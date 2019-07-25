Российскую теннисистку не пустили в США. Чтобы она снова там не победила

В 2018 году Светлана Кузнецова блестяще выиграла турнир в Вашингтоне. Защитить титул ей нагло не дали – просто не пустили в США.

На турнире в Вашингтоне, который пройдёт с 29 июля по 4 августа, действующая чемпионка не сможет защитить прошлогодний титул. Казалось бы, ситуация обыденная – мало ли кто по каким-то причинам не приезжает на соревнования, которые закончились для них год назад триумфом. Тут и травмы, и изменение календарного графика, даже рождение ребёнка – как было с Сереной Уильямс после победы на Australian Open-2017.

Но вот со Светланой Кузнецовой произошёл вопиющий случай для именитой спортсменки, которая полтора десятка лет колесит по миру, выступая на крупнейших теннисных турнирах. Россиянке не дали визу в США, на которую она подала все необходимые документы ещё в феврале 2019-го.

Светлана забила в набат ещё в начале июля, когда на Уимблдоне заявила корреспонденту «Чемпионата» об этой проблеме: «Я очень хочу и заявилась на участие в турнирах в Америке, но у меня нет визы, я сдала паспорт в феврале в Москве, и до сих пор мне его не вернули. Никогда в жизни не могла подумать, что в Москве будут 6 месяцев держать мой паспорт. Кого только не просила помочь, они всем отвечают, что такая у них процедура. Подать в другом месте уже нельзя. Хорошо, что у меня два паспорта, иначе я просидела бы шесть месяцев в Москве. Не думала, что будут тянуть так долго. Ну, три месяца… Я заранее подала. Но шесть месяцев уже прошло. Я хотела бы в июле уже поехать в Америку. А в моём втором паспорте осталась только одна пустая страница, буду ставить канадскую визу. Но в одну Канаду смысла ехать играть нет, на грунт возвращаться я не хочу, это сто процентов. Хочу играть матчи уже на харде, чувствую себя гораздо лучше, чувствую себя мотивированной. Очень много положительных вещей, вижу свет в конце тоннеля после травм и после всего. Просто нужно время».

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Прошла пара недель, а ситуация с мёртвой точки так и не сдвинулась. Теннисистка на своей странице в «Инстаграме» попросила о помощи: «Друзья, возник вопрос. С февраля жду визу в Америку на серию турниров… На все запросы ответ слышим один и тот же: «Ваше дело на рассмотрении». Забрать паспорт — не вариант. Кто как долго ждал визу и как бы это всё ускорить?» — написала Кузнецова и добавила по-английски: «Может, попросить помощи у Дональда Трампа? Я очень хочу попасть на турниры в США», — дав при этом ссылку на официальную страницу президента США.

Но и это не помогло. Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что его организация направила в диппредставительство США ходатайство за подписью главы ITF Дэвида Хэггерти: «Мы сделали ходатайство от международной федерации, от Хэггерти, всё у них. Причины не вижу, чтобы не дали визу. У нас не было прецедентов, чтобы в теннисе нас тормозили. Кроме меня. Это странная для тенниса ситуация».

Тарпищев прокомментировал ситуацию с американской визой для Кузнецовой

Время шло, ситуация с мёртвой точки так и не сдвинулась. В итоге за несколько дней до старта турнира Светлана Кузнецова приняла решение об отказе играть в Вашингтоне: «Друзья, ситуация с американской визой вынуждает сняться с турнира в Вашингтоне, к сожалению, не смогу туда поехать и постараться защитить титул. Такая ситуация сложилась за карьеру (не короткую) впервые, очень надеюсь на её скорое разрешение».

Что и говорить, для тенниса эта ситуация настоящий нонсенс. Действительно, лишь с капитаном сборной России Шамилем Тарпищевым был похожий случай 12 лет назад, когда ему дважды с трудом давали американскую визу на полуфинал Кубка Федерации — 2007 в Стоуве и финал Кубка Дэвиса — 2007 в Портленде. И то в последний момент он успел на матчи, а вот Кузнецовой сыграть в Вашингтоне теперь не удастся.

В других видах спорта похожие примеры бывали – так сборные России и Ирана не пустили на Кубок мира — 2018 по борьбе, в этом году отказали в продлении американской визы главному тренеру сборной России по вольной борьбе Дзамболату Тедееву, из-за проблем с визами в этом году на этап Кубка мира по биатлону в США российская сборная была в далеко не оптимальном составе.

Тренеру Тедееву, вставшему на защиту Путина, не продлили визу в США

Считается, что из-за политических проблем получить американскую визу в России в последнее время стало очень сложно. Многие пробуют её получать в других странах, например в государствах Евросоюза или Израиле. Но где спортсмену в разгар сезона найти необходимые дни, чтобы специально ехать в далёкую даль за визой? А как же пресловутый лозунг «Спорт вне политики»?