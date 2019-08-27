Рублёв и Циципас в ожидании первой серьёзной битвы. Матчи 2-го дня US Open

Сегодня, 27 августа, на US Open должен завершиться первый круг. Запланированы 64 матча – по 32 в нижней половине мужской сетки и верхней половине женской. Откроет программу центрального корта, Arthur Ashe Stadium, матч действующей чемпионки турнира и первой ракетки мира Наоми Осаки с россиянкой Анной Блинковой. В случае поражения японка лишится лидерства в рейтинге WTA. А поединком открытия на второй по значимости арене, Louis Armstrong Stadium, станет противостояние ровесников – Стефаноса Циципаса из Греции и Андрея Рублёва из России. 21-летние теннисисты уже играли друг с другом на разных уровнях – и по юниорам, и на челленджере, и на прошлогоднем турнире для лучших теннисистов поколения NextGen в Милане. И если суммировать все эти матчи, то счёт личных счёт пока равный – 2-2. Теперь это будет их первая встреча в формате «Большого шлема». Стефанос уверенно держится в топ-10 рейтинг-листа ATP, а Андрей после травмы набрал за последний месяц неплохую игровую форму, одержав много ярких побед, в том числе и над ведущими теннисистами – Домиником Тимом, Стэном Вавринкой, Роджером Федерером и другими. Так что сейчас в Нью-Йорке ожидается яркая битва, а победит тот, кто будет сильнейшим в этот день.
Из представителей топ-10 посева в этот день сыграют уже упоминавшиеся Осака (1) и Циципас (8), а также Рафаэль Надаль (2), Доминик Тим (4), Симона Халеп (4), Петра Квитова (6), Александр Зверев (6), Кики Бертенс (7), Арина Соболенко (9), Карен Хачанов (9) и Роберто Баутиста-Агут (10). Всего во вторник на корты US Open выйдут 9 россиян – помимо Блинковой, Хачанова и Рублёва это ещё Анастасия Павлюченкова, Наталья Вихлянцева, Анастасия Потапова, Вероника Кудерметова, Светлана Кузнецова (SR) и Анна Калинская (Q). Предлагаем вашему вниманию расписание самых интересных матчей дня.
US Open. День 2-й. 27 августа, вторник. Начало матчей в 11:00 (18:00 мск, центральный корт – 19:00 мск)
Мужчины. 1-й круг. Сетка
Женщины. 1-й круг. Сетка
Arthur Ashe Stadium
Наоми Осака (Япония, 1) — Анна Блинкова (Россия)
Arthur Ashe Stadium. 1-й запуск (19:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 1-84.
Прогноз букмекеров: 1.26 – 3.85.
Прогноз «Чемпионата»: победа Осаки в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Томас Фаббьяно (Италия) — Доминик Тим (Австрия, 4)
Arthur Ashe Stadium. 2-й запуск (около 20:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 87-4.
Прогноз букмекеров: 5.60 – 1.14.
Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в четырёх сетах.
Джон Миллман (Австралия) — Рафаэль Надаль (Испания, 2)
Arthur Ashe Stadium. 3-й запуск (не ранее 2:00).
Личные встречи: 0-1 (Уимблдон-2017).
Рейтинг: 60-2.
Прогноз букмекеров: 14.00 – 1.02.
Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в трёх сетах.
Слоан Стивенс (США, 11) — Анна Калинская (Россия, Q)
Arthur Ashe Stadium. 4-й запуск (около 4:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 10-127.
Прогноз букмекеров: 1.34 – 3.30.
Прогноз «Чемпионата»: победа Стивенс в трёх сетах.
Louis Armstrong Stadium
Стефанос Циципас (Греция, 8) — Андрей Рублёв (Россия)
Louis Armstrong Stadium. 1-й запуск (18:00).
Личные встречи: 0-0/2-2 (Orange Bowl-юн-2014, Милан-U21-2018 – Мерида-юн-2014, Кемпер-ч-2017).
Рейтинг: 8-47.
Прогноз букмекеров: 1.44 – 2.80.
Прогноз «Чемпионата»: победа Циципаса в пяти сетах.
Текстовая трансляция
Симона Халеп (Румыния, 4) — Николь Гиббз (США, LL)
Louis Armstrong Stadium. 2-й запуск (около 20:00).
Личные встречи: 1-0 (Шэньчжэнь-2018).
Рейтинг: 4-135.
Прогноз букмекеров: 1.06 – 9.20.
Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в двух сетах.
Анастасия Потапова (Россия) — Кори Гауфф (США, WC)
Louis Armstrong Stadium. 3-й запуск (не ранее 22:00).3
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 72-140.
Прогноз букмекеров: 2.30 – 1.63.
Прогноз «Чемпионата»: победа Потаповой в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Арина Соболенко (Беларусь, 9) — Виктория Азаренко (Беларусь)
Louis Armstrong Stadium. 4-й запуск (не ранее 2:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 13-41.
Прогноз букмекеров: 1.65 – 2.26.
Прогноз «Чемпионата»: победа Соболенко в трёх сетах.
Стив Джонсон (США) — Ник Кирьос (Австралия, 28)
Louis Armstrong Stadium. 5-й запуск (около 3:30).
Личные встречи: 1-0 (Шанхай-2017).
Рейтинг: 86-30.
Прогноз букмекеров: 3.25 – 1.35.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кирьоса в четырёх сетах.
18.00. Элисон Риске (США) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 24)
Затем. Джон Иснер (США, 14) – Гильермо Гарсия-Лопес (Испания, Q)
Затем. Каролина Возняцки (Дания, 19) – Ван Яфань (Китай)
Затем. Денис Шаповалов (Канада) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 18)
Court 4
18.00. Михаил Кукушкин (Казахстан) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 10)
Court 5
18.00. Мэнди Минелла (Люксембург) – Белинда Бенчич (Швейцария, 13)
Затем. Мартин Клижан (Словакия) – Марин Чилич (Хорватия, 22)
Затем. Жо-Вильфрид Цонга (Франция) – Теннис Сандгрен (США)
Затем. Кристи Эрим Анн (США, WC) – Светлана Кузнецова (Россия, SR)
Court 6
18.00. Александра Крунич (Сербия) – Елена Остапенко (Латвия)
Затем. Жоау Соуза (Португалия) – Джордан Томпсон (Австралия)
Затем. Анетт Контавейт (Эстония, 21) – Сара Соррибес-Тормо (Испания)
Затем. Танаси Коккинакис (Австралия, WC) – Илья Ивашко (Беларусь, Q)
Court 7
18.00. Ализе Корне (Франция) – Джессика Пегула (США)
Затем. Фернандо Вердаско (Испания, 32) – Тобиас Камке (Германия, Q)
Затем. Тэйлор Таунсенд (США, Q) – Катерина Козлова (Украина)
Court 9
18.00. Лоренцо Сонего (Италия) – Марсель Гранольерс (Испания)
Затем. Кайя Канепи (Эстония) – Татьяна Мария (Германия)
Court 10
18.00. Юлия Гёргес (Германия, 26) – Наталья Вихлянцева (Россия)
Текстовая трансляция
Court 11
18.00. Маттео Берреттини (Италия, 24) – Ришар Гаске (Франция)
Затем. Даниэль Коллинз (США) – Полона Херцог (Словения)
Затем. Диего Шварцман (Аргентина, 20) – Робин Хасе (Нидерланды)
Затем. Сорана Кырстя (Румыния) – Катержина Синякова (Чехия)
Court 12
18.00. Бьорн Фрэтэнджело (США) – Жиль Симон (Франция)
Затем. Вашек Поспишил (Канада, SR) – Карен Хачанов (Россия, 9)
Текстовая трансляция
Court 13
18.00. Андреа Петкович (Германия) – Михаэла Бузэрнеску (Румыния)
Затем. Кайл Эдмунд (Великобритания, 30) – Пабло Андухар (Испания)
Затем. Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) – Егор Герасимов (Беларусь, Q)
Затем. Юлия Путинцева (Казахстан) – Мэдисон Бренгл (США)
Court 14
18.00. Александр Бублик (Казахстан) – Сантьяго Хиральдо (Колумбия, Q)
Затем. Полин Пармантье (Франция) – Анастасия Павлюченкова (Россия)
Court 15
18.00. Франческа ди Лоренцо (США, WC) – Вероника Кудерметова (Россия)
Court 17
18.00. Дениса Аллертова (Чехия, Q) – Петра Квитова (Чехия, 6)
Затем. Паула Бадоса-Хиберт (Испания, LL) – Кики Бертенс (Нидерланды, 7)
Затем. Александр Зверев (Германия, 6) – Раду Албот (Молдавия).
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