление в миксте с Энди Марреем. Куда важнее сам факт, что организаторы проявили принципиальность и показали, что правила едины для всех. Ты можешь быть хедлайнером турнира и главным фаворитом, тебя могут называть величайшей теннисисткой в истории в официальном трейлере, но это не спасёт от штрафа, если ты швырнёшь ракетку на газон.



Ситуацию, когда из-за Серены другого игрока просят покинуть собственную пресс-конференцию, на Уимблдоне представить невозможно. Для организаторов Уимблдона Уильямс не священная корова, как, например, на «Ролан Гаррос», а прежде всего теннисистка. Да, выдающаяся, заслуженная-перезаслуженная, но спортсменка приехала для выступления на турнире, а значит должна соблюдать его правила. И тогда её опять будут обожать и называть величайшей.