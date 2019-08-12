Надаль разгромил Медведева в финале. Но через подобное проходили все звёзды

Как Медведев догнал Федерера

Даниил Медведев продолжает собирать призы различных турниров ATP. Да, последние из них были за поражения в финалах, но поставить их на полку тоже можно – в конце концов, это ничем не хуже серебра в тех видах спорта, где вручаются медали. За последние 52 недели у Медведева целых 7 финалов! Для сравнения – у первой ракетки мира, Новака Джоковича, за тот же период их 9, у занимающего вторую строчку Рафаэля Надаля – 4, у Роджера Федерера, идущего в рейтинге третьим – тоже 7. У многих игроков топ-10 3-4 финала за год, и Даниил делит с Федерером второе место по этому показателю. Понятно, что уровень турниров, где «Большая тройка» доходила до финалов, намного выше, но тем не менее. К тому же сейчас и Медведев впервые в карьере дошёл до финала крупных соревнований – «Мастерса» в Канаде, который в этом году проводился в Монреале.

Зрители в Канаде освистывали россиянина, а он провоцировал их и в итоге выиграл Карен Хачанов победил канадца на его домашнем турнире, несмотря на некрасивое поведение болельщиков во время игры.

Как и неделей ранее на ATP 500 в Вашингтоне, по пути к титульному матчу Даниил не проиграл ни одной партии. Разумеется, здесь соперники были серьёзнее – если в столице США самым высокорейтинговым оппонентом россиянина стал занимающий 17-ю строчку Марин Чилич, который давно далёк от своих лучших кондиций, то в Монреале Медведев победил двух теннисистов топ-10. В четвертьфинале он разобрался с Домиником Тимом – 6:3, 6:1, а в полуфинале победил своего сверстника и соотечественника, Карена Хачанова. Это была историческая встреча – до того россияне никогда не играли друг с другом на полуфинальной стадии таких крупных турниров, как «Мастерс». В женском теннисе случались и более значимые дерби, в том числе в финалах «Шлемов», но в мужском подобное произошло впервые. Карен стал единственным, кому Даниил по пути к финалу проиграл больше трёх геймов за сет – вторая партия завершилась победой Медведева на тай-брейке.

День отдыха Надаля и отказ от Цинциннати

В финале Даниила ждал Рафаэль Надаль, волей судьбы и погоды получивший день отдыха. Дело в том, что матч Гаэля Монфиса с Роберто Баутиста-Агутом из-за ливня состоялся не в пятницу, а в субботу, и ближе к его концовке француз подвернул ногу. Несмотря на это, он смог дожать Роберто, но на матч с Рафаэлем не вышел. На пресс-конференции Гаэль сказал, что мог бы сыграть на следующий день, но возвращаться на корт в таком состоянии через несколько часов не готов. Благодаря этому Надаль прошёл в финал без игры. С одной стороны, это может немного выбить из турнирного ритма, с другой – даёт возможность восстановить силы. Кстати, лишние силы Рафаэль решил не тратить и сразу после финала объявил, что снимается с «Мастерса» в Цинциннати. В результате в верхней половине сетки оказались и Джокович, и Федерер, и Хачанов с Медведевым, и Стефанос Циципас, а нижняя половина без Надаля «осиротела». Понятно, что досрочное снятие Рафаэля повлияло бы только на то, что Роджер получил бы второй номер посева и точно оказался в нижней половине, но жребий получился достаточно неравномерным.

Все россияне в финалах «Мастерсов». Увидит ли Канада нового чемпиона из России? Хачанов и Медведев сыграют в первом в истории российском полуфинале «Мастерса». На кону стоит звание лучшего теннисиста страны.

Первый блин комом. Даже у великих

Однако вернёмся в Канаду. Правда, про финал рассказывать толком нечего – Даниилу он не удался, а во втором сете игра попросту шла в одни ворота. Если первая партия завершилась с преимуществом Рафаэля в один брейк – 6:3 – то во второй испанец оформил «баранку». Правда, почти никому не удавалось победить Надаля с первой попытки, а Медведев с ним раньше никогда не играл. Рафаэль побеждал в первых очных встречах всех нынешних теннисистов топ-10, равно как и единственного члена бывшей «Большой четвёрки», не входящего сейчас в число лучших из-за операции – Энди Маррея. Также на руку испанцу был сильный ветер, делающий его кручёные удары ещё более опасными. И, наконец, он ни разу не проигрывал в финале канадского «Мастерса», завоевав здесь уже пятый титул. Единственным, кому удалось взять у Надаля сет в этих пяти финалах, был Андре Агасси в далёком 2005 году. Кстати, Рафаэль улучшил собственный рекорд, завоевав 35-й титул на турнирах серии «Мастерс».

«Я провёл свой лучший матч на этой неделе»

«Он здорово вошёл в игру, провёл несколько отличных длинных розыгрышей. Он сыграл много матчей в последние недели и был очень хорош. Но мне удалось здорово сыграть на брейк-пойнте и спасти стартовый гейм – а затем я провёл свой лучший матч на этой неделе», — сказал Надаль.

«Моя тактика заключалась в том, чтобы не давать ему много времени, стараться бить глубоко. На старте поединка это более-менее работало, но затем я полностью потерялся. Он целиком контролировал игру», — отметил Медведев.

Медведев: я был близок, но Надаль играл очень хорошо

Даниил, в отличие от Рафаэля, с Цинциннати сниматься не планирует, хотя ему предстоит стартовать уже с первого круга. Поскольку отказался Надаль после старта матчей основной сетки, переделывать сетку никто не будет, и у Медведева останется 9-й номер посева – наиболее высокий среди тех, кто не пропускает стартовый раунд. Конечно, на понедельник россиянина не поставили, но ему точно предстоит сыграть во вторник, и дальше он не получит ни дня отдыха, пока не завершит свои выступления на турнире.

Спина не дала Серене играть

В другом канадском городе, где традиционно проводятся крупные теннисные турниры, завершился женский Premier 5. Финал совсем не удался – Серена Уильямс, сыграв четыре гейма, снялась из-за сильных спазмов в спине, практически без игры отдав титул местной фаворитке, Бьянке Андрееску. Для 19-летней канадки это уже второй крупный трофей в сезоне – в начале весны она стала чемпионкой Индиан-Уэллса. Затем Бьянка была травмирована и несколько месяцев не выступала. Снявшись по ходу турнира в Майами, Андрееску попробовала вернуться на «Ролан Гаррос», где выиграла один поединок и не вышла на матч 2-го круга. Затем она отсутствовала ещё 2 месяца, и Торонто стал её первым турниром после возвращения.

Несмотря на такую паузу, благодаря победе в Канаде Бьянка дебютировала в топ-15. Кстати, она, как и Надаль, объявила о снятии с Цинциннати, а вот Серена сказала, что ещё подумает и оценит своё состояние. По словам Уильямс, подобные спазмы у неё уже были и проходили в течение 24-36 часов.