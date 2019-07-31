Хороший, плохой… Почему Циципас и Кирьос оказались рядом

Провокатор Кирьос…

Ник Кирьос и Стефанос Циципас кажутся совсем непохожими друг на друга. Кирьос регулярно задевает и провоцирует других игроков в своих интервью, равно как и в соцсетях, нередко некрасиво ведёт себя на корте и в целом плюёт на общественные нормы поведения. Особенно не любить Ника после последних событий должны болельщики Новака Джоковича и Рафаэля Надаля. Во-первых, он жёстко прошёлся по обоим в подкасте в мае, во-вторых, в испанца во время их матча на Уимблдоне он пробил мячом и не извинился, а увидев болельщика в футболке серба, просившего у него автограф, подошёл и зачеркнул маркером имя Новака на его одежде.

При этом однозначно плохим Кирьоса не назовёшь. Он жертвует деньги на благотворительность, в первую очередь детскую. Прошлой осенью он подарил ракетку и теннисную форму девочке, болеющей лейкемией, с которой перед этим потренировался в рамках благотворительного мероприятия. Но он, похоже, толком не пытается управлять своим характером, где-то даже намеренно ведя себя так и эпатируя публику.

Кирьос снова в центре скандала. Надаль считает, что он никого не уважает Ник Кирьос победил Рафаэля Надаля в эпичной битве, но был освистан на корте, а затем получил дозу критики от испанца.

И положительный Циципас

Циципас, напротив, старается создать себе положительный имидж. Он следит за всеми публикациями в своих соцсетях, не допуская ничего вызывающего, провокационного, старается избегать открытых конфликтов. Правда, некоторое время назад у него была пикировка в интернете с тем же Кирьосом. Можно вспомнить и прошлогодний матч с Даниилом Медведевым в Майами, где россиянин завёлся, услышав от грека фразу «чёртов русский», после чего припомнил ему и длинный туалетный перерыв, и отсутствие извинений после нетболов. На корте Стефанос ничего не ответил, а потом просто заблокировал Даниила в «инстаграме». Интересно, что при этом родители Медведева и Циципаса продолжают близко общаться – у Стефаноса русская мама, бывшая советская и греческая теннисистка Юлия Сальникова. Она вышла замуж за своего тренера, грека Апостолоса Циципаса.

Русские корни в Милане. Циципас – чемпион, у Рублёва – бронза На молодёжном первенстве ATP в Милане выиграл Стефанос Циципас – грек с русскими корнями. Россиянин Рублёв победил в утешительном финале.

Кстати, у Кирьоса тоже есть греческие корни. Его отец Джордж Кирьос – австралиец греческого происхождения, а мать Норлайла родом из Малайзии. Впрочем, Австралия в принципе является страной эмигрантов, и большинство теннисистов и теннисисток, выступающих за эту страну, имеют уходящие в совсем недалёкое прошлое корни из других стран.

«Стефанос может добиться чего-то особенного»

Сложно сказать, насколько общие греческие корни повлияли на решение Ника и Стефаноса сыграть вместе, но они заявились в парный разряд на турнире ATP 500 в Вашингтоне. Правда, с сеткой не повезло – они сразу попали на действующих чемпионов Уимблдона и первых ракеток мира колумбийцев Хуан-Себастьяна Кабаля и Роберта Фару. Циципас и Кирьос проиграли им на чемпионском тай-брейке — 3:6, 6:3, [5:10]. Кстати, Ник в парном рейтинге находится в конце второй сотни, на 182-й строчке, а Стефанос – на 71-й. Во многом это, конечно, связано с тем, что к паре оба относятся несерьёзно.

Играть вместе теннисистам явно понравилось, и после матча Кирьос даже не думал делать какие-то выпады в сторону Циципаса. «Он только начинает карьеру. Надеюсь, он не повторит моих ошибок. Если его голова будет работать в правильном направлении, он сможет добиться чего-то особенного. А ещё он приятно пахнет. Каждый раз перед подачей я вдыхал этот аромат — неплохо. Вообще, я буду стараться держаться от него как можно дальше, если мы не играем в паре, потому что оказываю плохое влияние».

Чего добивается Кирьос? Теннисный клоун устроил дебош и был изгнан из Рима Австралиец в очередной раз оказался в центре скандала. Он пнул бутылку, швырнул стул и ушёл с корта ещё до объявления о его дисквалификации.

«Ник, я всё ещё хорошего мнения о тебе»

«Я не считаю, что мне надо держаться от него подальше. Я был вдохновлён нашей игрой в паре. Честно, я не буду врать. Подача Ника просто брутальна. Хотел бы я уметь так подавать. Просто невероятно, что человек на такое способен. Это было очень весело. Мы оба стремимся играть агрессивно, контролировать розыгрыши. Думаю, по характеру мы отличаемся друг от друга, но у нас есть и много общего. Поэтому я решил сыграть с ним в паре. Ник, мне надо узнать тебя получше. Моё мнение о тебе всё ещё… хорошее. Я действительно получил удовольствие, находясь в твоей компании и играя с тобой», — сказал Циципас.

«Мы ожидали этот прорыв. Цель – попасть не только в Милан, но и в Лондон» Стефанос Циципас впервые в карьере пробился в финал турнира ATP. Его мама и тренер Юлия Сальникова рассказала «Чемпионату» об успехе сына.

Кстати, после матча оба опубликовали совместные фотографии с корта в своих «инстаграмах». И если Стефанос оставил там короткую запись «Существуй на своих условиях», то Ник обратился к нему с небольшим вдохновляющим посланием. «Мы можем по-разному смотреть на вещи, но это был особенный момент, и я был очень рад делить корт с тобой. Здорово видеть, как ты прогрессируешь, становишься таким игроком, как сейчас – а это ведь только начало. Ты сможешь вдохновлять множество людей, помогать им. Увидимся в Цинциннати». Посмотрим, означает ли это, что они сыграют в паре и на «Мастерсе» в Цинциннати. Во всяком случае, увидеть это было бы интересно.