Федерер и Джокович оставили Надаля в Канаде наедине с молодежью

На второй неделе августа пройдёт уникальный турнир в теннисном календаре – Rogers Cup. Это единственное в году соревнование, проводящееся одновременно для мужчин и женщин, которое при этом проходит в разных местах. Канадский чемпионат разыгрывается с 1881 года среди мужчин, а с 1892 года он стал проводиться и среди женщин.

В нечётные годы мужской турнир проводится в Монреале, а женский в Торонто, в чётные — наоборот. С 2011 года оба турнира стали проводиться на одной неделе, но по-прежнему сохранился порядок чередования городов. Так и сформировалось это уникальное явление – единственный объединённый турнир в году, на котором журналисты и зрители не могут находиться одновременно на мужских и женских матчах (расстояние между Торонто и Монреалем около 550 км). Общий призовой фонд турнира в этом году снова увеличился и составил более $ 8,5 млн.

Турнир WTA/Premier 5. Торонто (Канада). Coupe Rogers présentée par Banque Nationale

Призовой фонд: $ 2 830 000.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 5-11 августа.

Разница во времени с Москвой: –7 часов.

Заявка на турнир (от 24.07.2019): Эшли Барти (1), Наоми Осака (2), Каролина Плишкова (3), Кики Бертенс (4), Анжелика Кербер (5), Симона Халеп (7), Элина Свитолина (8), Слоан Стивенс (9), Дарья Касаткина (30), Анастасия Павлюченкова (45), Кристина Младенович (48/WC), Эжени Бушар (79/WC), Мария Шарапова (80/WC), Светлана Кузнецова (102/WC).



Полный список участников.

Отказались от участия: Петра Квитова (6), Ван Цян (15), Маркета Вондроушова (16), Гарбинье Мугуруса (27).

Снялись с турнира: Аманда Анисимова (26).



Действующий победитель (Монреаль-2018): Симона Халеп; (Торонто-2017): Элина Свитолина.

Рекордсменками по количеству титулов в Канаде в Открытую эру являются Крис Эверт (1974, 1980, 1984, 1985) и Моника Селеш (1995-1998) – по четыре. Три победы здесь на счету Серены Уильямс (2001, 2011, 2013), которая в этом году получила 8-й номер посева и пропустит первый круг. Побеждали в Канаде и российские теннисистки – Динара Сафина (2008) и Елена Дементьева (2009). Ещё пять раз отечественные теннисистки добирались здесь до финала – Наталья Зверева (1988), Лина Красноруцкая (2003), Елена Лиховцева (2004), Мария Шарапова (2009) и Вера Звонарёва (2010). В этом году в основу по рейтингу изначально попала лишь одна россиянка – Дарья Касаткина. Затем уайлд-кард получила Шарапова. Следом отказалась от участия из-за травмы Петра Квитова, американка Винус Уильямс попала в сетку по рейтингу, а обещанную ей уайлд-кард отдали Светлане Кузнецовой. И уже после опубликования сетки снялась с турнира Аманда Анисимова и её место по рейтингу досталось Анастасии Павлюченковой. Таким образом, в сетке оказалось 4 россиянки, а через квалификацию пытаются пробиться ещё две – Анастасия Потапова и Екатерина Александрова. Возглавили сетку лидеры мирового рейтинга Эшли Барти и Наоми Осака. Действующая чемпионка Симона Халеп посеяна под 4-м номером.

Турнир ATP World Tour Masters 1000. Монреаль (Канада). Coupe Rogers présentée par Banque Nationale

Призовой фонд: $ 5 701 945.

Покрытие: хард, открытые корты.

Дата проведения: 5-11 августа.

Разница во времени с Москвой: –7 часов.

Заявка на турнир (от 24.07.2019): Рафаэль Надаль (2), Доминик Тим (4), Александр Зверев (5), Стефанос Циципас (6), Кей Нисикори (7), Карен Хачанов (9), Фабио Фоньини (10), Джон Иснер (12), Даниил Медведев (13), Жо-Вильфрид Цонга (70/WC), Петер Гоёвчик (123/SE).



Полный список участников.

Отказались от участия: Новак Джокович (1), Роджер Федерер (3), Хуан-Мартин дель Потро (11), Фернандо Вердаско (36), Фрэнсис Тиафо (39), Пабло Куэвас (44).

Снялись с турнира: Кевин Андерсон (8).



Действующий победитель (Торонто -2018): Рафаэль Надаль; (Монреаль-2017): Александр Зверев.

В мужском канадском турнире явным лидером по количеству титулов в Открытую эру является Иван Лендл – шесть (1980, 1981, 1983, 1987-1989). Среди действующих теннисистов лидерство здесь у Новака Джоковича (2007, 2011, 2012, 2016) и Рафаэля Надаля (2005, 2008, 2013, 2018) – по четыре. Однако Джокович, как и двукратный чемпион Роджер Федерер (2004, 2006), после тяжёлого финала Уимблдона продлили себе каникулы. Действующий победитель Открытого чемпионата Канады Надаль, оказавшись в этом году в одиночестве без именитых соперников, попал в одну половину сетки с прошлогодним финалистом 20-летним Стефаносом Циципасом. В нижней части оказались чемпион-2017 Александр Зверев и австриец Доминик Тим, только что выигравший домашний турнир в Кицбюэле. Были успехи в Канаде и у отечественных теннисистов. Здесь побеждали Андрей Чесноков (1991) и Марат Сафин (2000), до финала добирался Евгений Кафельников (1999). В нынешнем розыгрыше участвуют 23-летние Карен Хачанов и Даниил Медведев, которые как высоко сеяные начнут борьбу со второго круга. Через квалификацию пытались пробиться в основу Евгений Донской и Андрей Рублёв, но они проиграли уже в стартовых матчах.