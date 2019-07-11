Теперь только чудо помешает Серене догнать Маргарет Корт. Мы же все этого ждали?

Последний шаг Серены

После победы знаменитой американки в четвертьфинале мы уже вспоминали про рекорд Маргарет Корт, от повторения которого Серену отделяет один титул мэйджора. Уильямс выиграла 23 турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, Корт – 24. 23-й титул Серена взяла на Открытом чемпионате Австралии, в определённом смысле вместе с дочерью – ведь тогда она уже была беременна. После возвращения американка проиграла финал Уимблдона-2018 Анжелике Кербер, а на Открытом чемпионате США через два месяца со скандалом уступила Наоми Осаке. Год спустя Уильямс вновь в финале Уимблдона – турнира, покрытие которого сейчас даёт ей наибольший перевес над соперницами. Говоря вкратце, Серена умеет играть на траве куда лучше, чем большинство других теннисисток. Мощные удары и подача помогают ей в этом, а быстрота передвижения на этом покрытии не так важна, как на грунте и даже на харде.

Серена рвётся в финал Уимблдона! Ну как рвётся – вползает… Уильямс травмировала голеностоп, потеряла сет, но смогла победить в четвертьфинале. В миксте с Энди Марреем тоже приходится непросто.

Как на победной Олимпиаде

Если успех в четвертьфинальном матче с Элисон Риске дался Серене с трудом, то в полуфинале она просто разгромила Барбору Стрыцову – 6:1, 6:2. Продолжалась эта игра чуть меньше часа. Такой «вынос тела» напомнил о временах, когда Уильямс завоевала свою единственную золотую медаль Олимпиады в одиночном разряде – Лондон-2012.



Теннисный турнир проходил как раз на кортах Уимблдона, и Серена тогда уничтожила всех, включая действительно сильных в то время Викторию Азаренко и Марию Шарапову. Не избежала той же участи и лучшая подруга Уильямс в туре, Каролина Возняцки.



33-летняя Стрыцова хоть и преподнесла по ходу этого турнира несколько сюрпризов, выбив Кики Бертенс и Йоханну Конту, но противопоставить Серене ей было объективно нечего. Чешка просто не успевала за мощью её ударов и ничем не могла это компенсировать – да и опыта столь больших матчей в одиночном разряде у неё совершенно не было. В результате всё получилось ближе к напряжённой тренировке, нежели к полуфиналу турнира «Большого шлема». Остаётся дождаться субботы и узнать, удастся ли Уильямс с третьей попытки догнать Маргарет Корт.

Сможет ли Халеп остановить Уильямс?

Помешать ей постарается Симона Халеп. Румынка впервые в карьере сыграет в финале Уимблдона, но у неё есть опыт финалов в Австралии и во Франции – причём на «Ролан Гаррос» год назад она стала чемпионкой. Халеп в своём полуфинале в несколько более упорной борьбе, чем Уильямс, победила Элину Свитолину – 6:1, 6:3. В стартовой партии было три очень затяжных гейма, каждый из которых длился около 10 минут, и все три остались за Симоной. Кроме того, Элина ни разу не смогла взять свою подачу. Во втором сете Халеп не дала сопернице ни шанса на приёме, проиграв за четыре гейма всего одно очко. К тому же Свитолина слишком часто отдавала инициативу, позволяя экс первой ракетке мира атаковать и просто бегая по корту, отражая плотные удары. С Сереной, разумеется, будет совсем другая игра. По личным встречам, кстати, Уильямс ведёт со счётом 9-1, и единственное поражение она потерпела в групповом раунде Итогового чемпионате, на котором всё равно завоевала титул. На траве Серена и Симона играли лишь однажды – в далёком 2011 году, и тогда Уильямс одержала волевую победу в трёх сетах.