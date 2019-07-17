Море, пляж, купальники. Теннисистки отдыхают после Уимблдона

Правда, не все. Бушар не полетела на море, Свитолина отправилась с Монфисом в Киев, а Шарапова в очередной раз пошла в музей в Лондоне.

Теннисный сезон длится очень долго, с самого начала января до середины ноября. При этом в межсезонье нужно успевать тренироваться, закладывать основу физической подготовки и так далее. Словом, если отдыхать только после окончания сезона, то можно и с ума сойти от постоянного наличия рядом ракеток и мячей, да и ресурсы организма быстро истощатся. Так что почти все игроки устраивают себе дополнительный отпуск по ходу сезона, и не один раз. Неделя после Уимблдона – один из отлично подходящих для этого моментов. Посмотрим, чем сейчас занимаются спортсмены.



Эжени Бушар, проигравшая уже шесть матчей подряд в одиночном разряде, в том числе Тамаре Зиданшек на Уимблдоне со счётом 6:8 в решающей партии, на море не отправилась – или во всяком случае не делится фотографиями оттуда. Но с удовольствием красится, наряжается и пишет то, что можно перевести как «если ты не готов к головокружению, тогда прочь с моего пути».

Зато на пляже отдыхает Фанни Штолляр. Теннисистка успела провести несколько дней на родине, в Будапеште, а теперь отправилась в более тёплые края.

Юлия Путинцева расслабляется в одном из отелей Бока-Ратона в солнечной Флориде.

Уроженке Одессы Марине Заневской, с октября 2016 года выступающей за Бельгию, хорошо и в родном городе.

Леся Цуренко, не менявшая украинское гражданство на какое-либо другое, не выдаёт свои любимые места отдыха. Геопозиция с её фотографий на курорте варьируется следующим образом: «Где-то на Земле»; «Планета Земля»; «Далеко-далеко отсюда».

Ещё одна украинская теннисистка, но уже другого поколения – Даяна Ястремская – отправилась на отдых в Турцию.

Белоруска Александра Саснович красуется на главной площади Венеции – Сан-Марко.

А Виктория Азаренко рискованно балансирует на бревне над речкой с быстрым течением. Где именно – неизвестно. Кстати, к предыдущей фотографии, сделанной, судя по всему, в тех же местах, белоруска оставила надпись: «Прыгай в эту воду, будь свободен, отправляйся к югу от границы со мной». Это строчки из песни известного британского музыканта Эда Ширана.

Но отдыхают, конечно, не все. Например, Анастасия Потапова после поражения во втором круге Уимблдона успела пройти квалификацию на грунтовом турнире в Лозанне и выиграть матч первого раунда. А между матчами можно полюбоваться чудесными швейцарскими пейзажами.

Отдохнув в курортной части Майами, Софья Жук отметила, что на город налетел шторм, и вспомнила своё пребывание в Испании, на Ибице.

Кстати, сейчас на Ибице находится полуфиналист Уимблдона Роберто Баутиста-Агут. Испанец планировал прилететь туда раньше и провести мальчишник перед свадьбой, но неожиданно удачное выступление на кортах Уимблдона вынудило его изменить планы. Зато теперь Роберто может отдыхать со спокойной душой.

Борна Чорич оценил состаренную версию себя, опубликованную в аккаунте мужского тура. Для создания таких фотографий недавно появился соответствующий фильтр. Хорват, напомним, пропустил Уимблдон из-за травмы.

Элина Свитолина, на Уимблдоне впервые дошедшая до полуфинала турнира «Большого шлема» и проигравшая там будущей чемпионке, Симоне Халеп, из Лондона полетела в Киев вместе с Гаэлем Монфисом.

Фабио Фоньини в Лондоне в порыве злости пожелал падения на Уимблдон бомбы, но быстро успокоился. Теперь он просто пытается съесть теннисный мяч.

Мария Шарапова, как и раньше, часто предпочитает культурный отдых пляжному. Покинув пляжи Эльбы, она побывала в музее «Тейт Модерн» в Лондоне, особенно выделив там выставку современного датско-исландского художника Олафура Элиассона. Правда, создаёт он не картины, а инсталляции, используя свет, воду и другие подобные «материалы».