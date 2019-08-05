Кирьос захотел играть и завоевал титул в Вашингтоне, разобравшись с Медведевым

Четвёртый финал Медведева в году

Даниил Медведев в четвёртый раз в этом сезоне и седьмой раз за два года дошёл на турнире ATP до финала. Правда, пока он ни разу не играл в решающих матчах «Мастерсов», не говоря уже о «Шлемах». В 2018-м самым крупным успехом россиянина стала победа на турнире категории 500 в Токио, в финале которого он обыграл Кея Нисикори. В этом году японец взял реванш в финале соревнований в Брисбене, а единственный пока титул Медведев завоевал в Софии. Оба этих турнира входят в категорию 250.

Медведев догнал Хачанова. Есть 4-й титул за 13 месяцев! Медведев стал чемпионом турнира в Софии, где играли также Карен Хачанов и Стефанос Циципас. Это третий трофей Даниила за полгода.

После старта второй трети сезона, границу которой вполне можно провести по переезду с харда в США на европейский грунт, Даниил уже второй раз дошёл до финала турнира-500. На песчаном покрытии, где до того он не показывал никаких результатов, ему удалось пробиться в финал Барселоны (а также в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло, по пути к которому была одержана победа над первой ракеткой мира – Новаком Джоковичем). После Барселоны, однако, Медведев вошёл в пике и проиграл пять матчей подряд. Среди них было и поражение от Ника Кирьоса на старте «Мастерса» в Риме, который стал его соперником по решающему матчу в Вашингтоне.

«В матче с Кирьосом я взбесился, но иногда полезно выплеснуть эмоции» Даниил Медведев рассказал о недавнем скандальном матче с Кирьосом, психологии, проблемах со здоровьем и готовности к «Ролан Гаррос».

Кирьос носил Циципасу кроссовки и вновь ругался с судьями

До финала Даниил добрался уверенно, не проиграв ни сета. Он выбил Бьорна Фрэтэнджело, Фрэнсиса Тиафо, Марина Чилича и Петера Гоёвчика, который, став лаки-лузером, победил и Андрея Рублёва, и Алекса де Минора, и Милоша Раонича. Кирьос тоже легко шёл по турнирной сетке, что с ним бывает совсем нечасто. Серьёзное сопротивление он встретил только в полуфинале, где бился с первым сеяным Стефаносом Циципасом. На старте этого турнира они сыграли вместе в парном разряде и явно нашли общий язык. Во время полуфинала Кирьос даже вызвался принести Циципасу новую пару кроссовок, когда у него порвались шнурки – и, отдавая их, встал на одно колено, повеселив зрителей и соперника.

Хороший, плохой… Почему Циципас и Кирьос оказались рядом «Если Стефанос не повторит моих ошибок, то сможет добиться чего-то особенного». Кирьос взял шефство над Циципасом.

Конечно, без выходок Ника по ходу турнира тоже не обошлось. Во время матча второго круга австралиец назвал судью на вышке, Фергюса Мёрфи, «картошкой с руками и ногами», когда тот не разрешил ему посмотреть Hawk-eye. В следующем поединке Кирьос со злости кинул бутылкой в судейскую вышку, но затем настаивал, что она просто выскользнула из рук, и в итоге даже не получил предупреждения. Как бы то ни было, такое поведение Ника обсуждается и привлекает дополнительное внимание к его поединкам. Можно предположить, что это одна из причин, по которым он избегает строгих санкций за свои проступки. Конечно, австралиец не так значим для тенниса, как «Большая тройка», но он тоже привлекает зрителей и «делает кассу».

Два тай-брейка решили судьбу титула

Для Медведева наверняка было бы лучше сыграть в финале с Циципасом, который упустил один матчбол на приёме в полуфинальном поединке с Кирьосом. Все четыре матча Даниила и Стефаноса проходили в борьбе, но во всех россиянин брал верх. Ник намного более непредсказуем, однако на серьёзных соперников и на финалы он чаще всего настраивается. Кстати, перед титульным матчем австралиец спокойно играл в настольный теннис – причём уже не впервые на этом турнире. С другой стороны, в Акапулько, где Кирьос также завоевал титул, он и вовсе регулярно ездил в ночные клубы и развлекался другими способами.

Судьбу финала решили тай-брейки – за два сета теннисисты не заработали ни одного брейк-пойнта. На двоих они выполнили 28 эйсов (18 на счету австралийца). Даниил был близок к победе в первой партии, где повёл с двойным мини-брейком – 4:1. Преимущество было тем более солидным, что за 6 геймов на подаче он проиграл всего 1 очко! Однако сохранить перевес ему не удалось. Сетбол россиянин заработал, но только на приёме, и Ник отыграл его эйсом. В двух оставшихся розыгрышах Даниил брал челленджи, но сначала Кирьос попал точно в линию, а затем сам Медведев ошибся по ширине. После первой партии австралиец вызывал врача из-за боли в спине, однако на его игру эти проблемы видимого влияния не оказали.

На тай-брейке второй партии Ник постоянно вёл в счёте и завершил финал двумя эйсами подряд. Отметим, что, заработав матчбол, австралиец уже не в первый раз на турнире спросил у болельщицы, куда ему лучше подавать. Во время четвертьфинала с Норбертом Гомбошем после этой беседы он также выполнил эйс.

Это шестой одиночный титул в карьере Кирьоса и второй в сезоне. В новом рейтинге он поднялся на 25 позиций и занял 27-ю строчку, позволяющую попасть в посев на US Open. Главное – не выпасть из топ-32 к моменту финиша «Мастерса» в Цинциннати. Медведев также поднялся, но только на одно место, вновь став девятой ракеткой мира. Кстати, Даниил и Ник могут вновь сыграть всего через пару дней – Кирьосу нужно победить Кайла Эдмунда в первом круге «Мастерса» в Монреале, чтобы этот поединок состоялся. Россиянин, попавший в топ-8 посева, стартовый раунд пропускает.