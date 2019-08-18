Кузнецова помешала коронации Барти. И сразится с американкой за титул в США

Возвращение Светланы

Светлана Кузнецова на этой неделе словно обрела новое дыхание. Называть его вторым не совсем корректно – таких возвращений и восхождений в карьере 34-летней теннисистки было больше, чем два. Но факты таковы – лишившись возможности защищать титул в Вашингтоне из-за проблем с американской визой, россиянка опустилась в рейтинге в конец второй сотни. Менее чем через две недели она пробилась в финал турнира категории Premier 5 в Цинциннати, словно назло не пускавшим её в США чиновникам. В новом рейтинге она будет как минимум 62-й – невероятный рывок за такой короткий срок, который позволит Светлане попадать в основные сетки немалой части турниров без «уайлд-кард». Кстати, надо отдать организаторам Цинциннати должное, поскольку они предоставили Кузнецовой это специальное приглашение в основную сетку. Неделей ранее так же поступили организаторы турнира в Торонто, где Светлана добралась до третьего круга.

Россиянку долго не пускали в США, лишив её титула. Но она прилетела и побеждает Светлана Кузнецова, получив долгожданную визу, выиграла в Америке 4 матча за полторы недели и встретится с одной из звёзд США.

Здесь на той же стадии Кузнецова разгромила хозяйку кортов, Слоан Стивенс. Она отдала американке всего три гейма – ровно столько, сколько взяла у Симоны Халеп в Торонто. После этого Светлана выиграла тяжёлую битву у Каролины Плишковой. Как и в матче второго круга с Даяной Ястремской, россиянка была на грани поражения. Правда, у украинки даже было два матчбола, а чешка только подавала на матч и остановилась в двух очках от победы – но зато до этого момента Каролина брала все свои подачи в том четвертьфинале. Брейк Кузнецовой, сделанный в последнюю минуту, когда она была «прижата к канатам», оказался переломным. Плишкова «поплыла», перестала справляться с нестандартными ударами Светланы и в итоге проиграла в трёх партиях.

Кузнецова не дала Барти вернуться на вершину

Первый в карьере Кузнецовой выход в полуфинал Цинциннати гарантировал ей возвращение в топ-100. Следующей соперницей Светланы стала Эшли Барти, у которой в этом матче на кону стояла первая строчка рейтинга – выйдя в финал, она вернула бы себе теннисную корону, вновь сместив с пьедестала Наоми Осаку. Правда, в любом случае совсем скоро японке защищать 2000 очков за титул USOpen – 2018. В её нынешней форме это почти нерешаемая задача, так что после турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке лидер рейтинга наверняка сменится.

Но пока Барти не удалось вернуться наверх. Кузнецова не сразу вошла в игру, легко уступив два гейма, зато после этого стало твориться что-то невероятное. Светлана замучила соперницу сменами вращений (при том, что Эшли сама любит комбинационный теннис), и сочетание красивых атак россиянки с ошибками австралийки привело к «скрытой баранке» — 0:2 превратились в 6:2! Справедливости ради необходимо отметить, что Барти после этого вызвала врача из-за проблем с правой ногой, хотя ничего серьёзного, судя по всему, не было – просто мозоли. В итоге Светлана взяла восемь геймов подряд, прежде чем Эшли удалось навязать борьбу. При этом свою подачу Кузнецова держала безупречно. После стартового гейма у Барти не было ни одного брейк-пойнта, и перевеса в один брейк Светлане во второй партии вполне хватило.

Российскую теннисистку не пустили в США. Чтобы она снова там не победила В 2018 году Светлана Кузнецова блестяще выиграла турнир в Вашингтоне. Защитить титул ей нагло не дали – просто не пустили в США.

«Я очень счастлива. После паузы в выступлениях я поняла, что скучаю по перелётам, по турнирному стрессу – об этом я и подумать не могла, когда постоянно играла. Сейчас получаю удовольствие от происходящего. Время, проведённое вне тенниса, определённо пошло мне на пользу», — сказала россиянка после этого успеха.

Первый «хет-трик» в карьере

Интересно, что прежде Кузнецова никогда не побеждала трёх теннисисток топ-10 на одном турнире. Даже во время своих главных триумфов, на USOpen – 2004 и «Ролан Гаррос» — 2009, она обыгрывала по пути к трофеям только двух соперниц из первой десятки. В Париже, правда, это были первая и вторая ракетки мира.

Четвёртой жертвы из десятки у Светланы в Цинциннати не будет, поскольку представительниц топ-10 в сетке не осталось. Зато она ещё раз сразится с американкой — Мэдисон Кис. Такого провала, как от Слоан Стивенс, ожидать не стоит, но шансы завоевать трофей с уровнем игры, который показывает Кузнецова, и её бойцовским характером весьма приличные.