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Серена Уильямс на Уимблдоне-2019 вспомнила скандал на US Open

Серена Уильямс
Артём Тайманов
Не всё то золото, что блестит. Зачем Серена извинилась за свою истерику?
Накануне решающих матчей американка демонстративно принесла извинения за прошлогодний срыв на US Open. Что это – совесть или пиар-ход?
Теннис / Уимблдон 2019 0

Уильямс принесла извинения. Но только сопернице, а не судье

Серена всё-таки извинилась за произошедшее в финале Открытого чемпионата США – 2018. Правда, только перед своей соперницей, Наоми Осакой. Когда именно это произошло, Уильямс не уточнила, но рассказала о самом факте в эссе, опубликованном в журнале Harper’s Bazaar. При этом начала его Серена с седой старины – с воспоминаний о первой победе на турнире «Большого шлема», которую она одержала в 17 лет на тех же кортах US Open. После Уильямс не забыла перечислить свои главные достижения: 23 трофея мэйджоров в одиночном разряде и 39 всего, «бесчисленные золотые медали», которых на самом деле четыре – три в паре с Винус Уильямс и одна в одиночке. Также Серена отметила, что её главная мотивация продолжать играть в теннис заключается в том, что она любит этот спорт – но иногда любовь к теннису очень тяжела.

После этого Уильямс вспомнила всё произошедшее в финале, пересказывая историю своего спора с арбитром на вышке, Карлосом Рамосом, и полученных от него трёх предупреждений. Американка отметила, что чувствовала себя побеждённой и униженной спортом, который любит всей душой, и который она смогла изменить своей игрой. И после поражения Уильямс, исходя из её слов, буквально зациклилась на произошедшем, каждую ночь думая о том, кем же надо быть, чтобы отобрать гейм у неё или любого другого игрока в финале турнира «Большого шлема». И, что характерно для нынешней Серены, между делом идёт вывод о том, что эта ситуация в итоге должна сделать её сильнее как женщину, спортсменку и мать. Жалуется американка и на сексизм, вновь подчёркивая, что мужчин, когда они ругаются на судью, прощают намного чаще – хотя дело здесь скорее в том, кто сидит на вышке. Карлос Рамос не позволяет так вести себя ни женщинам, ни мужчинам.

#ЯЖЕМАТЬ! Серена слетела с катушек в финале US Open
Серена Уильямс разразилась такой истерикой в решающем матче US Open, что о дебютном титуле Наоми Осаки не вспомнит никто.

«Со мной Бог, и я справлюсь со всем, что встаёт на моём пути»

Серена отметила, что начала ходить к психологу, чтобы избавиться от постоянных размышлений и воспоминаний об этом финале, а также решилась написать письмо Наоми Осаке, которая победила её в том матче. «Привет, Наоми! Это Серена Уильямс. Как я уже говорила на корте, я очень горжусь тобой – и мне правда жаль, что всё так произошло. Я думала, что поступаю правильно, защищая себя. Но я и не представляла, что СМИ в результате столкнут нас друг с другом. Хотела бы я получить шанс снова пережить этот момент. Я была и всегда буду счастлива за тебя, буду поддерживать тебя. Никогда не хотела бы отвлекать общее внимание от другой женщины – особенно от другой темнокожей спортсменки. Мне очень интересно, что ждёт тебя в будущем, и поверь – я твоя преданная фанатка! Я желаю тебе всяческих успехов и сейчас, и впредь. Повторюсь, я очень горжусь тобой. Со всей любовью, твоя болельщица Серена».

Ответ Осаки в пересказе Уильямс таков: «Люди часто путают злость и силу, не могут их различить. Никто не боролся за себя так, как ты. Тебе нужно продолжать гнуть свою линию». По словам Серены, прочтя это, она расплакалась и поняла, что в первую очередь ей мешало оставить тот финал в прошлом чувство вины перед Наоми, которая заслуживала куда большего внимания к себе в момент первой победы на мэйджоре. После сообщения японки Уильямс поняла, что она права, и что нужно продолжать бороться за свои права и права женщин.

Моя дочь – причина, по которой я заявляю о таких проблемах во весь голос. Причина, по которой я снова взяла в руки ракетку. Любовь вдыхает в людей жизнь и новые перспективы. Нужно не сдаваться, когда тебе бросают вызов, а вставать, отряхиваться и спрашивать: «И это всё, что ты можешь?» Потому что со мной Бог, и я справлюсь со всем, что встаёт на моём пути.

Серена хочет очистить свою репутацию?

Возможно, этим эссе Серена решила несколько очистить свою репутацию в преддверии решающих матчей Уимблдона и грядущего нового розыгрыша US Open. Правда, кроме информации о том, что Наоми Осака не обвиняет её в произошедшем, ничего не поменялось – Уильямс по-прежнему считает себя ущемлённой Карлосом Рамосом и уверена, что в целом поступила правильно. Не забыла американка и подавить на жалость – рассказом о том, как ей было тяжело после финала, как ей понадобилась помощь психолога и так далее.

Скандал с участием Серены Уильямс омрачил победу Наоми Осаки на US Open
С. Уильямс поругалась с арбитром в финале US Open после штрафного очка и лишилась гейма в концовке матча. Чемпионкой стала 20-летняя Осака.

В любом случае сейчас для неё главное – выиграть ещё два матча на Уимблдоне. Если Серена победит Барбору Стрыцову в полуфинале, то опять окажется в шаге от 24-го титула на «Шлемах», от повторения рекорда Маргарет Корт. Главное, чтобы в таком случае в финале на этот раз не произошло ничего, что может вывести Уильямс из себя – особенно если она будет уступать в счёте и нервничать. Иначе и этот турнир запомнится в первую очередь не игрой, а скандалом.

Бабий бунт. Серена Уильямс унижает женщин, но борется за их права
Оправдывая своё поведение на US Open, Серена снова заговорила о сексизме, неравенстве и дискриминации.
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