Не всё то золото, что блестит. Зачем Серена извинилась за свою истерику?

Уильямс принесла извинения. Но только сопернице, а не судье

Серена всё-таки извинилась за произошедшее в финале Открытого чемпионата США – 2018. Правда, только перед своей соперницей, Наоми Осакой. Когда именно это произошло, Уильямс не уточнила, но рассказала о самом факте в эссе, опубликованном в журнале Harper’s Bazaar. При этом начала его Серена с седой старины – с воспоминаний о первой победе на турнире «Большого шлема», которую она одержала в 17 лет на тех же кортах US Open. После Уильямс не забыла перечислить свои главные достижения: 23 трофея мэйджоров в одиночном разряде и 39 всего, «бесчисленные золотые медали», которых на самом деле четыре – три в паре с Винус Уильямс и одна в одиночке. Также Серена отметила, что её главная мотивация продолжать играть в теннис заключается в том, что она любит этот спорт – но иногда любовь к теннису очень тяжела.

После этого Уильямс вспомнила всё произошедшее в финале, пересказывая историю своего спора с арбитром на вышке, Карлосом Рамосом, и полученных от него трёх предупреждений. Американка отметила, что чувствовала себя побеждённой и униженной спортом, который любит всей душой, и который она смогла изменить своей игрой. И после поражения Уильямс, исходя из её слов, буквально зациклилась на произошедшем, каждую ночь думая о том, кем же надо быть, чтобы отобрать гейм у неё или любого другого игрока в финале турнира «Большого шлема». И, что характерно для нынешней Серены, между делом идёт вывод о том, что эта ситуация в итоге должна сделать её сильнее как женщину, спортсменку и мать. Жалуется американка и на сексизм, вновь подчёркивая, что мужчин, когда они ругаются на судью, прощают намного чаще – хотя дело здесь скорее в том, кто сидит на вышке. Карлос Рамос не позволяет так вести себя ни женщинам, ни мужчинам.

#ЯЖЕМАТЬ! Серена слетела с катушек в финале US Open Серена Уильямс разразилась такой истерикой в решающем матче US Open, что о дебютном титуле Наоми Осаки не вспомнит никто.

«Со мной Бог, и я справлюсь со всем, что встаёт на моём пути»

Серена отметила, что начала ходить к психологу, чтобы избавиться от постоянных размышлений и воспоминаний об этом финале, а также решилась написать письмо Наоми Осаке, которая победила её в том матче. «Привет, Наоми! Это Серена Уильямс. Как я уже говорила на корте, я очень горжусь тобой – и мне правда жаль, что всё так произошло. Я думала, что поступаю правильно, защищая себя. Но я и не представляла, что СМИ в результате столкнут нас друг с другом. Хотела бы я получить шанс снова пережить этот момент. Я была и всегда буду счастлива за тебя, буду поддерживать тебя. Никогда не хотела бы отвлекать общее внимание от другой женщины – особенно от другой темнокожей спортсменки. Мне очень интересно, что ждёт тебя в будущем, и поверь – я твоя преданная фанатка! Я желаю тебе всяческих успехов и сейчас, и впредь. Повторюсь, я очень горжусь тобой. Со всей любовью, твоя болельщица Серена».

Ответ Осаки в пересказе Уильямс таков: «Люди часто путают злость и силу, не могут их различить. Никто не боролся за себя так, как ты. Тебе нужно продолжать гнуть свою линию». По словам Серены, прочтя это, она расплакалась и поняла, что в первую очередь ей мешало оставить тот финал в прошлом чувство вины перед Наоми, которая заслуживала куда большего внимания к себе в момент первой победы на мэйджоре. После сообщения японки Уильямс поняла, что она права, и что нужно продолжать бороться за свои права и права женщин.

Моя дочь – причина, по которой я заявляю о таких проблемах во весь голос. Причина, по которой я снова взяла в руки ракетку. Любовь вдыхает в людей жизнь и новые перспективы. Нужно не сдаваться, когда тебе бросают вызов, а вставать, отряхиваться и спрашивать: «И это всё, что ты можешь?» Потому что со мной Бог, и я справлюсь со всем, что встаёт на моём пути.

Серена хочет очистить свою репутацию?

Возможно, этим эссе Серена решила несколько очистить свою репутацию в преддверии решающих матчей Уимблдона и грядущего нового розыгрыша US Open. Правда, кроме информации о том, что Наоми Осака не обвиняет её в произошедшем, ничего не поменялось – Уильямс по-прежнему считает себя ущемлённой Карлосом Рамосом и уверена, что в целом поступила правильно. Не забыла американка и подавить на жалость – рассказом о том, как ей было тяжело после финала, как ей понадобилась помощь психолога и так далее.

Скандал с участием Серены Уильямс омрачил победу Наоми Осаки на US Open С. Уильямс поругалась с арбитром в финале US Open после штрафного очка и лишилась гейма в концовке матча. Чемпионкой стала 20-летняя Осака.

В любом случае сейчас для неё главное – выиграть ещё два матча на Уимблдоне. Если Серена победит Барбору Стрыцову в полуфинале, то опять окажется в шаге от 24-го титула на «Шлемах», от повторения рекорда Маргарет Корт. Главное, чтобы в таком случае в финале на этот раз не произошло ничего, что может вывести Уильямс из себя – особенно если она будет уступать в счёте и нервничать. Иначе и этот турнир запомнится в первую очередь не игрой, а скандалом.