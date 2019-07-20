«Ролан Гаррос» пошёл на попятную. Татишвили вернули отобранные призовые

А Томичу могут вернуть деньги за Уимблдон – правда, пока согласились только на четверть и через два года. Он обещает бороться дальше.

По итогам стартового раунда «Ролан Гаррос» — 2019 американку грузинского происхождения Анну Татишвили лишили всех призовых. Для бывшей 50-й ракетки мира это был первый матч с октября 2017-го – она пропустила полтора года из-за травм и восстановления. Разумеется, для набора формы после такого перерыва требуется много времени, и ожидать серьёзного сопротивления соперницам высокого уровня сразу точно не стоит. Татишвили проиграла Марии Саккари со счётом 0:6, 1:6, проведя на корте 55 минут. Через несколько дней ITF, то есть Международная федерация тенниса, приняла решение о том, что Анна «не оказывала должного сопротивления на корте». На этом основании американке был выписан штраф ровно на ту же сумму, которую она получила за участие в первом раунде – чуть больше 50 тысяч долларов. В интернете быстро появилась петиция в поддержку Татишвили, сама Анна опротестовала это решение, и сейчас протест был удовлетворён. Таким образом, призовые останутся у неё.

Отдавай все деньги, Анна! Исторический скандал на «Ролан Гаррос» У проигравшей девушки отобрали все призовые деньги. Так организаторы вынуждают слабых игроков отдавать свои места в турнире за полцены.

Что теперь делать после травм?

Изменения в регламенте, позволяющие применять такие суровые санкции, появились недавно. У игроков есть альтернативный вариант – заранее сняться с турнира и получить половину полагающихся за первый раунд призовых, которые точно никто не отберёт. Сделано это вроде бы с благими намерениями: теннисист или теннисистка, не чувствуя в себе готовности выступать на высоком уровне, отказывается от участия и даёт шанс сыграть в основной сетке кому-то из «лаки-лузеров», вылетевших в последнем раунде квалификации, зрители на корте и у экранов телевизоров и компьютеров получают возможность видеть более упорную борьбу.

Американская теннисистка лишена всех призовых на «Ролан Гаррос»

При этом остаётся вопрос – как игрокам набирать форму после травмы или болезни? Далеко не все умеют возвращаться так ярко, как в своё время не раз делала, например, Серена Уильямс, которой удавалось после длительных пауз с ходу выигрывать турниры «Большого шлема». Пропустив несколько месяцев, неоднократно быстро входил в игру и Рафаэль Надаль, а Роджер Федерер после травмы колена победил на Australian Open – 2017. Но все трое – уникальные спортсмены высочайшего уровня, которые априори сильнее большинства соперников. И даже на таком уровне не всем возвращение даётся легко. Из последних примеров можно вспомнить хотя бы мучения Новака Джоковича перед победой на Уимблдоне-2018. Что уж говорить об игроках среднего уровня, которым и в оптимальной форме победы редко даются легко? Иного пути к возвращению игрового тонуса, кроме как через официальные матчи, нет.

Где брать деньги, если не играть на больших соревнованиях?

Вероятно, ITF предполагает набор формы на мелких турнирах. Но, во-первых, здесь возникает вопрос о том, почему на них быстрые поражения более приемлемы, чем на «Шлемах». Во-вторых, деньги травмированным игрокам тоже нужны – это не футбол или другой командный вид спорта, здесь нет клуба, который компенсирует твоё лечение и платит тебе зарплату, пока ты «на больничном». Проведя полтора года вне профессиональных турниров, сложно не испытывать дефицит средств, если до того у тебя не было больших побед. Призовые той же Татишвили за всю карьеру составляют чуть больше полутора миллионов долларов. Вычтем из этой суммы налоги, расходы на перелёты, проживание, еду, команду и так далее – останется не так и много, особенно с учётом того, что заработаны такие деньги за десять с лишним лет. Так что даже если Анна понимала, что в такой форме наверняка проиграет, и поехала на «Ролан Гаррос» заработать денег, понять её можно.

В своём «твиттере» Татишвили оставила следующую запись. «Совет «Больших шлемов» отменил санкции, применённые ко мне на «Ролан Гаррос»-2019. Они признали, что я играла «профессионально от первого до последнего розыгрыша», и вернут мне все заработанные на турнире призовые деньги. Я благодарна всем, кто помогал мне и поддерживал меня. Очень рада, что вопрос с моим выступлением во Франции решён, и я могу двигаться дальше. Здорово вновь вернуться к соревнованиям!»

Вернут ли призовые Томичу?

Одновременно принято решение по Бернарду Томичу, которого лишили призовых на следующем турнире «Большого шлема» — Уимблдоне. Австралиец почти за то же время, что Татишвили, проиграл три сета Жо-Вильфриду Цонге. Матч продолжался 58 минут и закончился со счётом 2:6, 1:6, 4:6. У Томича травм и операций в последнее время не было, да и репутация у него далеко не идеальная, мягко говоря.

За что такие деньги? Как на Уимблдоне оштрафовали Медведева, Кирьоса и Соболенко Чопорные англичане выпустили целый список наказанных теннисистов, которые хоть как-то проявляют эмоции на корте.

Вполне логично, что он получил гораздо меньше поддержки, чем Татишвили, но ему также могут вернуть призовые. Правда, только 25% и не сразу. Бернард должен будет провести следующие 8 турниров «Большого шлема» без единого нарушения. Понятно, что в лучшем случае австралийцу понадобится два года, чтобы выполнить это условие. Сам он пообещал бороться за возвращение всей суммы и в случае успеха потратить её на благотворительность.