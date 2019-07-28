«У отца много ресторанов в Москве, и я никогда не ем дома»

У Рублёва хорошая материальная база, однако полностью раскрыться ему пока мешают травмы. Но он дошёл до финала Гамбурга и вернётся в топ-50.

Андрей Рублёв впервые в карьере дошёл до финала турнира категории ATP 500 или выше в одиночном разряде. В паре с Кареном Хачановым он полтора года назад играл в финале «Мастерса» в Майами, где они уступили братьям Брайан, но парный теннис – совсем другое дело. Всё-таки Рублёв, как и Хачанов, специализируется на одиночных выступлениях. Также важно, что по пути к финалу Гамбурга Андрей победил Доминика Тима. Это вторая победа Рублёва над теннисистом топ-10 и первая – над действующим финалистом турнира «Большого шлема». Напомним, что Тим в этом году второй раз подряд дошёл до финала «Ролан Гаррос». При этом Гамбург, как и «Ролан Гаррос», проводится на грунте.

В финале россиянин в трёх сетах уступил Николозу Басилашвили. Грузинский теннисист второй раз подряд становится чемпионом соревнований в Гамбурге. Кстати, раньше на этих же кортах проводился турнир серии «Мастерс», но после реформы теннисного календаря в 2009 году его перенесли с мая на июль и понизили в статусе до ATP 500.



У Андрея, как говорится, хорошие спортивные гены. Не будем вдаваться в тонкости генетики и разбирать вопрос о том, действительно ли предрасположенность к спорту передаётся детям – просто отметим, что его отец, тоже Андрей, профессионально занимался боксом, а мама, Марина, является теннисным тренером. Ей довелось поработать с Анной Курниковой; также она тренировала Дарью Гаврилову и Ирину Хромачёву. Именно она привела сына на корт, когда ему было всего три года. Сестра Рублёва, Анна-Арина, также играла в теннис и стала мастером спорта, а сейчас занимается тренерской деятельностью.



Пробиться в теннисе без денег весьма непросто, особенно в наше время, когда и аренда кортов, и занятия с хорошим тренером стоят достаточно дорого. К счастью для Андрея, у его семьи серьёзных материальных проблем не было. Завершив боксёрскую карьеру, его отец успешно реализовал себя в бизнесе. Сейчас он владеет сетью ресторанов в Москве.



Сам Рублёв несколько лет назад так рассказывал о бизнесе отца: «У него много ресторанов по Москве, поэтому я никогда не ем дома. У нас 13 или 14 ресторанов, и везде разная кухня: русская, японская, итальянская. А ещё есть кафе, и это прекрасно. Мой любимый ресторан – итальянский. Поварами там работают настоящие итальянцы».

Русские корни в Милане. Циципас – чемпион, у Рублёва – бронза На молодёжном первенстве ATP в Милане выиграл Стефанос Циципас – грек с русскими корнями. Россиянин Рублёв победил в утешительном финале.

С детства Андрей тренировался в СДЮШОР «Спартак», где почти все корты – грунтовые. Возможно, отчасти благодаря этому главные успехи (по крайней мере, пока что) к нему приходили как раз на песчаных кортах. В 2014 году он выиграл юниорский «Ролан Гаррос», а в 2017-м завоевал свой первый и пока единственный титул ATP в Умаге – этот турнир также проводится на грунте. Правда, в парном разряде Рублёв успешнее выступал на харде. Помимо уже упомянутого финала Майами с Хачановым, в его активе есть титул «Кубка Кремля» — 2015, завоёванный вместе с Дмитрием Турсуновым.

В 2016-м Рублёв отправился тренироваться в Испании. Местом подготовки Андрея стала академия Гало Бланко в Барселоне, а непосредственно занимался с россиянином Фернандо Висенте, который ездил с ним по турнирам.

Друзья-соперники. Хачанов, Медведев, Рублёв выводят друг друга в топ Когда-то они вместе играли в детских турнирах, а сейчас врываются в элиту мирового тенниса. Федерер, Джокович и Надаль, берегитесь!

Выиграв уже упомянутый турнир в Умаге, Рублёв стал вторым из молодого поколения россиян игроком с титулом ATP после Хачанова, который в 2016 году завоевал главный трофей в Чэнду. Но с тех пор Карен выиграл ещё три турнира, в том числе «Мастерс» в Париже; Даниил Медведев также завоевал четыре титула, а у Андрея новых трофеев не появилось. Возможно, успешное выступление в Гамбурге поможет ему вернуться на победные рельсы.

Одной из причин застоя Андрея стала полученная им в прошлом году травма. Причём получил её Рублёв как раз тогда, когда набрал ход – после финала Майами с Кареном и упорного матча с Домиником Тимом на грунте «Мастерса» в Монте-Карло, где австрийцу пришлось отыгрывать матчбол. Изначально россиянин рассчитывал вернуться через несколько недель, но в итоге пропустил почти весь грунтовый сезон и все турниры на траве, выйдя на корт только на турнире в Умаге и не сумев защитить там титул.

Рублёву диагностировали стрессовый перелом спины, и какое-то время ему были противопоказаны любые физические нагрузки. Андрей так вспоминал это: «Я был полностью подавлен. Тогда я не смотрел никаких теннисных матчей, потому что как только я включал какую-то игру, подавленность лишь усиливалась – все парни соревновались между собой, а я просто сидел на диване и ничего не делал.

Рублёв пока не готов. Андрей выбыл в 1/4 финала Умага, чемпионом стал Чеккинато Рублёв, вернувшись в тур после травмы спины, не смог защитить титул в Умаге, и чемпионом стал Чеккинато. В Бостаде победил Фоньини.

Рад, что сумел преодолеть те проблемы, и надеюсь, такое больше никогда не повторится. Когда я впервые сыграл после травмы, то чувствовал себя очень некомфортно. Психологическая составляющая не давала мне показать свой максимум. Мне понадобилось несколько месяцев, чтобы всё встало на свои места». Кстати, в этом году Андрей тоже пропустил часть грунтовых турниров, в том числе «Ролан Гаррос», из-за травмы: на этот раз у него были проблемы с правым запястьем.