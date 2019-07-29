Шарапова возвращается? Мария 2 недели работала в Италии с экс-тренером Джоковича

Получив на Уимблдоне очередную травму, Шарапова уже в середине июля вернулась к тренировкам. В августе она должна выступать в Америке.

Новый турнир – новая травма

Уимблдон для Марии Шараповой завершился совсем неудачно. В стартовом раунде она вела у француженки Полин Пармантье со счётом 6:4, 5:2, но проиграла вторую партию, не заработав ни одного матчбола – а в третьем на сете на корте была лишь бледная тень россиянки. Она дважды вызывала врача из-за проблем с кистью левой руки и в итоге снялась, уступая со счётом 0:5.

Больно смотреть. Мария Шарапова досрочно закончила почти выигранный матч В третьем сете она просто ушла с корта.

При этом совсем недавно у Марии была другая травма – плеча. Из-за неё Шарапова не участвовала в турнирах на протяжении 4,5 месяцев, пропустив крупные турниры на харде на Ближнем Востоке и в США, а также весь грунтовый сезон. Вернувшись в тур, она сыграла всего три матча – два на Мальорке и один на Уимблдоне. Разумеется, это совсем не тот объём игровой практики, который может помочь ей выйти на свой лучший уровень. Но, несмотря на все проблемы со здоровьем, Мария хочет продолжать играть в теннис.

Шарапова заявлена на US Open и, вероятно, вернётся на корт в Торонто

Официальной информации о том, где Шарапова выступит перед US Open, нет. Не защитив прошлогодние очки на грунте, она оказалась в конце первой сотни. Например, на этой неделе она занимает 82-ю строчку, и несколькими неделями ранее, когда закрывался приём заявок на предваряющие Открытый чемпионат США соревнования, ситуация была примерно такой же. В результате в основу US Open с его сеткой на 128 человек Мария попала, а на другие турниры – нет. Предположительно Шарапова сыграет в Торонто и Цинциннати, если со здоровьем всё будет в порядке – во всяком случае, она сама говорила об этом на Уимблдоне. Едва ли организаторы этих соревнований откажутся предоставить ей «уайлд-кард». Канадский турнир, проводящийся поочерёдно то в Торонто, то в Монреале, пройдёт с 5 по 11 августа, а американский – сразу после него, с 12 по 18 число. Открытый чемпионат США стартует 26 августа.

Хватит, Маша. Уходи. Лучшее, что может сделать Шарапова, – завершить карьеру Мария издевается. Над собой — пожалуйста, над болельщиками — не надо. Пришло время закончить эти мучения.

После небольшого отдыха Мария возобновила тренировки

Некоторое время после поражения на Уимблдоне Мария просто отдыхала – загорала на пляже в Италии, затем была в лондонском музее и в Испании со своим бойфрендом, британским миллионером Александром Гилксом. Но хотя «инстаграм» Шараповой заполнен лишь фотографиями с отдыха, уже в середине июля она вернулась к тренировкам. Мария провела две недели в Тоскане, где тренировалась под руководством итальянского специалиста Риккардо Пьятти, а её спарринг-партнёром был молодой итальянский теннисист Янник Синнер.

На данный момент Пьятти является тренером хорвата Борны Чорича. Ранее под его руководством тренировались такие игроки, как серб Новак Джокович, француз Ришар Гаске, канадец Милош Раонич, хорват Иван Любичич и швейцарец Стэн Вавринка.

Шарапова создаёт машины и одежду. Зачем ей тратить время на теннис? Маша зарабатывает на конфетах и дизайне, чтобы потом потратить на современное искусство. И где-то в схеме её жизни ещё есть теннис.

Сам Риккардо опубликовал фото с Шараповой в своём «твиттере». «Спасибо, Мария! Для меня было честью работать с вами и приятно узнать вас как личность. Удачи!» — написал Пьятти.

Россиянке необходима игровая практика

Новость о двухнедельных тренировках Марии, безусловно, выглядит позитивно. Как минимум это означает, что травма запястья оказалась не столь серьёзной, чтобы надолго оставить её вне игры. Но в любом случае Шараповой по-прежнему очень не хватает турнирного ритма. И чтобы иметь шансы на приличный результат в Нью-Йорке, ей просто необходимо выступить и в Торонто, и в Цинциннати, проведя там как можно больше матчей. Кстати, во время трёх последних выступлений на US Open Мария неизменно доходила там до 1/8 финала. Было это в 2014, 2017 и 2018 годах. Если на этот раз Шарапова также выйдет в 4-й круг, при этом не получив ни одной победы на отказе соперницы до матча, то доберётся до юбилейной отсечки в 200 выигранных встреч на турнирах «Большого шлема». Сейчас у неё 197 побед при 51 поражении.