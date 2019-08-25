Шарапова будет на US Open с новым тренером. Возможно, так она победит Серену

Пьятти постарается помочь Шараповой прервать чёрную серию

После почти полутора лет второго акта работы с Томасом Хогстедтом, которого Мария Шарапова вернула в свою команду весной 2018-го, они расстались. Причин такого решения Мария на этот раз не называла, но из её прежний высказываний известно, что она высоко ценила Томаса как тренера и при этом считала его тяжёлым в общении человеком. Учитывая, что последний год Шарапова больше лечила травмы, чем играла, общение с тренером имело едва ли не большее значение, чем его профессиональные качества. Слухи о расставании Марии с ним появились в начале августа. Шведские СМИ распространили информацию о том, что Хогстедт будет работать со своей соотечественницей Ребеккой Петерсон, и в то же время стало известно, что после Уимблдона Шарапова две недели тренировалась в Европе в академии Риккардо Пьятти, который когда-то был тренером самого Новака Джоковича – правда, на заре карьеры серба.

Шараповой больше не нужен Хогстедт? Что привело её к расставанию с тренером Швед научил Марию побеждать на грунте, а та в своей книге назвала его болтуном. Они снова стали работать вместе, но разрыв был неизбежен.

Первые турниры после работы с Пьятти Шараповой не слишком удались. В Торонто она в упорной борьбе проиграла Анетт Контавейт в первом круге, а в Цинциннати, одержав победу над Элисон Риске, легко уступила Эшли Барти. Но туда Риккардо не прилетал, в отличие от Нью-Йорка. Возможно, присутствие наставника на тренировках и на трибунах поможет Марии – тем более что в этом году организаторы турнира официально разрешили подсказки тренеров со своих мест.

Шарапова вновь проиграла. Но это была битва, которая ей сейчас нужна Разочарование Уимблдона позади. Мария начала набирать игровую практику к US Open и сражалась 2,5 часа на корте Торонто. Что будет дальше?

При этом соперница у Шараповой максимально сложная для неё – Серена Уильямс, которую Мария не побеждала с 2004 года, когда ей было 17 лет! С учётом возраста и травм обеих обладательниц «Карьерного шлема» о любой их встрече сейчас думается как о потенциально последней, и кто знает – возможно, для Шараповой это действительно последний шанс обыграть Уильямс-младшую. Будет иронично, если победить ей помогут подсказки тренера с трибун, легализованные в соревнованиях основных сеток во многом на фоне прошлогоднего скандала Серены в финале USOpen, начавшегося с предупреждения от арбитра за подсказку тренера.

Стивенс ушла от бывшего тренера Марии

Кстати, другой бывший тренер Шараповой, Свен Грёнефельд, прекратил сотрудничество со Слоан Стивенс. Американка, нанявшая его в начале мая этого года, объявила о таком решении после разгромного проигрыша Светлане Кузнецовой в третьем раунде турнира в Цинциннати. Слоан решила вернуться к Камау Мюррею, который тренировал её на протяжении более чем трёх лет, с января 2016-го. При нём она восстановилась после тяжёлой травмы и, едва вернувшись в тур, одержала свою главную победу, став чемпионкой US Open- 2017.

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Возвращение Кузнецовой и новый наставник Павлюченковой

Есть перемены в командах и у двух других российских теннисисток – Кузнецовой и Анастасии Павлюченковой. Светлана, несмотря на неопределённость с турнирами в США из-за отсутствия визы, готовилась к североамериканскому харду с помощью своего бывшего тренера Карлоса Мартинеса, который сейчас входит в команду Дарьи Касаткиной.

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«Когда я попросила Карлоса помочь мне, он только начал работать с Дашей. Мне не нужно сотрудничать с ним постоянно, и я более чем счастлива тем, что он делает для меня сейчас. Я поговорила с Дашей и предложила ей помощь в любой ситуации, так как имею определённый опыт. Сказала, что буду благодарна, если она согласится, чтобы Карлос работал со мной в свободное время. Она не против, и я ценю это», — рассказала Светлана. Такая подготовка явно пошла Кузнецовой на пользу – если в Торонто после двух хороших матчей она легко проиграла Симоне Халеп, то в Цинциннати неожиданно дошла до финала, вернувшись благодаря этому в топ-100. Теперь Светлана с хорошим настроением подходит к Открытому чемпионату США.

Павлюченкова в Торонто начала работать с канадцем Робом Стекли. Ранее специалист тренировал чешку Люси Шафаржову, под руководством которого она добилась больших результатов, в том числе выхода в финал «Ролан Гаррос» — 2015. С сентября 2018 года по апрель 2019 года Роб входил в команду канадца Дениса Шаповалова. Анастасия до этого сотрудничала со шведом Йоахимом Нистрёмом.

Насколько Павлюченковой помогла эта смена тренера, пока сказать сложно. Она прервала серию из шести поражений, тянувшуюся ещё с апреля, выиграв в Торонто тяжёлый матч у Арины Соболенко, но следом уступила Елене Остапенко. Из турнира в Цинциннати Анастасия вылетела ещё на стадии квалификации, не справившись с Зариной Дияс. В общем, это тот случай, когда до перемен всё было совсем грустно, а после них прошло слишком мало времени. В Канаде россиянка выглядела неплохо, несмотря на проигрыш Остапенко, но нужно посмотреть на неё в Нью-Йорке.