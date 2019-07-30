Роскошные яхты, особняки и рестораны. Куда тратят деньги звёзды тенниса

Огромные заработки элитных игроков

Тема распределения призовых в теннисе в последние годы поднимается всё чаще. Сначала женщины бились за равные призовые на совместных соревнованиях, потом некоторые мужчины начали высказывать недовольство одинаковым финансовым вознаграждениям на турнирах «Большого шлема», где женские матчи проводятся в трёхсетовом формате, а мужские – в пятисетовом. Актуален и вопрос распределения денег среди игроков одного пола, поскольку теннисистам из второй сотни и ниже часто не хватает финансов даже на нормальную подготовку к турнирам.

Серена абсолютно не права. Джокович и Федерер это доказали Федерер и Серена заработали на Уимблдоне одинаково. Это просто смешно. Почему тогда все молчат?

При этом лучшие теннисисты мира буквально купаются в деньгах. Они получают огромные призовые, им платят «стартовые» на необязательных турнирах, у них есть компенсация проживания и питания на крупных соревнованиях, спонсорские контракты. Одни только спонсоры могут приносить десятки миллионов долларов каждый год. Размер «стартовых», то есть денег за приезд на соревнования, точно неизвестен, но давно ходят разговоры, что для игроков уровня Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича цифра начинается от миллиона за один турнир – и платят им практически все турниры рангом ниже «Мастерсов».

Отобрать и поделить! Кто позарился на большие деньги Уимблдона и US Open Пока Надаль, Федерер и Джокович купаются в деньгах, другим игрокам не хватает на карьеру. Может, нужно их у кого-то отобрать?

Благотворительные проекты и пожертвования

Разумеется, эти деньги нужно на что-то тратить. Как правило, часть средств топ-игроков уходит на благотворительность, в том числе на собственные проекты: например, Федерер много лет вкладывает деньги в фонд помощи детям в Африке (по маминой линии у него африканские корни), а благотворительный фонд Джоковича помогает бедным детям из разных стран учиться и ездить на отдых. Также Новак в 2014-м перевёл все средства за победу на «Мастерсе» в Риме – 750 тыс. долларов – на помощь жертвам наводнения в Сербии. Есть свой фонд и у Надаля, который помогает социализации детей и подростков из неблагополучных семей, пропагандирует среди них спорт и здоровый образ жизни. Энди Маррей проводил благотворительные матчи и аукционы.

Есть благотворительные фонды и у братьев Брайан, и у Марии Шараповой – россиянка, среди прочего, активно помогает пострадавшим от аварии в Чернобыле. Также она помогала детям после трагедии в Беслане, а уже после дисквалификации жертвовала деньги на помощь российским детским домам. А, например, Серена Уильямс недавно пожертвовала несколько миллионов фонду, поддерживающему малообеспеченных молодых матерей и рожениц. Нельзя забывать и про различные благотворительные акции, организуемые как турнирами, так и игроками – например пожертвование 100 или 200 долларов за каждый эйс на определённых соревнованиях.

Особняк Федерера и яхта Надаля

Себя звёзды, конечно, тоже не обделяют. Федерер какое-то время назад приобрёл участок земли в коммуне Рапперсвиль-Йона (Швейцария), и сейчас здесь полным ходом идёт строительство его дома. Проект особняка оценивается в $40-50 млн. Местные власти подтвердили, что Федерер будет жить здесь вместе с семьёй. Долгое время информацию о строительстве держали в тайне. Находится эта коммуна на берегу Цюрихского озера, в удалённой от самого Цюриха части.

Надаль недавно стал обладателем новой яхты 80 Sunreef Power. Стоимость этого судна составляет около 5,5 млн евро. «Для всех островитян море – это жизнь. Я люблю его и, находясь дома, всегда стараюсь выходить в море. А это довольно крутая яхта», — сказал сам испанец. Напомним, что он является уроженцем одного из Балеарских островов, Мальорки. Расположены они в Средиземном море рядом с континентальной частью Испании.

Ресторан и турнир Джоковича

Джоковичу принадлежит Novak Cafe & Restaurant – рестораны в Белграде, Нови-Београде и Копаонике. Они специализируются на приготовлении еды из экологически чистых продуктов, и многие блюда являются безглютеновыми. Сам Новак много лет назад узнал, что у него аллергия на глютен, и полностью исключил его из своего рациона. Ещё в 2009 году он, как и Рафаэль, приобретал яхту — Manhattan 60 за 2,5 млн долларов – но уже продал её. Есть у серба и апартаменты в Монте-Карло.

Также семье Новака принадлежал турнир Serbia Open – первые соревнования уровня ATP в Сербии. Он занял место турнира в Амерсфорте (Нидерланды) и проходил на грунте с 2009-го по 2012-й. Сам Джокович трижды принимал в нём участие, два раза став чемпионом и один раз снявшись в четвертьфинале. В 2012 году Новак пропустил свой турнир, а уже в следующем сезоне лицензия на его проведение была продана Дюссельдорфу. Соревнований в этом немецком городе сейчас тоже нет – теперь турнир проводится в Женеве (Швейцария).

«Вкусно, как победа над Федерером с матчболов». Ресторан Джоковича нанёс удар Возможно, сам серб здесь ни при чём, но этот троллинг поверженного соперника оценили не все.

Маррей потратил на ремонт отеля больше, чем на покупку

Энди Маррей создал собственную компанию — 77 Management, управляющую всеми правами на изображения британца. Цифра в названии компании связана с тем, что в 2013 году он стал первым британским чемпионом Уимблдона в мужском одиночном разряде за 77 лет. Также он инвестировал в различные стартапы и приобрёл в родной Шотландии отель класса люкс за 2 млн евро. Вложив ещё 7 млн в ремонт, Энди открыл отель для посетителей в 2014-м. Кстати, именно там прошла свадьба его старшего брата, Джейми.

Доля Шараповой и сестёр Уильямс в UFC

Шарапова почти три года назад, в сентябре 2016-го, приобрела долю в UFC, проводящем соревнования по смешанным единоборствам. Этой сделке поспособствовало агентство IMG, ведущее дела Марии с 12 лет – само IMG незадолго до этого купило UFC за $ 4 млрд. Кстати, помимо неё долю в UFC приобрели также Серена и Винус Уильямс. Ещё раньше Мария занялась выпуском своих конфет под маркой Sugarpova. $ 2 млн пожертвований российским детским домам, кстати, были сделаны именно с выручки от продажи этих сладостей. Также Шарапова разрабатывала дизайн спортивной формы и автомобилей, а недавно принимала непосредственное участие в принятии всех дизайнерских решений по строительству и интерьеру её дома на берегу Тихого океана, в Лос-Анджелесе.

Шарапова создаёт машины и одежду. Зачем ей тратить время на теннис? Маша зарабатывает на конфетах и дизайне, чтобы потом потратить на современное искусство. И где-то в схеме её жизни ещё есть теннис.

Винус Уильямс увлекается дизайном одежды настолько, что много лет назад создала свой бренд – Eleven. На некоторое время одежда исчезала из продажи, когда торговавший ей ритейлер разорился, но затем Винус перезапустила марку. Также Винус и Серена владеют долей в футбольном клубе Miami Dolphins (речь об американском футболе).