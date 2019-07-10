Все в сад. Надаль и Федерер убрали соперников с пути и наконец сыграют в теннис

Жеребьёвка Уимблдона сняла вопросы

Более высокий номер посева Роджера Федерера на Уимблдоне относительно его рейтинга – второй вместо третьего – на некоторое время стал предметом обсуждения. На третью строчку посева швейцарец сдвинул Рафаэля Надаля, который сейчас является второй ракеткой мира. При этом система полностью прозрачна – известна формула, по которой добавляются очки за результаты на траве в два предшествующих года, и это правило незыблемо уже много лет.

Надаля и Джоковича раздражает особый статус Федерера Знаменитый швейцарец получил от организаторов Уимблдона льготный посев. Ну и кому это может понравиться?

Жеребьёвка в любом случае убрала повод для разговоров, отправив Роджера и Рафаэля в одну половину сетки. При таком раскладе никакой разницы, кто из них второй сеяный, а кто третий, ни было. Третий номер посева изначально мог попасть в половину сетки Новака Джоковича, но этого не произошло.

100 побед Федерера

По пути к полуфиналу сколько-нибудь ожесточённого сопротивления ни Надаль, ни Федерер не встретили. Рафаэль уступил один сет Нику Кирьосу, да ещё в первой партии четвертьфинала с Сэмом Куэрри была борьба. Роджер стартовал на турнире с неожиданного проигрыша партии Ллойду Джорджу Харрису, а в четвертьфинале отдал первый сет Кею Нисикори. Тем не менее, оба этих матча швейцарец выиграл в четырёх сетах, а в трёх других поединках не отдал соперникам ни партии. Отметим, что победа над Нисикори стала для Федерера 100-й на Уимблдоне. Прежде никому не удавалось выиграть столько матчей на одном турнире «Большого шлема». Тот же Рафаэль пока одержал 93 победы на «Ролан Гаррос», а рекордсменом был Джимми Коннорс, выигравший 98 матчей на USOpen.

У Роджера наконец-то есть шанс на реванш

Теперь пути двух живых легенд тенниса вновь пересекутся. Удивительно, но на Уимблдоне – как и на траве в принципе – они не играли 11 лет! Последняя встреча между ними на этом покрытии состоялась в финале Уимблдона-2008, когда Рафаэль прервал серию Роджера из пяти чемпионств на турнире подряд, не дав ему побить рекорд Бьорна Борга. Финал несколько раз прерывался из-за дождя – крыши на Центральном корте тогда ещё не было – и в итоге Надаль уже в сумерках сделал решающий брейк, взяв пятый сет со счётом 9:7. Многие впоследствии называли этот финал одним из лучших теннисных поединков в истории. Накал борьбы там был сумасшедший, и уровень игры обоих при этом был весьма высоким.

До того Федерер два раза подряд побеждал Надаля в финалах Уимблдона – легко в 2006 году и в борьбе в 2007-м. А после 2008 года их амплитуды на Уимблдоне как-то не совпадали. Следующий розыгрыш Рафаэль пропустил из-за травмы, не поехав защищать титул, а Роджер тогда вновь стал чемпионом. В 2010-м и 2011-м, когда Надаль соответственно выиграл Уимблдон и дошёл до финала, Федерер вылетал на четвертьфинальной стадии. После этого у испанца дела в Лондоне долго не складывались – он постоянно проигрывал до четвертьфинала, а трижды даже барьер второго раунда преодолеть не мог. Лишь в прошлом году Рафаэль показал, что по-прежнему опасен на траве, дойдя до полуфинала и в тяжелейшей борьбе уступив Новаку Джоковичу. Роджер тогда проиграл Кевину Андерсону в четвертьфинале.

Покрытие – за Федерера, но недавняя победа – за Надаля

Чуть больше месяца назад Федерер и Надаль уже провели поединок на турнире «Большого шлема» — в полуфинале «Ролан Гаррос». Разумеется, на любимых грунтовых кортах испанец был явным фаворитом, и он одержал победу в трёх партиях. Но до того на харде пять раз подряд поединки между ними выигрывал Роджер, чего прежде не случалось никогда – Рафаэль доминировал в их противостоянии на протяжении практически всей карьеры и ни разу не уступал швейцарцу больше двух раз подряд. Учитывая, что траву Федерер любит ещё больше, чем хард, здесь у Роджера хорошие шансы на победу. Впрочем, Надаль сейчас тоже выглядит весьма уверенно, так что они вполне могут вновь устроить захватывающую и напряжённую битву. Остаётся только дождаться пятницы, 12 июля, и наслаждаться.