«Я хотела всего добиться сама». Серена вспомнила про африканские корни

Короткие летние каникулы у теннисистов завершены. На этой неделе в Монреале и Торонто идут сражения на уникальном объединённо-разъединённом канадском турнире Rogers Cup с общим призовым фондом более $ 8,5 млн. Посмотрим, что происходит в соцсетях у спортсменов.

Федерер и Джокович оставили Надаля в Канаде наедине с молодежью Халеп и Надаль попробуют защитить титулы в Торонто и Монреале. Россиянки Кузнецова и Павлюченкова попали в основу после снятия соперниц.

Теннисное сообщество отмечает день рождения Роджера Федерера, которое сопровождает множество восьмёрок. Он родился 8.08.1981, и сейчас ему стукнуло 38 лет. Швейцарец на данный момент самый именитый теннисист. На его счету множество рекордов, в том числе и 20 титулов «Большого шлема» в одиночном разряде – больше, чем у кого бы то ни было в теннисной истории. Но главное, что Роджер по-прежнему в строю. На недавнем Уимблдоне ему не хватило двух матчболов, чтобы дожать в финале Новака Джоковича. Сейчас Федерер сделал небольшую паузу в выступлениях. Он пропустил «Мастерс» в Монреале, но в Цинциннати планирует сыграть.

Олимпийская чемпионка Елена Веснина на днях тоже отметила день рождения. Вместе с семьёй – мужем и восьмимесячной дочкой – бывшая первая ракетка мира в парном разряде отправилась на отдых в Грецию. Похоже, Елена уже скучает по теннису.

Как и Федерер, чемпион Уимблдона Новак Джокович тоже пропустил «Мастерс» в Монреале. Но у серба всё хорошо. Вместе со своей командой он интенсивно готовится к следующим соревнованиям, используя в качестве одного из видов тренировок теннисбол.

Переход с грунта на хард Юлия Гёргес решила отметить сменой причёски, чем немка и поспешила поделиться со своими подписчиками.

Похоже травма, не позволявшая Камиле Джорджи нормально выступать с начала года, отступила. На турнире в Вашинтоне итальянка добралась до финала и теперь с оптимизмом смотрит на остаток сезона.

Решила продемонстрировать новый наряд венгерская теннисистка Фанни Штолляр.

Элина Свитолина вернулась в город, в котором она выиграла один из самых своих крупных титулов в карьере – Торонто-2017. После полуфинала недавнего Уимблдона – рекордного пока выступления на «шлемах» – украинке самое время развернуться на хардовом покрытии. Есть о чём задуматься.

Неплохо выступила в Сан-Хосе Донна Векич. 23-летняя хорватка дошла в Калифорнии до полуфинала, перелетела в Канаду, а там во втором круге была вынуждена уступить россиянке Светлане Кузнецовой.

Эжени Бушар редко бывает на родине, но когда выпадает такая возможность, то отрывается по полной программе. Сначала она осчастливила билетами обычную семью из четырёх человек с детьми, которые не могли позволить себе пойти на матч и собирались смотреть теннис по телевизору. А в самом матче Эжени с соотечественницей Бьянкой Андрееску устроила настоящую битву. И хотя Бушар в итоге проиграла, она нашла в себе силы поддержать после матча Бьянку, которая только возвращается в строй после тяжёлой травмы. Эжени игриво приписала в комментарии к фотографии: «Наши задницы выглядят хорошо!».

Соцсети позволили сделать ещё один благородный жест Борне Чоричу. После тяжелейшей победы в Монреале над Петером Гоёвчиком, хорват одолжил у ребёнка маркер и подписал много автографов болельщикам на трибунах, забыв подписать кепку самому владельцу ручки. На эту несправедливость теннисисту указал в «Твиттере» отец «постардавшего». Борна принёс ему извинения и обещал отправить кепку с автографом им домой.

В хорошем настроении в Монреале пребывает Карен Хачанов. 23-летний россиянин впервые в карьере справился со Стэном Вавринкой. Карен уже обосновался в топ-10 мирового рейтинга и получает очень много позитивных откликов о своей игре.

Замечательно идут дела и у ровесника Карена – ещё одного россиянина Даниила Медведева. На пятисотнике в Вашингтоне он дошёл до финала, где лишь на двух тай-брейках уступил Нику Кирьосу. В благодарность за замечательный теннис, показанный спортсменами в течение недели, организаторы соревнований предоставили им, а также полуфиналисту Стефаносу Циципасу бизнесджет, чтобы те быстро переместились в Монреаль и продолжили радовать болельщиков своей игрой. Учитывая это, можно сделать вывод, что отношения между Циципасом и Медведевым заметно улучшились. Во всяком случае сразу после турнира в Вашингтоне стало известно, что Стефанос разблокировал Даниила в соцсетях, а значит возникший в Майами-2018 конфликт постепенно сошёл на нет.

Наоми Осака нашла для себя мотивирующее граффити на улицах Торонто. Японка 7 недель назад потеряла звание первой ракетки мира, и вот в Канаде смогла опередить свою обидчицу Эшли Барти. Ещё не факт, что в ближайший понедельник именно Осака снова возглавит мировой рейтинг, потому что её ещё может обогнать Каролина Плишкова. Но половину дела Наоми уже сделала.

А помогла Осаке Софья Кенин, которая тоже в восторге от особого духа Торонто. Американка с русскими корнями как раз и явилась той теннисисткой, которая смогла выбить из сетки первую ракетку мира Эшли Барти.

Серена Уильямс стала лицом обложки журнала Essense, она предстала в новом образе. Художник Лаолу Сенбанжо сделал теннисистке грим в африканских традициях. «Моя самая большая радость в жизни — заниматься именно тем, о чём всегда мечтала. Я хотела всего добиваться сама. Когда ты вкладываешься в себя, это помогает создать уверенность. И тогда ты точно знаешь, независимо от того, получится у тебя или нет, ты сделаешь всё, что потребуется», — рассказала американка, которая на днях возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок по версии Forbes.