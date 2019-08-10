Все россияне в финалах «Мастерсов». Увидит ли Канада нового чемпиона из России?

Россияне в финалах крупных соревнований играли далеко не так часто, как россиянки. Например, в решающих матчах турниров «Большого шлема» наших теннисистов не было с 2005 года, когда Марат Сафин стал чемпионом Australian Open – с тех пор лучшим результатом были полуфиналы. При этом на Уимблдоне единственным участником финала в мужском одиночном разряде из нашей страны является Александр Метревели, игравший там ещё в 1973-м.

На «Мастерсах» в целом картина лучше благодаря в том числе прошлогодней победе Карена Хачанова в Париже. Впрочем, есть турниры этой категории, где наших игроков за всю историю вообще ни разу не было в финале – это «Мастерс» в Цинциннати, а также Мадрид после переезда на грунт в 2009-м (в 2004 году его выиграл Марат Сафин, но это было ещё осенью на харде в зале).

Зрители в Канаде освистывали россиянина, а он провоцировал их и в итоге выиграл Карен Хачанов победил канадца на его домашнем турнире, несмотря на некрасивое поведение болельщиков во время игры.

Сафин остановился в шаге от победы в Гамбурге

В Канаде наши теннисисты в финале играли трижды. В 1991 году Андрей Чесноков стал чемпионом, победив Петра Корду. В 1999-м Евгений Кафельников уступил Томасу Юханссону, а через год Марат Сафин расправился с Харелем Леви, для которого тот выход в финал стал главным достижением в карьере. Четвёртым финалистом станет либо Даниил Медведев, либо Карен Хачанов – они определят участника решающего матча в очном поединке.

Друзья-соперники. Хачанов, Медведев, Рублёв выводят друг друга в топ Когда-то они вместе играли в детских турнирах, а сейчас врываются в элиту мирового тенниса. Федерер, Джокович и Надаль, берегитесь!

На одном уровне с канадским «Мастерсом» по степени успешности выступлений российских и советских теннисистов стоит Гамбург. При этом данного турнира уже 11 лет как нет в рядах «Мастерсов», так что у соревнований в Канаде была неплохая фора. До перевода Гамбурга из «Мастерса» в турнир категории ATP 500 его финалистами успели стать Андрей Чесноков, Евгений Кафельников и Марат Сафин (дважды). Завоевать титул ни одному из них, впрочем, не удалось.

Чесноков в 1993-м уступил Михаэлю Штиху – тому самому немцу, которого через два года одолел в «Олимпийском» в полуфинале Кубка Дэвиса, отыграв девять матчболов. 20-летний Кафельников через год не справился с украинцем Андреем Медведевым – кстати, Евгений за всю карьеру так и не завоевал ни одного титула на «Мастерсах» в одиночном разряде, хотя выиграл два турнира «Большого шлема» и Олимпиаду. Сафин в том же возрасте проиграл финал великолепному грунтовому мастеру Густаво Куэртену – бразилец в 2000 году взял верх на тай-брейке пятой партии. Ещё через два года Марат легко уступил юному Роджеру Федереру.

Единственный успех в США пришёл благодаря Давыденко

«Мастерсы» в США удачными для россиян почти никогда не были. За 30 лет проведения в этой стране трёх «Мастерсов» прошло лишь два финала с участием российских теннисистов. Андрей Чесноков в 1992-м уступил Майклу Чангу в финале Индиан-Уэллса, а Николай Давыденко в 2008-м покорил Майами, уверенно разобравшись в титульном матче с самим Рафаэлем Надалем. Кстати, через год Николай стал первым чемпионом только появившегося в календаре «Мастерса» в Шанхае, и в финале снова обыграл Надаля в двух сетах. Это был последний крупный титул Давыденко.

Успехи на грунтовых соревнованиях в Монте-Карло и Риме также невелики. Турнир в Монако был выигран Чесноковым в 1990 году, когда он взял три сета подряд у Томаса Мустера. Будущий лидер мирового рейтинга и чемпион «Ролан Гаррос» взял у Андрея уверенный реванш через месяц, в финале Рима. Больше ни советских, ни российских теннисистов в финалах Монте-Карло и Рима не было.

Утерянные «Мастерсы»

Ещё два финала состоялись на турнирах, которых, как и Гамбурга, в прежнем виде уже не существует. Речь о «Мастерсах» в Штутгарте в 1998-м и в Мадриде в 2004-м. Но если Германия с тех пор потеряла оба турнира этой престижной категории, то соревнования в столице Испании, напротив, стали ещё более значимыми – теперь там проводится крупный объединённый турнир, где выступают и мужчины, и женщины. Однако изменилось место в календаре и покрытие, о чём уже говорилось в начале статьи. Марат Сафин в финале Мадрида на харде в зале легко победил Давида Налбандяна. В Штутгарте, наследником которого и стал Мадрид, покрытие в 1998-м было аналогичным (до того играли на более быстром ковре в зале), и там Кафельников уступил Рихарду Крайчеку.

Все финалы «Мастерсов» с россиянами.

Увидеть Париж… И победить

А главная кузница российских успехов в мужском теннисе – Париж. Это справедливо и по отношению к «Мастерсу», и к городу в целом. Именно там в 1996-м Кафельников стал первым чемпионом турнира «Большого шлема» из России, а через 6,5 лет Михаил Южный принёс команде победное очко в финале Кубка Дэвиса. На парижский «Мастерс» же приходится больше трети всех финалов с участием россиян – 8 из 23. Кафельников проигрывал здесь Томасу Энквисту (1996-й) и Себастьяну Грожану (2001-й), Сафин выступал в финалах четырежды.

В 1999-м совсем ещё юный Марат – ему тогда было 19 лет – не справился с опытным Андре Агасси, но уже на следующий год он одолел Марка Филиппуссиса на тай-брейке пятой партии. Затем Сафин ещё дважды становился там чемпионом, в 2002-м и 2004-м. Неудивительно, что Марат и прощальный матч провёл на этих кортах, а после поражения от Хуан-Мартина дель Потро ему вручили символический ключ от города.

Через два года добрую традицию российских побед продолжил Николай Давыденко, завоевавший там свой первый значимый трофей. И, наконец, в прошлом году сильнейшим стал Карен Хачанов, обыгравший в финале Новака Джоковича, который на следующий день вернулся на первую строчку рейтинг-листа.

Париж — наш! Карен Хачанов пошёл по стопам Сафина и Давыденко Хачанов победил четырёх игроков топ-10 подряд, в том числе Джоковича в финале, и покорил «Мастерс» в Париже.

Тэги: Даниил Медведев, Карен Хачанов, Марат Сафин, Николай Давыденко, ATP