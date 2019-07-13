Серена испортит финал Уимблдона? Ей даже извиняться не придётся

Поклонники женского тенниса уже больше года ждут развязки главного сюжета последних лет: выиграет ли Серена Уильямс свой 24-й титул на турнирах «Большого шлема» и повторит ли тем самым невероятный рекорд австралийки Маргарет Корт, установленный в 1975 году?

Предстоящий финал Уимблдона, в котором сойдутся Уильямс и Халеп – настоящая кульминация этой многолетней истории, да и вообще всей карьеры Серены. И зрители увидят либо счастливую развязку, либо настоящую драму, в которой Серена будет стараться добиваться своего любыми способами, в том числе и самыми некрасивыми. Главное для неё – это победа.

Истерику от Серены в финале все уже видели. И она может повториться вновь.

Теперь только чудо помешает Серене догнать Маргарет Корт. Мы же все этого ждали? Если Серена Уильямс установит рекорд, то можно будет перестать говорить об этом перед каждым турниром «Большого шлема».

Грандиозный скандал

Свой 23-й титул Серена взяла в январе 2017-го: американка выиграла Открытый чемпионат Австралии, будучи уже беременной. Конечно, она хотела вернуться, чтобы совершить ещё один или даже два рывка и догнать Маргарет Корт или вообще стать величайшей теннисисткой мира.

Уильямс вернулась через год, но не так триумфально, как ей хотелось бы. И если поражения на «Ролан Гаррос» и в финале Уимблдона ещё можно было объяснить недостатком подготовки и неидеальной формой, то на Открытом чемпионате США всё складывалось в пользу Серены. Она снова дошла до финала и вроде бы должна была обыграть Наоми Осаку.

#ЯЖЕМАТЬ! Серена слетела с катушек в финале US Open Серена Уильямс разразилась такой истерикой в решающем матче US Open, что о дебютном титуле Наоми Осаки не вспомнит никто.

Но всё пошло не так, как хотелось американке. Сначала она получила предупреждение за подсказку тренера с трибуны. Затем была наказана штрафным очком за сломанную о корт ракетку, а в довершение всего была лишена гейма за оскорбление судьи. Никто из рефери эмоциональным доводам американки не внял, и в итоге она не просто проиграла финал, но устроила грандиозный скандал, обвинила арбитров в сексизме и испортила празднование победы Осаке.

20-летнюю японку, выигравшую первый в карьере турнир «Большого шлема», освистали, она плакала на своей церемонии награждения. И всё из-за того, что Серена не добралась до рекорда!

Скандал с участием Серены Уильямс омрачил победу Наоми Осаки на US Open С. Уильямс поругалась с арбитром в финале US Open после штрафного очка и лишилась гейма в концовке матча. Чемпионкой стала 20-летняя Осака.

При чём здесь цвет кожи?

За свою истерику Серена попросила прощения только через год. Причём извинения получились весьма избирательными и необычными. Уильямс не обратилась ни к поклонникам тенниса, ни к арбитру Карлосу Рамосу, на которого она сорвалась. А только к сопернице.

Но ещё любопытнее формулировка, с которой Серена просила прощения у Наоми. Она написала ей письмо, в котором были следующие слова: «Я думала, что поступаю правильно, защищая себя. Хотела бы я получить шанс снова пережить этот момент. Я была и всегда буду счастлива за тебя, буду поддерживать тебя. Никогда не хотела бы отвлекать общее внимание от другой женщины – особенно от другой темнокожей спортсменки», – обращалась к сопернице Уильямс.

Не всё то золото, что блестит. Зачем Серена извинилась за свою истерику? Накануне решающих матчей американка демонстративно принесла извинения за прошлогодний срыв на US Open. Что это – совесть или пиар-ход?

Чувствуете благородный порыв американки? Как изящно она сместила акценты с некрасивого и совершенно неспортивного поведения на корте на внимание к темнокожим женщинам.

Значит ли это, что перед Симоной Халеп, если что, можно будет даже не извиняться?

Бабий бунт. Серена Уильямс унижает женщин, но борется за их права Оправдывая своё поведение на US Open, Серена снова заговорила о сексизме, неравенстве и дискриминации.

Нервы могут не выдержать

В финальной паре Уильямс – Халеп, пожалуй, американка выглядит фаворитом. По личным встречам счёт 9:1 в её пользу, да и единственное очное противостояние на траве она выиграла. Впрочем, и Халеп показывает отличный теннис на Уимблдоне. А если учесть, какое колоссальное психологическое давление будет испытывать Серена, может произойти всё что угодно.

Близится рекорд. Но близится и конец карьеры. А если Халеп сможет навязать сопернице достойную борьбу в схватке за титул, нервы Серены могут не выдержать. Снова.