Шарапова против Серены. Состоится ли их матч на этот раз?

Выйдет ли Уильямс на корт?

Женская сетка

В Нью-Йорке состоялась жеребьёвка основных сеток последнего в сезоне турнира «Большого шлема» — US Open. Главное событие, безусловно – встреча Марии Шараповой и Серены Уильямс в первом раунде. Россиянка из-за низкого рейтинга не попала в посев и могла встретиться с любой соперницей, а жребий распорядился именно таким образом. Столь рано они не встречались никогда – их турнирные пути не пересекались до 4-го раунда. Счёт личных встреч давно стал разгромным – сейчас это 19-2 в пользу американки. При этом теннисистки не играли друг с другом больше трёх лет, с Australian Open – 2016. С тех пор Уильямс родила дочь и вернулась в теннис, Шарапова отбыла дисквалификацию из-за мельдония и тоже вернулась. Они должны были встретиться в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2018, но там Серена снялась незадолго до матча. И это, пожалуй, был лучший шанс Марии победить её за долгие годы. Именно на том отрезке Шарапова играла пусть не блестяще, но хорошо, а Уильямс тогда была достаточно слаба.

На домашнем турнире «Большого шлема» шансы Серены, в прошлом году игравшей здесь в финале, намного выше – к тому же это противостояние для неё слишком принципиально. Матч наверняка поставят в вечернюю сессию, однако магия вечерних матчей для Марии закончилась в прошлом году, когда она впервые проиграла в таком поединке. Выбила Шарапову испанка Карла Суарес-Наварро в 4-м круге. Единственное, что может сыграть за россиянку – проблемы её соперницы со здоровьем. Серена не смогла провести финальный матч в Канаде из-за болей в спине, после чего снялась с турнира в Цинциннати. Сама Уильямс говорила, что ничего серьёзного не произошло, но так ли это в действительности, можно будет точно узнать только после (и в случае) её выхода на корт.

Джокович и Серена в погоне за рекордами. Избежит ли Уильямс нового скандала? Джокович старается догнать Надаля и Федерера, Медведев впервые едет на «Шлем» в статусе звезды, а Шарапова пытается набрать форму.

Блинкова против первой ракетки мира и белорусское дерби

Другая участница прошлогоднего финала US Open, японка Наоми Осака, начнёт защиту титула матчем с ещё одной россиянкой – Анной Блинковой. Если Наоми не сумеет справиться с ней, то гарантированно потеряет первую строчку рейтинга после завершения турнира. Кстати, хотя в основную сетку напрямую прошли десять теннисисток из России, ни одна из них не попала в число сеяных. Такое на Открытом чемпионате США произошло впервые с 1998 года, причём в те времена сеяных ещё было 16, а не 32, как сейчас.

Красота дня. Наоми Осака – снова первая ракетка мира Чемпионка двух хардовых «Шлемов» вернула себе лидерство в рейтинге. При этом она жаловалась, что долго не получала удовольствия от игры.

Выделим матчи Анастасии Потаповой с блеснувшей на Уимблдоне 15-летней Кори Гауфф, которой многие пророчат большое будущее, Светланы Кузнецовой с Кристи Ан, Дарьи Касаткиной с Йоханной Контой и белорусское дерби – Арина Соболенко против Виктории Азаренко. Кузнецова после выхода в финал Цинциннати вернулась в топ-100, но поскольку приём заявок на турнир закрывается за шесть недель по актуальному на тот момент рейтингу, ей даже пришлось использовать защищённый рейтинг, чтобы не играть в квалификации. По новому рейтингу Светлана сможет попадать на турниры начиная с конца сентября, то есть с Premier Mandatory в Пекине.

Американке Гауфф 15 лет. Но она будет зарабатывать больше Серены Кори Гауфф дошла до 1/8 финала Уимблдона, и у неё огромный потенциал. Её ждут жирные контракты на сотни миллионов долларов.

Медведев опять может сыграть с Джоковичем

Мужская сетка



В мужской сетке, пожалуй, главным вопросом для российских болельщиков было то, куда попадёт Даниил Медведев. Три великолепные недели в Америке с двумя финалами и первым титулом «Мастерса» в карьере подняли его на пятую строчку и обеспечили соответствующий номер посева. В итоге Даниил оказался в четверти действующего чемпиона и первой ракетки мира, Новака Джоковича. После поражения от серба в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии Медведев дважды обыграл его на «Мастерсах», в том числе в Цинциннати, где завоевал титул. Будет интересно посмотреть на ещё одну их встречу в пятисетовом формате. А старт турнира у Даниила несложный – в первом круге он сыграет с Праджнешем Гуннесвараном из Индии.

«Это невероятный теннис». Даже Джокович восхищён чемпионской игрой Медведева! Российский теннисист покорил США за три недели, и теперь его называют будущей первой ракеткой мира. Неужели мы дождёмся?

Стефанос Циципас получил, пожалуй, наиболее удачную жеребьёвку среди 5-8 сеяных в плане потенциального соперника в четвертьфинале – ему достался Доминик Тим. Зато уже в первом раунде греческого теннисиста с русскими корнями ждёт Андрей Рублёв. В Цинциннати Андрей оставил не у дел Стэна Вавринку и Роджера Федерера, а на этой неделе здорово играет в Уинстон-Сейлеме. Стефанос, напротив, в последнее время выступал слабо, так что шансы Рублёва выглядят неплохими. Кстати, в третьем круге кто-то из них может выйти на Ника Кирьоса, с который Циципас недавно подружился после совместной игры в парном разряде.

Что же Рублёв сделал с Федерером?! Так легенда тенниса не проигрывала 16 лет «Я впечатлён», — только и произнёс Федерер сразу после матча с россиянином. Ну а что он ещё мог сказать?

Карен Хачанов, ставший 9-м сеяным, стартует с матча с Вашеком Поспишилом, а во втором круге может сыграть с Жо-Вилфридом Цонга, которому недавно уступил в Вашингтоне. Если Карен доберётся до четвертьфинала, то там, скорее всего, встретится с Рафаэлем Надалем. Испанец стартует на турнире матчем с Джоном Миллманом – прошлогодним четвертьфиналистом, выбившим тогда Роджера Федерера. Кстати, швейцарец сейчас попал в верхнюю половину, к Джоковичу. Его первый оппонент определится после завершения квалификационного турнира.