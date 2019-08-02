Шараповой больше не нужен Хогстедт? Что привело её к расставанию с тренером

Швед научил Марию побеждать на грунте, а та в своей книге назвала его болтуном. Они снова стали работать вместе, но разрыв был неизбежен.

Хогстедт победоносный…

Мария Шарапова, вероятно, прекратит сотрудничество с Томасом Хогстедтом. Шведские СМИ сообщают, что Томас сосредоточится на работе со своей соотечественницей Ребеккой Петерсон. Сама Ребекка сказала, что говорить о постоянной совместной работе пока рано, но она надеется видеть Томаса в своей команде на US Open. В то же время Мария две недели тренировалась в Тоскане (Италия) под руководством Риккардо Пьятти.

Шарапова возвращается? Мария 2 недели работала в Италии с экс-тренером Джоковича Получив на Уимблдоне очередную травму, Шарапова уже в середине июля вернулась к тренировкам. В августе она должна выступить в Америке.

Шарапова дважды приглашала Хогстедта в свою команду, и первый отрезок был, конечно, куда более успешным, чем второй. Томас стал её тренером в межсезонье, в конце 2010 года, причём на тот момент Марию продолжал тренировать и Майкл Джойс, с которым она работала с 2004-го и добилась множества громких побед. Джойс покинул команду на старте сезона-2011, и до середины июля 2013 года Шарапову тренировал только Хогстедт. В это время она вернулась на первую строчку (пусть и всего на 4 недели), где не была с начала лета 2008-го, и во многом изменила свою игру.

Шарапова возвращается? Мария 2 недели работала в Италии с экс-тренером Джоковича Получив на Уимблдоне очередную травму, Шарапова уже в середине июля вернулась к тренировкам. В августе она должна выступить в Америке.

Перемены были необходимы в первую очередь из-за травмы плеча. Мария не могла ни нормально подавать, не поменяв движение руки, ни так же резко бить с форхенда, как прежде. Томасу удалось более или менее стабилизировать её подачу, пусть не вернув её убойную силу, но сделав её достаточно надёжной и эффективной – после операции на плече россиянка часто «грешила» двойными ошибками. Также Хогстедт научил Шарапову конструировать розыгрыши, терпеть затяжные перестрелки и находить правильные моменты для атаки. Вкупе с изменением работы ног это привело к тому, что Мария, до того очень прохладно относившаяся к турнирам на грунте, уже в 2011 году стала чемпионкой Рима и дошла до полуфинала «Ролан Гаррос», а в 2012-м завоевала три титула на песчаном покрытии – в Штутгарте, Риме и на Открытом чемпионате Франции. Та победа на «Ролан Гаррос» принесла ей «Карьерный шлем». В 2013-м Мария дошла в Париже до финала, проиграв Серене Уильямс, а через год, уже без Томаса, вновь завоевала титул там, а также в Штутгарте и Мадриде. Таким образом, за четыре года Шарапова собрала все значимые трофеи на грунте – при том, что до того у неё не было ни одной крупной победы на этом покрытии.

… и слишком много говорящий

Расставшись с Хогстедтом в июле 2013 года, Шарапова объяснила это тем, что швед больше не может постоянно ездить с ней на турниры по личным причинам. Однако в своей автобиографии Мария написала, что на самом деле были и другие проблемы. «Вне корта он был самым сложным человеком, с которым я когда-либо работала, однако думать про это мне было некогда. То, что он давал мне на корте, перевешивало всё остальное, а умение отделять важное от второстепенного всегда было одной из моих сильных сторон. Но наступил момент, когда я больше не могла. Надо было заканчивать, и всё». Также россиянка отмечала, что Томас «после матчей говорил гораздо больше, чем это необходимо».

Подняться со дна. Шарапова ищет тренера, чтобы выйти из кризиса Шарапова после четырёх лет сотрудничества рассталась с тренером. Удастся ли Марии найти специалиста, который выведет из её кризиса?

Возвращение без блеска

После таких отзывов решение о возвращении к Хогстедту выглядело несколько странным, но, видимо, Шарапова опять «отделила важное от второстепенного». Мария возобновила сотрудничество в апреле прошлого года – до того на протяжении четырёх лет, в том числе в период дисквалификации, её тренером был Свен Грёнефельд. Однако на этот раз работа с Томасом не принесла ей и толики прежних успехов. Конечно, во многом виноваты проблемы со здоровьем, не дававшие Марии играть на регулярной основе, но тем не менее. Все хорошие результаты Шараповой с Хогстедтом в этот раз были достигнуты почти сразу после старта совместной работы: четвертьфинал Мадрида, полуфинал Рима и четвертьфинал «Ролан Гаррос». Эта грунтовая серия выглядела впечатляюще, но дальше россиянка чаще снималась с турниров, чем играла. Запомнилась со знаком «плюс» с тех пор только победа над Каролиной Возняцки на Australian Open, где датчанка была действующей чемпионкой.

«Позитив, которым веет от Хогстедта, хорошо сказывается на Шараповой» Анна Чакветадзе в своей колонке оценила выступления россиян в первой части грунтового сезона и порассуждала об их шансах на «Ролан Гаррос».

Сейчас Мария планирует сыграть на трёх турнирах почти подряд – в Торонто, Цинциннати и на US Open. Теоретически эту серию можно провести и без тренера, но, конечно, помощь хорошего наставника никогда не помешает. Посмотрим, действительно ли Шарапова расстанется с Хогстедтом и, если это произойдёт, будет ли она нанимать нового тренера до старта американских соревнований.