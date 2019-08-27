«Хватит смешить людей». В США негодуют из-за поражения Шараповой

Россиянка Мария Шарапова и американка Серена Уильямс встретились уже в первом круге US Open. Ещё несколько лет назад такой жребий стал бы для любителей тенниса настоящим подарком судьбы, но сейчас всё изменилось. Конечно, матч Серены и Марии вызвал большой интерес у публики, но ждали его скорее с опаской. Американка недавно снялась с турнира в Канаде из-за проблем со спиной, а россиянка уже давно не показывает свой лучший теннис и тоже испытывает трудности со здоровьем.

В данных условиях шансов на то, что между Шараповой и Уильямс-младшей развернётся настоящая борьба, откровенно было немного. Этого и не произошло. Серена за 59 минут разгромила соперницу со счётом 6:1, 6:1.

Поразительно, но в США многие не скрывали недовольства после этой встречи.

«Смела Шарапову как тряпичную куклу»

Разумеется, рассердила американцев не лёгкая победа их любимицы. Дело в том, что пресса, подогревая интерес к матчу, называла соперничество Шараповой и Уильямс не иначе как «противостоянием». Это и вызвало праведный гнев заокеанских любителей тенниса. Во всех без исключения американских заметках о победе Серены упомянуто, что она не проигрывала Марии уже 15 лет, а общий счёт их очных матчей – 20-2 в пользу 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема».

Пользователи соцсетей тоже отлично знакомы с этой статистикой и призывают СМИ не называть их соперничество противостоянием.

«19 побед Серены подряд и только один взятый Шараповой сет. И они называют это противостоянием! Это безумие, хватит смешить людей. И с этим Серене приходится иметь дело», — написала американская правозащитница Кимберли Крэншоу.

Не менее резко отреагировал на ситуацию и режиссёр, номинант на премию Эмми, Хавьер Бёрджин: «Может ли теннисный мир перестать относиться к соперничеству Серены Уильямс и Марии Шараповой как к противостоянию? Серена обыграла её 6:1, 6:1. Она выиграла 19 матчей подряд. Это не противостояние, а более чем 10-летнее надирание задницы».

Вторит им и журналист Крис Уильямсом, сотрудничавший с ESPN. «Серена смахнула Шарапову с корта как тряпичную куклу. Не желаю больше слышать об этом «соперничестве», — написал Уильямсон в своём «твиттере».

«Шарапова не побеждала Серену со времён основания «фейсбука»

Надо отметить, что в комментариях американцев по поводу разгрома Шараповой присутствует не только злость, но и сарказм. Журналист New York Times и CNN Уэсли Эстид прокомментировал соперничество Серены и Марии с неприкрытым сарказмом. «Последний раз Шарапова побеждала Серену, когда Барак Обама был сенатором от Иллинойса. В тот год Марк Цукерберг основал «фейсбук».

Теннисные эксперты отреагировали на исход матча более сдержанно. Журналист Бен Ротенберг отметил, что так хорошо Серена в этом году ещё не играла, а большинство авторитетных изданий сходятся во мнении, что лёгкая победа американки была ожидаемой.

Интересно, что никто даже не вспомнил о том, что Шарапова отбыла дисквалификацию за допинг. Наверняка, в случае победы Марии эта деталь её биографии без внимания не осталась.