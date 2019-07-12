Когда тебе уже всё равно, кто выиграет битву титанов на Уимблдоне

Уимблдон стремительно накатил на финиш. Осталось выяснить, завоюет ли Серена Уильямс заветный 24-й «шлем», и как разделят одну победу на троих Федерер, Надаль и Джокович. При этом шансы вмешаться в эту делёжку Симоны Халеп и Роберто Баутиста-Агута вообще не берутся в расчёт. Но большинство теннисистов уже отправились плавать и загорать, и эти разборки их уже не касаются. Посмотрим, что происходит в соцсетях у спортсменов.

«Номер телефона есть. Теперь нужно сделать первый шаг. Что скажете?» Пока Шарапова готовит еду, Бушар совершает пробежку, а Жук и Цибулкова загорают в купальниках, Вавринка ищет новые знакомства.

Софья Жук освободилась от игр уже очень давно, поскольку проиграла на старте квалификации. Россиянка отправилась из Англии в Майами, и возможно серия турниров на американском харде у неё получится удачнее.

Во Флориде загорает на пляже и Анна Калинская. 20-летняя россиянка впервые в карьере пробилась в основу Уимблдона через квалификации. Теперь можно с оптимизмом смотреть на следующие вызовы.

Украинка Леся Цуренко тоже проиграла в первом круге, но отправилась на отдых не в Америку, а в Дубай.

Француженке Ализе Корне и ехать то далеко к морю не надо, поскольку у неё на родине под боком есть замечательные Канны.

Доминика Цибулкова так и не сыграла на Уимблдоне из-за травмы, хотя изначально значилась в сетке. Но словачка не сильно унывала, поскольку у неё получился отличный отдых на греческом острове Санторини.

На другом греческом острове, Корфу, проводит миниотпуск и Стефанос Циципас с семьёй. 6-я ракетка мира проиграл на Уимблдоне уже в первом круге. Самое время перезагрузиться и готовиться к американскому харду.

Даниил Медведев тоже выбрал для короткого отдыха Грецию – остров Миконос. Россиянин удачнее выступил в Англии – добрался до 3-го круга, и если Баутиста-Агут проиграет в полуфинале Джоковичу, то Даниил впервые в карьере окажется в топ-10 рейтинг-листа ATP.

На Адриатическом побережье отдыхает Борна Чорич. Хорват был вынужден сняться с Уимблдона из-за травмы, но надеется, что дальше всё у него пойдёт гораздо лучше.

В Хорватии отдыхает и Донна Векич. 23-летняя теннисистка счастлива, что может спокойно поесть мороженого и никуда не торопиться.

Фанни Штолляр тоже отправилась в отпуск на родину, правда, в Будапеште не так и жарко, но 20-летнюю теннисистку это не смущает.

А вот Стэн Вавринка уже готов к новым битвам, правда, пока не на корте. Швейцарец вызывает на дуэль на водных пистолетах, но пока не знает, кого именно.

Арина Соболенко хоть и сошла с дистанции в одиночке в первом же круге, но в парном разряде добралась аж до четвертьфинала. Однако на этом турнир для белоруски закончился, и она быстренько нашла песок, чтобы позагорать.

Ещё одна белорусская теннисистка, Александра Саснович, тоже не стала говорить, где она отдыхает, лишь подчеркнув, что она де дома.

Мария Шарапова отправилась отдыхать на итальянский остров Эльба – место ссылки французского императора Наполеона Бонапарта.

А Каролина Возняцки тоже улетела в Италию – догуливать на живописном озере Комо отложенный из-за Уимблдона медовый месяц. Заодно и отметила свой день рождения.