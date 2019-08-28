Россиянин выбил из сетки US Open «звёздного мальчика», преодолев судороги

Вдохновенное лето проводит 21-летний россиянин Андрей Рублёв. Справившись с травмами, он, можно сказать, перезагрузил карьеру, и сразу же стал играть на высочайшем уровне, попутно одерживая победы над именитыми теннисистами. На «пятисотнике» в Гамбурге Андрей добрался до финала, попутно убрав с дороги первого номера посева австрийца Доминика Тима.

Попав на «Мастерс» в Цинициннати через квалификацию, Рублёв последовательно расправился с обидчиком по финалу Гамбурга грузином Николозом Басилашвили и двумя звёздными швейцарцами – Стэном Вавринкой и Роджером Федерером. Лишь в четвертьфинале россиянин уступил соотечественнику Даниилу Медведеву – будущему победителю турнира. В Уинстон-Сейлеме Андрей одержал ещё три победы, набрав необходимый игровой опыт к US Open.

Друзья-соперники. Хачанов, Медведев, Рублёв выводят друг друга в топ Когда-то они вместе играли в детских турнирах, а сейчас врываются в элиту мирового тенниса. Федерер, Джокович и Надаль, берегитесь!

На Открытом чемпионате США жребий был к Рублёву немилосерден – ему в соперники достался 8-й номер посева грек Стефанос Циципас. Ровесник россиянина пробился в десятку сильнейших теннисистов мира в марте этого года, и с тех пор там уверенно обосновался. За манеру игры его сравнивают с Федерером, к тому же в активе грека есть и победа над Роджером (на Australian Open-2019), чем может похвастать далеко не каждый теннисист. Теперь с Цинциннати «грозой» Федерера стал и Рублёв.

Андрей и Стефанос уже играли друг с другом на разных уровнях – и по юниорам, и на челленджере, и на прошлогоднем турнире для лучших теннисистов поколения NextGen в Милане. И если суммировать все эти матчи, то счёт личных встреч был равный – 2-2. А матч стартового раунда US Open-2019 стал их первой встречей на уровне ATP и турнира «Большого шлема», и наверняка далеко не последней.

Поединок превратился в настоящий многочасовой марафон – красивый, изобретательный, интенсивный, изматывающий, многообразный теннис со стороны обоих соперников, которые были достойны друг друга. Матч растянулся на 4 сета. Андрей первым делал брейки в партиях, но чаще всего соперник почти тут же отыгрывался. Стефанос был не очень доволен ситуацией, что ему постоянно приходилось оказываться в роли догоняющего. К тому же у него по ходу поединка начались судороги и выяснения отношений с арбитром на вышке. Как бы то ни было, но через 4 часа сражения победу одержал Андрей Рублёв, который признался на корте, что его тоже мучали судороги, но он этого старался не показывать.

Для Рублёва эта победа над Циципасом стала уже третьей за последний месяц над игроков топ-10 – после Тима и Федерера. Если в марте Андрей находился за пределами сотни, то теперь уже вплотную подобрался к топ-40 и с каждой следующей победой он будет подниматься всё выше в этой таблице. Но рейтинг – дело наживное, главное – это игра, которая у него есть.