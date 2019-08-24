Россия отправится в Румынию. Сыграет ли Шарапова и пустят ли её на Олимпиаду?

Шарапова и Кузнецова в этом олимпийском цикле ни разу не играли за сборную. Если они не полетят в Румынию, то могут не попасть в Токио-2020.

Реформа Кубка Федерации состоялась

Не успела сборная России под руководством Игоря Андреева вернуться в элитный дивизион Кубка Федерации, как турнир претерпел революционные изменения. Теперь соревнования будут проходить по схеме, похожей на новый вариант розыгрыша Кубка Дэвиса. Единственное отличие – чуть меньшие масштабы; впрочем, такое соотношение было и при прежней системе. Четыре сборные прошли в финальную часть автоматически: Австралия и Франция как участницы финала, Венгрия как страна-хозяйка и Чехия благодаря «уайлд-кард». Ещё 8 команд пробьются через квалификацию. В Кубке Дэвиса прямые путёвки получили шесть сборных: все полуфиналисты предыдущего розыгрыша и две обладательницы «уайлд-кард», а 12 команд прошли квалификацию.

Среди 16 команд в квалификации есть и сборная России. Состав таков: проигравшие полуфиналисты этого года, все участники матчей плей-офф Мировой группы (и одержавшие победу, и потерпевшие поражение), победители плей-офф Второй мировой группы (в том числе Россия) и две лучшие команды по рейтингу среди проигравших в этом плей-офф. Кстати, россиянки были первыми сеяными, так что даже в случае поражения от Италии наверняка стали бы участницами квалификации на этом основании.

Россиянки полетят в Румынию

При этом в число 8 сеяных в квалификации Россия не попала, что неудивительно после нескольких сезонов вне Мировой группы. В результате слепой жеребьёвки выяснилось, что россиянки полетят в Румынию. Прежде наши команды играли друг с другом только на нейтральной территории, так что хозяева площадки также были определены жребием. Состояться матчи должны сразу после Australian Open, 7-8 февраля 2020 года. Финальная стадия турнира запланирована на 14-19 апреля, и все игры в её рамках пройдут в Будапеште. Там 12 сборных разделят на 4 группы (соответственно, по 3 команды в каждой), и лучшие выйдут в плей-офф, где сразятся за трофей.

Как и в Кубке Дэвиса, это означает исчезновение домашних и выездных матчей в финальной части турнира. Правда, в Кубке Федерации подобные эксперименты проводились и раньше – когда-то все матчи Мировой группы играли в одном месте за неделю-полторы. Последняя проба чего-то необычного закончилась в 2004 году, когда в последний раз был проведён «Финал четырёх», где все полуфиналисты собирались в одной из оставшихся в игре стран и там бились за трофей. С 2005-го полуфиналы и финал разделили, а количество команд в Мировой группе урезали с 16 до 8.

«О выступлении Шараповой пока говорить сложно»

Впрочем, прежде чем думать о финале, нужно справиться с румынками. Разумеется, очень важным будет то, сыграет ли Симона Халеп. Если она не примет участия в домашнем матче, шансов у российской команды будет намного больше. Капитан команды, Игорь Андреев, отметил плюсы и минусы румынок. «Нам досталась одна из сильнейших среди всех возможных команд-соперниц по отборочному раунду сборная. Её лидер Симона Халеп успешно играет на всех покрытиях. Однако слабое место у румынок — отсутствие ярко выраженного второго номера».

Также Андреев оценил шансы увидеть в Румынии Светлану Кузнецову и Марию Шарапову. «Пока о выступлении Шараповой говорить сложно. Могу только сказать, что мы всё время в контакте с её агентом. Сейчас увидимся в Нью-Йорке, во время US Open, поговорим, обсудим. Вообще, повторюсь, пока о персоналиях говорить рано. Рассматриваем ли мы участие в матче Кузнецовой? Да. Я очень рад, что она залечила все травмы и сумела дойти до финала турнира в Цинциннати, обыграв там очень сильных соперниц. Но и до этого — в Торонто — Света также показывала хороший теннис».

Россиянку долго не пускали в США, лишив её титула. Но она прилетела и побеждает Светлана Кузнецова, получив долгожданную визу, выиграла в Америке 4 матча за полторы недели и встретится с одной из звёзд США.

По таким ответам участие в матче Светланы выглядит более вероятным, чем Марии, хотя утверждать что-либо действительно рано. Однако обеим нужно как минимум быть «доступными» для игры, если они хотят сохранить шансы поехать в Токио-2020 – ни Кузнецова, ни Шарапова за сборную в этом олимпийском цикле не играли, а регламент Международной теннисной федерации предполагает обязательные выступления перед каждой Олимпиадой.