Рублёв и Циципас в ожидании первой серьёзной битвы. Матчи 2-го дня US Open

Сражению вчерашних юниоров доверяют главные площадки US Open. Организаторы турнира просто так ничего не делают.

Сегодня, 27 августа, на US Open должен завершиться первый круг. Запланированы 64 матча – по 32 в нижней половине мужской сетки и верхней половине женской. Откроет программу центрального корта, Arthur Ashe Stadium, матч действующей чемпионки турнира и первой ракетки мира Наоми Осаки с россиянкой Анной Блинковой. В случае поражения японка лишится лидерства в рейтинге WTA. А поединком открытия на второй по значимости арене, Louis Armstrong Stadium, станет противостояние ровесников – Стефаноса Циципаса из Греции и Андрея Рублёва из России. 21-летние теннисисты уже играли друг с другом на разных уровнях – и по юниорам, и на челленджере, и на прошлогоднем турнире для лучших теннисистов поколения NextGen в Милане. И если суммировать все эти матчи, то счёт личных счёт пока равный – 2-2. Теперь это будет их первая встреча в формате «Большого шлема». Стефанос уверенно держится в топ-10 рейтинг-листа ATP, а Андрей после травмы набрал за последний месяц неплохую игровую форму, одержав много ярких побед, в том числе и над ведущими теннисистами – Домиником Тимом, Стэном Вавринкой, Роджером Федерером и другими. Так что сейчас в Нью-Йорке ожидается яркая битва, а победит тот, кто будет сильнейшим в этот день.

Из представителей топ-10 посева в этот день сыграют уже упоминавшиеся Осака (1) и Циципас (8), а также Рафаэль Надаль (2), Доминик Тим (4), Симона Халеп (4), Петра Квитова (6), Александр Зверев (6), Кики Бертенс (7), Арина Соболенко (9), Карен Хачанов (9) и Роберто Баутиста-Агут (10). Всего во вторник на корты US Open выйдут 9 россиян – помимо Блинковой, Хачанова и Рублёва это ещё Анастасия Павлюченкова, Наталья Вихлянцева, Анастасия Потапова, Вероника Кудерметова, Светлана Кузнецова (SR) и Анна Калинская (Q). Предлагаем вашему вниманию расписание самых интересных матчей дня.

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US Open. День 2-й. 27 августа, вторник. Начало матчей в 11:00 (18:00 мск, центральный корт – 19:00 мск)



Мужчины. 1-й круг. Сетка

Женщины. 1-й круг. Сетка

Arthur Ashe Stadium

Наоми Осака (Япония, 1) — Анна Блинкова (Россия)

Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (19:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 1-84.

Прогноз букмекеров: 1.26 – 3.85.

Прогноз «Чемпионата»: победа Осаки в трёх сетах.

Текстовая трансляция



Томас Фаббьяно (Италия) — Доминик Тим (Австрия, 4)

Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (около 20:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 87-4.

Прогноз букмекеров: 5.60 – 1.14.

Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в четырёх сетах.

Джон Миллман (Австралия) — Рафаэль Надаль (Испания, 2)

Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (не ранее 2:00).

Личные встречи: 0-1 (Уимблдон-2017).

Рейтинг: 60-2.

Прогноз букмекеров: 14.00 – 1.02.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.



Слоан Стивенс (США, 11) — Анна Калинская (Россия, Q)

Arthur Ashe Stadium. 4-й запуск (около 4:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 10-127.

Прогноз букмекеров: 1.34 – 3.30.

Прогноз «Чемпионата»: победа Стивенс в трёх сетах.

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Louis Armstrong Stadium

Стефанос Циципас (Греция, 8) — Андрей Рублёв (Россия)

Louis Armstrong Stadium. 1-й запуск (18:00).

Личные встречи: 0-0/2-2 (Orange Bowl-юн-2014, Милан-U21-2018 – Мерида-юн-2014, Кемпер-ч-2017).

Рейтинг: 8-47.

Прогноз букмекеров: 1.44 – 2.80.

Прогноз «Чемпионата»: победа Циципаса в пяти сетах.



Текстовая трансляция



Симона Халеп (Румыния, 4) — Николь Гиббз (США, LL)

Louis Armstrong Stadium. 2-й запуск (около 20:00).

Личные встречи: 1-0 (Шэньчжэнь-2018).

Рейтинг: 4-135.

Прогноз букмекеров: 1.06 – 9.20.

Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в двух сетах.



Анастасия Потапова (Россия) — Кори Гауфф (США, WC)

Louis Armstrong Stadium. 3-й запуск (не ранее 22:00).3

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 72-140.

Прогноз букмекеров: 2.30 – 1.63.

Прогноз «Чемпионата»: победа Потаповой в трёх сетах.



Текстовая трансляция



Арина Соболенко (Беларусь, 9) — Виктория Азаренко (Беларусь)

Louis Armstrong Stadium. 4-й запуск (не ранее 2:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 13-41.

Прогноз букмекеров: 1.65 – 2.26.

Прогноз «Чемпионата»: победа Соболенко в трёх сетах.



Стив Джонсон (США) — Ник Кирьос (Австралия, 28)

Louis Armstrong Stadium. 5-й запуск (около 3:30).

Личные встречи: 1-0 (Шанхай-2017).

Рейтинг: 86-30.

Прогноз букмекеров: 3.25 – 1.35.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кирьоса в четырёх сетах.

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