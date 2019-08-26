Шарапова может победить Серену. Всё дело в последнем финале

Загадочная Серена

Готовность Серены Уильямс к тому или иному турниру всегда относилась к числу крупных загадок человечества – ну, как минимум крупных загадок тенниса. Американка ещё в молодости могла на полгода или больше выпасть из тура из-за травмы или какой-нибудь болезни, вернуться на «Шлеме» и с ходу выиграть его, заставляя задуматься о том, насколько серьёзными были её проблемы со здоровьем и как задолго до старта соревнований она от них избавилась. Мог, напротив, случиться и неожиданный провал, и отказ по ходу турнира.

#ЯЖЕМАТЬ! Серена слетела с катушек в финале US Open Серена Уильямс разразилась такой истерикой в решающем матче US Open, что о дебютном титуле Наоми Осаки не вспомнит никто.

Последние результаты американки перед US Open таковы: поражение в третьем круге «Ролан Гаррос», выход в финал Уимблдона и проигрыш там, выход в финал Торонто и снятие с матча после четырёх геймов. Именно завершение канадской кампании Серены вызывает вопросы. На послематчевой пресс-конференции Уильямс сказала, что проблема в спазмах спины. Дескать, спина начала болеть ещё во время полуфинала, а на следующий день стало только хуже. Ночью Серена не могла спать из-за боли, а днём не могла нормально двигаться. Речь на корте американка произносила в слезах, так что не приходилось сомневаться в том, что ей действительно больно – да и смысла сниматься в начале поединка, если бы она могла играть, не было. В том числе потому, что Уильямс пока проиграла все финалы после родов; её последний титул был завоёван на Australian Open – 2017.

«Нормально работала только нижняя половина тела»

«У меня уже были такие спазмы прежде. Они длились день-полтора, а потом просто проходили. Поэтому я особенно сильно расстроена, что они пришлись именно на день финала, не дав мне сыграть.

Мне доводилось проводить множество матчей с травмами, но это совсем другое. Мне было невероятно тяжело подавать. Я могла двигаться, но нормально работала только нижняя половина тела, а спина — нет. Так что я понимала, что не могу продолжать. Сейчас мне просто нужно отдохнуть. 24, 36 часов, может быть, 48. Обычно всё происходит именно так. Но подождём – увидим», — такие ожидания были у Серены от своего организма сразу после финала.

Как же Марии Шараповой не повезло… Матчи 1-го дня US Open Организаторы US Open, помня скандал в финале-2018, будут ставить матчи Серены Уильямс только на центр. И первая соперница – Мария Шарапова.

В каком состоянии Уильямс сейчас?

Тогда Уильямс надеялась выступить в Цинциннати и не снималась с домашнего турнира до последнего момента, но в итоге всё-таки отказалась по той же причине. «Я приехала в Мейсон в воскресенье и попробовала всё, чтобы подготовиться к игре. Утренняя тренировка была обнадёживающая, но, к сожалению, травма спины всё ещё даёт о себе знать. Я не смогу бороться».

Кстати, снялась Серена и с выставочного турнира в США, который пройдёт сразу после US Open. Забавно, что заменит её там менно Мария Шарапова, и произошло это за несколько дней до жеребьёвки Открытого чемпионата США, где Уильямс и Шарапова попали друг на друга в первом круге. И сейчас главный вопрос в том, полностью ли у Серены прошли боли в спине и действительно ли это были только спазмы, или американка получила какую-то травму. Если она не сможет подавать и бить в полную силу, шансы Марии прервать серию из 18 поражений резко возрастут.