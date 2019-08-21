Джокович и Серена в погоне за рекордами. Избежит ли Уильямс нового скандала?

Show must go on

US Open – последний и самый медийный турнир «Большого шлема» в теннисном календаре. Именно здесь на трибунах можно увидеть больше всего звёзд кино, политики, других видов спорта и так далее. Именно тут из тенниса в наибольшей степени стремятся делать шоу, продавая это зрелище как можно большему числу зрителей. Ещё это единственный «Шлем», проводившийся на всех трёх основных теннисных покрытиях – траве (с 1881 по 1974 годы), грунте (1975 – 1977) и харде (с 1978 по настоящее время). Джимми Коннорсу удалось стать единственным человеком, завоёвывавшим здесь титул на всех трёх типах кортов. Наконец, US Open – единственный мэйджор, в котором с момента первого розыгрыша в 1881 году не было ни одной паузы. Все остальные турниры «Большого шлема», даже в далёкой Австралии, останавливались во время Первой и Второй мировой войн, а чемпионат США проводился всегда. Не было пауз и во время Великой депрессии, из-за которой в 1935 временно отменили турнир в Цинциннати – нынешний «Мастерс», выигранный Даниилом Медведевым. В результате нынешний турнир будет уже 139-м – даже Уимблдон, появившийся на 4 года раньше, в 1877-м, был проведён «только» в 133-й раз.

«Это невероятный теннис». Даже Джокович восхищён чемпионской игрой Медведева! Российский теннисист покорил США за три недели, и теперь его называют будущей первой ракеткой мира. Неужели мы дождёмся?

Первый мэйджор Медведева как звезды мирового тенниса

Кстати, о Медведеве. Даниил пока ни разу не проходил на «Шлемах» дальше 1/8 финала, или 4-го раунда. Однако даже по сравнению с тем, что было ровно год назад, россиянин очень сильно прибавил. Его подача стала более взрывной и вариативной, бэкхенд более надёжным, а форхенд — более атакующим. И, главное, он провёл серьёзную работу над физической готовностью. В прошлом году он с трудом выдерживал пятисетовые поединки, а сейчас сыграл 16 матчей за 20 дней, победив в 14-ти из них. Теперь Даниилу нужно восстановиться к старту US Open и постараться обойтись без тяжёлых матчей в первых кругах. Благодаря последним успехам россиянин получит пятый номер посева и, соответственно, точно не встретится ни с кем из топ-8 до четвертьфинала. При этом теоретически в 4-м круге возможно дерби с Кареном Хачановым, который будет посеян девятым. Ещё один российский теннисист, Андрей Рублёв, победивший в Цинциннати самого Роджера Федерера, в число сеяных не попадёт.

Что же Рублёв сделал с Федерером?! Так легенда тенниса не проигрывала 16 лет «Я впечатлён», — только и произнёс Федерер сразу после матча с россиянином. Ну а что он ещё мог сказать?

Опасные несеяные теннисисты

Среди других игроков в мужской сетке, которые не попадут в посев (если только кто-то вышестоящий не снимется в последний момент) и при этом опасны для сеяных, можно выделить только что добравшегося до полуфинала Цинциннати Ришара Гаске, Жиля Симона, Райлли Опелку, Сэма Куэрри, Фрэнсиса Тиафо, Жо-Вильфрида Цонгу и Григора Димитрова. Четверо из них – Гаске, Симон, Цонга и Димитров – в разное время входили в топ-8, а Куэрри был 11-й ракеткой мира. Кроме того, американцам здесь в принципе играть немного проще – дома и стены помогают.

Получит ли Нью-Йорк нового чемпиона?

В отличие от «Ролан Гаррос» или Уимблдона, здесь невероятного количества титулов у игроков «Большой четвёрки» нет. Рафаэль Надаль и Новак Джокович побеждали в Нью-Йорке по три раза, Роджер Федерер – пять, причём подряд, но в последний раз это было в 2008 году. Энди Маррей выиграл здесь однажды, в 2012-м. Логично, что именно здесь больше всего титулов за годы доминирования «Четвёрки» завоевали теннисисты, не входившие в неё. Это Хуан Мартин дель Потро в 2009-м, Марин Чилич в 2014-м и Стэн Вавринка в 2016-м. Кстати, дель Потро, в прошлом году добравшийся в Нью-Йорке до финала, сейчас не сможет сыграть из-за операции на колене. Но, возможно, в этот раз мы увидим нового чемпиона US Open?

Джокович в погоне за рекордами

Кстати, внутри «Большой тройки» («Четвёрка» минус Маррей) в самом разгаре борьба за итоговое лидерство по победам на «Шлемах». Сейчас у Федерера их 20, у Надаля – 18, а у Джоковича – 16. Соответственно, если Новак защитит свои титулы здесь и в Австралии следующей зимой, то догонит Рафаэля и будет на расстоянии вытянутой руки от Роджера. При этом вне зависимости от исхода турнира серб останется первой ракеткой мира и на следующий день после финала догонит по неделям на первой строчке Джимми Коннорса, а ещё через две недели – Ивана Лендла. Тогда Джокович с 270-ю неделями войдёт в тройку лучших по длительности пребывания на вершине, уступая только Питу Сампрасу (286) и Роджеру Федереру (310).

Осака лишится короны?

В женском теннисе ситуация с лидерством куда более шаткая. Впрочем, в последние годы это привычное дело – после завершения серии Серены Уильямс из 186 недель на первой позиции в сентябре 2016 года лишь Симоне Халеп удалось пробыть лидером достаточно долго, 48 недель. Во всех остальных случаях первая ракетка мира менялась не реже, чем раз в 5 месяцев, а впервые подняться на вершину за эти 3 года успели 6 разных теннисисток, включая Халеп! Сейчас лидерство себе вернула Наоми Осака, но в Нью-Йорке ей предстоит защищать титул, и после старта турнира в лайв-рейтинге японка упадёт на четвёртую строчку. Поверить в успешную защиту с учётом её нынешнего состояния непросто, так что весьма вероятно, что первая ракетка опять сменится. Главные претендентки – Эшли Барти и Каролина Плишкова.

Красота дня. Наоми Осака – снова первая ракетка мира Чемпионка двух хардовых «Шлемов» вернула себе лидерство в рейтинге. При этом она жаловалась, что долго не получала удовольствия от игры.

Новый поход Серены за рекордом Маргарет Корт

Серена Уильямс тем временем предпримет очередную попытку завоевать 24-й титул на мэйджорах в одиночном разряде и сравняться с рекордсменкой всех времён – австралийкой Маргарет Корт. В прошлом году американка дошла до финалов на Уимблдоне и US Open, проиграла оба, и при этом в Нью-Йорке устроила скандал с судьёй на вышке, Карлосом Рамосом. В этом сезоне Уильямс снова потерпела поражение в финале Уимблдона. Произойдёт ли что-то похожее на прошлогоднее в Нью-Йорке, тем более что скандалила здесь Серена не впервые? Посмотрим. Кстати, Рамос в этом году не будет работать на матчах сестёр Уильямс на Открытом чемпионате США.

Теннисистки заполонили десятку богатейших спортсменок мира. А Серена богаче всех Призовые за последний год выше у Наоми Осаки, но за счёт спонсоров Серена Уильямс опережает всех. Мария Шарапова на 7-м месте.

Узаконенные подсказки с трибун

А того, что послужило «спусковым крючком» для Серены в финале-2018, больше не произойдёт – по крайней мере, в этом году. Первое предупреждение Рамос ей вынес за подсказку тренера с трибуны, посчитав, что Патрик Муратоглу жестами показывает подопечной, как ей лучше играть. Сам Муратоглу, кстати, подтвердил факт подсказки. Организаторы же решили узаконить подобные действия. Если раньше подсказывать своим игрокам тренеры на этом турнире могли только в матчах квалификации и в соревнованиях юниоров, то теперь это разрешено и в поединках основных сеток. Посмотрим, как это будет выглядеть и насколько часто звёзды станут обращаться к своей команде за помощью.

Революция имени Уильямс. После скандала с Сереной на US Open меняют правила Истерика, которую закатила Серена на прошлогоднем финале US Open, началась с подсказки тренера с трибун. Теперь такой коучинг разрешат.

10 россиянок в основе

В основную сетку прошло десять теннисисток из России, и при этом ни одна из них не попадает в посев. Первой ракеткой страны остаётся Дарья Касаткина, но если ещё недавно она входила в топ-10, то сейчас занимает 42-ю строчку. Помимо неё, напрямую на турнир прошли Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Маргарита Гаспарян, Анастасия Потапова, Мария Шарапова, Анна Блинкова, Наталья Вихлянцева и Светлана Кузнецова, использовавшая свой защищённый рейтинг со 102-м номером. Вера Звонарёва по рейтингу также попадает на турнир, но она не провела ни одного матча после «Ролан Гаррос» этого года.

Три российские победы на US Open

Российские игроки в одиночных разрядах US Open побеждали трижды, причём все – в молодости. В 2000 главный трофей над головой поднял 20-летний Марат Сафин. В 2004-м чемпионкой стала 19-летняя Светлана Кузнецова, а через два года её успех повторила Мария Шарапова, которой тогда тоже было 19 лет. Под такой «возрастной ценз» из наших нынешних спортсменов попадают только Потапова и Блинкова. Но, быть может, кому-то из мужчин удастся «выстрелить» на этом турнире? Напомним, что Медведеву и Хачанову сейчас по 23 года, а Рублёву 21.