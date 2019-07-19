Снаряд не упал дважды в одну воронку. Джокович наказал Федерера, а Маррей — нет

Уимблдон-2012… Много воды утекло с тех пор. Финалистка женского турнира, Агнешка Радваньска, давно закончила карьеру. Мария Шарапова после завершения того Уимблдона в пятый и, по всей вероятности, последний раз потеряла звание первой ракетки мира – лидером стала Виктория Азаренко. В мужском турнире Энди Маррей стал первым британцем с 1938 года, дошедшим до финала Уимблдона. На предпоследнем турнире перед Второй мировой войной Банни Остин разгромно проиграл американцу Дону Баджу, который в том году стал первым теннисистом в истории, собравшим «Большой шлем». Маррей потерпел поражение в борьбе, взяв стартовую партию, но итог от этого не изменился – он покинул корт с утешительным призом за проигрыш в финале. Уступил он 30-летнему Роджеру Федереру, который благодаря этому сравнялся с Уильямом Реншоу и Питом Сампрасом по количеству титулов на Уимблдоне (по семь) и вернулся на первую строчку рейтинг-листа, через неделю побив рекорд того же Пита – 286 недель на первом месте.

5 самых обидных поражений Федерера в финалах «Шлемов». Что было до Уимблдона Проигрыш Джоковичу на Уимблдоне-2019 трагичен, но произошло такое не впервые. Вспомним другие тяжёлые поражения Федерера в финалах «Шлемов».

Семь лет спустя Федерер по-прежнему среди лидеров тура. Будем надеяться, что Маррею тоже удастся вернуться по-настоящему, но пока он делает первые шаги после сложной операции на бедре и выступает только в парном разряде. А швейцарец за месяц до 38-го дня рождения вновь дошёл до финала Уимблдона, являясь уже восьмикратным чемпионом этих соревнований. Обыграв в полуфинале Рафаэля Надаля, за титул Роджер бился с Новаком Джоковичем. Здесь борьба была намного упорнее, чем в том финале с Марреем, но завершение поединка могло получиться точно таким же. У Федерера был матчбол на своей подаче. В обоих случаях он подал по центру, после короткого приёма пробил по линии и побежал к сетке. Правда, против Энди этот удар у Роджера получился ближе к линии и более острым, чем против Новака. В любом случае серб ответил намного лучше, чем британец – если Маррей обводящим в корт не попал, то Джокович коротким кроссом уложил мяч в цель, красиво отыграв матчбол!

После этого Новак взял ещё два очка подряд, сделав обратный брейк, и в итоге победил на первом в истории одиночного тенниса тай-брейке пятой партии при счёте 12:12. Это уже третий раз, когда он выиграл у Роджера с двойного матчбола на турнире «Большого шлема». Ранее это дважды произошло на US Open, но оба раза в полуфинале. Что касается Энди, то он взял реванш тем же летом, уверенно победив швейцарца в финале домашней Олимпиады, которая также проводилась на кортах Уимблдона. Затем британец поднимал над головой и кубок Уимблдона, причём дважды – в 2013 и 2016 годах.