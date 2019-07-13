Серена испортит финал Уимблдона? Ей даже извиняться не придётся

Поклонники женского тенниса уже больше года ждут развязки главного сюжета последних лет: выиграет ли Серена Уильямс свой 24-й титул на турнирах «Большого шлема» и повторит ли тем самым невероятный рекорд австралийки Маргарет Корт, установленный в 1975 году?
Предстоящий финал Уимблдона, в котором сойдутся Уильямс и Халеп – настоящая кульминация этой многолетней истории, да и вообще всей карьеры Серены. И зрители увидят либо счастливую развязку, либо настоящую драму, в которой Серена будет стараться добиваться своего любыми способами, в том числе и самыми некрасивыми. Главное для неё – это победа.
Истерику от Серены в финале все уже видели. И она может повториться вновь.
Грандиозный скандал
Свой 23-й титул Серена взяла в январе 2017-го: американка выиграла Открытый чемпионат Австралии, будучи уже беременной. Конечно, она хотела вернуться, чтобы совершить ещё один или даже два рывка и догнать Маргарет Корт или вообще стать величайшей теннисисткой мира.
Уильямс вернулась через год, но не так триумфально, как ей хотелось бы. И если поражения на «Ролан Гаррос» и в финале Уимблдона ещё можно было объяснить недостатком подготовки и неидеальной формой, то на Открытом чемпионате США всё складывалось в пользу Серены. Она снова дошла до финала и вроде бы должна была обыграть Наоми Осаку.
Но всё пошло не так, как хотелось американке. Сначала она получила предупреждение за подсказку тренера с трибуны. Затем была наказана штрафным очком за сломанную о корт ракетку, а в довершение всего была лишена гейма за оскорбление судьи. Никто из рефери эмоциональным доводам американки не внял, и в итоге она не просто проиграла финал, но устроила грандиозный скандал, обвинила арбитров в сексизме и испортила празднование победы Осаке.
20-летнюю японку, выигравшую первый в карьере турнир «Большого шлема», освистали, она плакала на своей церемонии награждения. И всё из-за того, что Серена не добралась до рекорда!
При чём здесь цвет кожи?
За свою истерику Серена попросила прощения только через год. Причём извинения получились весьма избирательными и необычными. Уильямс не обратилась ни к поклонникам тенниса, ни к арбитру Карлосу Рамосу, на которого она сорвалась. А только к сопернице.
Но ещё любопытнее формулировка, с которой Серена просила прощения у Наоми. Она написала ей письмо, в котором были следующие слова: «Я думала, что поступаю правильно, защищая себя. Хотела бы я получить шанс снова пережить этот момент. Я была и всегда буду счастлива за тебя, буду поддерживать тебя. Никогда не хотела бы отвлекать общее внимание от другой женщины – особенно от другой темнокожей спортсменки», – обращалась к сопернице Уильямс.
Чувствуете благородный порыв американки? Как изящно она сместила акценты с некрасивого и совершенно неспортивного поведения на корте на внимание к темнокожим женщинам.
Значит ли это, что перед Симоной Халеп, если что, можно будет даже не извиняться?
Нервы могут не выдержать
В финальной паре Уильямс – Халеп, пожалуй, американка выглядит фаворитом. По личным встречам счёт 9:1 в её пользу, да и единственное очное противостояние на траве она выиграла. Впрочем, и Халеп показывает отличный теннис на Уимблдоне. А если учесть, какое колоссальное психологическое давление будет испытывать Серена, может произойти всё что угодно.
Близится рекорд. Но близится и конец карьеры. А если Халеп сможет навязать сопернице достойную борьбу в схватке за титул, нервы Серены могут не выдержать. Снова.
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