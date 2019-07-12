Федерер зря обыграл Надаля. В финале его ждут мучения

Роджер Федерер затратил слишком много сил на победу над Рафаэлем Надалем. На финал с Новаком Джоковичем его теперь может не хватить.

Две классики тенниса подряд

Уимблдон в этом году подарил всем любителям тенниса два классических противостояния подряд с участием Роджера Федерера. Сначала швейцарец встретился с Рафаэлем Надалем, а в финале сыграет с НовакомДжоковичем. Как ни удивительно, такое на кортах старейшего теннисного турнира в мире произошло впервые. Во время трёх битв Федерера с Надалем в финалах Уимблдона Джокович ещё не вышел на топ-уровень, хотя в 2007-м и добрался до полуфинальной стадии, где играл с Рафаэлем и снялся в середине третьей партии. Затем то у Роджера не складывалось, то Рафа плохо играл на траве –и получилось так, что «Большая тройка» собралась в полуфиналах Уимблдона впервые с того самого 2007 года. Учитывая, что в то время самого понятия «Большая тройка», равно как и «Большая четвёрка» вместе с Энди Марреем, не существовало, можно сказать, что на Уимблдоне это произошло впервые.

Все в сад. Надаль и Федерер убрали соперников с пути и наконец сыграют в теннис 40-й матч между Федерером и Надалем одновременно станет их первой встречей на траве после эпического финала Уимблдона в 2008 году.

Третья битва Джоковича с Федерером за титул Уимблдона

Джокович в своём полуфинале разобрался с Роберто Баутиста-Агутом, который в 31 год впервые дошёл до такой стадии турнира «Большого шлема». Второй сет, правда, Новак провёл слабо, а Роберто перехватил инициативу и показал теннис очень высокого уровня, но в третьей партии первый номер рейтинга и действующий чемпион Уимблдона лучше воспользовался своими шансами, чем его соперник, а в четвёртой «включил повышенную передачу» и буквально смял испанца, отомстив ему за два поражения в этом сезоне. Оба предыдущих матча между ними в 2019-м состоялись на харде, сначала в Дохе, а затем на «Мастерсе» в Майами. И там, и там Баутиста-Агут добывал волевые победы, проигрывая первый сет. На важнейшем турнире, однако, Новак сыграл на другом уровне и заслуженно вышел в финал.

Титульный матч между Джоковичем и Федерером на Уимблдоне состоится в третий раз. Ранее они играли в финалах этого турнира в 2014 и 2015 годах, и оба раза верх брал серб. В 2014-м он дожал швейцарца в решающей партии, а через год уложился в четыре сета. Сейчас в затяжном поединке шансов у Роджера тоже наверняка будет меньше, чем у Новака – Новак физически выносливее соперника, к тому же Федерер только что три часа бился с Надалем.

Когда тебе уже всё равно, кто выиграет битву титанов на Уимблдоне Отстрелявшись на Уимблдоне, многие игроки переместились на пляж. Лучшие теннисные красотки загорают в купальниках.

Красивая битва и перспектива тяжёлого финала

Матч Роджера и Рафаэля сполна оправдал ожидания болельщиков. Это был красивый поединок, теннис высочайшего уровня. Конечно, не без небольших спадов у обоих, и к тому же во второй половине второго сета швейцарец на некоторое время просто выключился из игры – возможно, специально, чтобы не тратить силы в неудачно складывавшейся партии. Запас в один сет у Федерера в тот момент был, так что он мог позволить себе такой тактический ход. Надаль тогда сделал два брейка подряд, а в трёх других партиях он ни разу не смог взять подачу соперника. В целом Роджер переиграл Рафаэля благодаря отличной скорости ударов, удачным выходам к сетке и хорошему передвижению по корту. Кроме того, как и в их матчах в 2017 году, у швейцарца здорово работал бэкхенд, практически не давая срывов под напором перекрученных ударов Надаля. В концовке Федерер заставил болельщиков немного понервничать, но с пятого матчбола благополучно завершил поединок.

Если отставание в личных встречах от Рафаэля Роджер в последние годы активно сокращает, то с Новаком картина противоположная. Серб ведёт с небольшим перевесом – 25-22 – но он выиграл 5 из 6 последних поединков, и, если взять чуть больший отрезок, 8 из 10. Кроме того, все последние победы швейцарца над ним были добыты в трёхсетовом формате и в двух партиях. На турнирах «Большого шлема» Федерер в предыдущий раз обыгрывал Джоковича семь лет назад, в полуфинале Уимблдона-2012! С тех пор их пути на мэйджорах пересекались четыре раза, и каждый раз Новак брал верх. И сейчас он тоже выглядит фаворитом грядущего поединка.