Легенда тенниса проиграл таланту из России. И это был прекрасный матч

Прорыв и травмы Рублёва

Тёзка и однофамилец знаменитого русского иконописца XIV – XV веков – самый молодой из троицы талантливых теннисистов из России, появившихся в туре несколько лет назад. Несмотря на это, два года назад именно Рублёв первым пробился в восьмёрку лучших на турнире «Большого шлема» (US Open – 2017). Карену Хачанову это удалось только на «Ролан Гаррос» — 2019, а Даниил Медведев, несмотря на все последние успехи и стабильные выступления, до сих пор не проходил на мэйджорах дальше 4-го круга.

Друзья-соперники. Хачанов, Медведев, Рублёв выводят друг друга в топ Когда-то они вместе играли в детских турнирах, а сейчас врываются в элиту мирового тенниса. Федерер, Джокович и Надаль, берегитесь!

Конечно, это не единственный важный показатель, и он не перекрывает титул и финал «Мастерса», которые есть соответственно у Карена и Даниила, но это говорит о готовности добиваться результата на больших аренах. К тому же Андрей тогда прошёл серьёзных соперников – Григора Димитрова, который в том году выиграл «Мастерс» в Цинциннати и Итоговый чемпионат, и Давида Гоффена. Да, в четвертьфинале его разгромил Рафаэль Надаль, но испанец за весь турнир проиграл всего два сета, уверенно завоевав свой третий титул в Нью-Йорке.

Вскоре после этого успеха Рублёв стал первой ракеткой России. Планка тогда была ниже, чем сейчас, когда и Медведев, и Хачанов входят в топ-10, но всё равно это приятное достижение. Андрей сохранял лидерство до лета 2018-го, потеряв его из-за травмы. При этом травмировался он ещё в апреле, повредив спину на «Мастерсе» в Монте-Карло, где проиграл одному из сильнейших грунтовиков – Доминику Тиму – с матчбола. Рублёву диагностировали стрессовый перелом спины, и он выбыл из тура на три месяца, хотя изначально надеялся вернуться через несколько недель. Позднее Андрей вспоминал, что был полностью подавлен и очень хотел как можно скорее вновь выйти на корт. Не избежал он травм и в этом году, пропустив несколько турниров из-за проблем с правым запястьем. В результате Рублёв уже два года подряд не выступал на «Ролан Гаррос», а также «Мастерсах» в Мадриде и Риме.

«У отца много ресторанов в Москве, и я никогда не ем дома» У Рублёва хорошая материальная база, однако полностью раскрыться ему пока мешают травмы. Но он дошёл до финала Гамбурга и вернётся в топ-50.

Главная победа в карьере Андрея. Пока что

Меньше месяца назад Андрей впервые дошёл до финала турнира ATP 500. Произошло это в Гамбурге, на кортах, где до 2009 года проводился «Мастерс». По пути к финалу Рублёв взял реванш у Тима за то поражение в Монте-Карло с матчбола, а в титульном матче уступил Николозу Басилашвили. Поквитаться с грузинским теннисистом Андрею удалось уже в Цинциннати, где он прошёл квалификацию. В первом круге основной сетки Рублёв попал как раз на Басилашвили и одержал волевую победу в трёх сетах. После этого Андрей выбил трёхкратного чемпиона «Шлемов», швейцарца Стэна Вавринку, и вышел на настоящую живую легенду тенниса (и спорта в целом) – Роджера Федерера. В активе Роджера 20 титулов на «Шлемах», 102 одиночных трофея в целом, олимпийское золото в паре с Вавринкой, рекордные 310 недель на первой строчке и множество других достижений.

Рублёв прежде никогда не играл с Федерером. Против теннисистов «Большой тройки» он вообще провёл всего один матч – тот самый четвертьфинал US Open – 2017 с Надалем. И Андрей нашёл, чем удивить легендарного соперника, который за неделю до этого отметил свой 38-й день рождения. Отличные мощные подачи, резкие удары под линии, хорошая игра у сетки, красивые углы атак и минимум ошибок – Рублёв провёл, вероятно, свой лучший матч в сезоне. Да, Федерер сыграл далеко не идеально, допускал срывы с задней линии, и подача его поначалу подводила, но заслуг россиянина это не умаляет. Андрей провёл роскошный поединок и полностью заслужил свой первый четвертьфинал «Мастерса» в карьере.

«Это был идеальный матч в его исполнении»

«Это моя главная и самая эмоциональная победа. Он настоящая легенда, чемпион. Не могу даже представить, какое давление он испытывает. Быть Роджером, понимать, что все смотрят на тебя, что ты должен каждый день на протяжении многих лет доказывать, как ты хорош – и он делает это много-много лет. Просто невероятно. Я обыграл на этом турнире уже двух легенд – Вавринку и Федерера. Это потрясающе», — сказал Рублёв.

Федерер отдал молодому сопернику должное: «Он бил по углам, попадал в линии и не сбавлял обороты. Это был идеальный матч в его исполнении. Иногда нужно, чтобы твой соперник время от времени давал продохнуть, но здесь этого не произошло. Он играл очень чисто — и в атаке, и в защите. Здорово подавал и ничего не отдавал мне просто так, был везде. Я впечатлён».

Теперь Андрея ждёт дерби с набравшим сумасшедший ход Даниилом Медведевым. Даниил за последние две с половиной недели был в финалах ATP 500 в Вашингтоне и «Мастерс 1000» в Монреале, а теперь уничтожает соперников в Цинциннати. При этом Медведев играл здесь ещё и в парном разряде, но потерпел поражение во втором круге – наверное, к счастью. Проводить по два матча за день после двух напряжённых недель выглядит не лучшей идеей. Победитель российского дерби в полуфинале сыграет либо с Новаком Джоковичем, либо с Люкой Пуи, который выбил ещё одного россиянина – Карена Хачанова.