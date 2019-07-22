Шарапова с бойфрендом отправилась в Испанию, Плишкова с мужем – в Монте-Карло, а Векич и Кербер хорошо на море и в одиночестве.

Пляж или снег? Где предпочитают проводить отдых теннисистки и теннисисты

Большинство теннисисток и теннисистов продолжает отдыхать, пользуясь тем, что в календаре сейчас стоят только малозначимые турниры, а на дворе лето. Правда, не у всех – кому-то больше по душе зима и снег. Но всё же в основном расслабляются спортсмены в тёплых краях.



Мария Шарапова из Лондона, где она была в музее «Тейт Модерн», отправилась в Андалусию, в Испанию.

Там в эти выходные прошёл национальный фестиваль. Бойфренду Шараповой, миллионеру Александру Гилксу, понравились костюмы для фламенко – национальных танцев и песен. Мария отметилась и в посте Александра, написав, что это были незабываемые дни.

Анжелика Кербер отправилась отдыхать на море и кататься на лодке. Немка написала, что у неё достаточно времени, чтобы перезарядить батарейки и почитать сообщения от болельщиков.

Каролина Плишкова нежится под солнцем на пляжах Монте-Карло, где проводит время вместе со своим мужем.

Виктория Азаренко вернулась из путешествий по дикой природе в более цивилизованные места.

Донна Векич, похоже, решила слишком не переживать после расставания со Стэном Вавринкой. Хорватка с удовольствием купалась в море у себя на родине, а теперь аппетитно ест пиццу.

Вавринка, кстати, тоже расслабляется в морских волнах – с надувным кругом в виде арбуза. Швейцарец вообще не прочь подурачиться, ведь чуть раньше он вызывал желающих на дуэль на водяных пистолетах.

Где-то в тёплых краях и Давид Гоффен. Бельгиец не стал раскрывать тайну своего местоположения, сказав лишь, что там самое вкусное мороженое на свете.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис, восстановившие отношения и полетевшие после завершения Уимблдона на родину украинки, из Киева перебрались в Одессу. Там они успели позагорать на яхте и сходить в местный театр оперы и балета.

Леся Цуренко, прилетевшая из загадочного места «где-то на планете Земля» в Сабадель (Испания), там с удовольствием сочетает тренировки и отдых. Можно поплавать и полежать в шезлонге, а воскресенье и вовсе спокойно провести в номере.

Эжени Бушар, несмотря на шесть проигранных матчей подряд, не рвётся тренироваться – или, по крайней мере, не делает таких фотографий. Зато точно веселится с подругами.

Тем временем несколько тысяч человек собрались поздравить Симону Халеп в родной Констанце с победой на Уимблдоне.

Катержина Синякова, прилетевшая в Юрмалу на турнир WTA, который год назад проходил в Москве, хвастается своей красивой причёской.

А Серена Уильямс – очередным попаданием на обложку журнала. Теперь в Sports Illustrated, заголовок которого гласит: «Сильная. Сексуальная. Рассудительная».

Не стоит забывать, что лето в июле только в Северном полушарии. В Южном полушарии сейчас разгар зимы, и в некоторых частях Аргентины выпало немало снега. Хуан-Мартин дель Потро явно не расстроен этим.