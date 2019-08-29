Что ж ты, Кирьос, сдал назад? У теннисного фрика могут отнять $ 4 млн

Австралиец Ник Кирьос давно наиграл на пожизненное отстранение от тенниса. О его скандальных и порой идиотских выходках уже можно написать книгу, и она будет немаленькой. Ник регулярно ругается с арбитрами, соперниками и даже болельщиками. Его упрекают в неуважении к правилам и духу игры, освистывают во время матчей, штрафуют и дисквалифицируют. Но, по большому счёту, ему всё сходит с рук.

Впрочем, на этот раз всё может закончиться плачевно для австралийского бунтаря. Он покусился на святое, обвинив АТР в коррупции. Это вам не болельщиков идиотами называть – бесследно не пройдёт.

Хочешь плевать в судью? Заплати 7 млн. Кирьос перешёл все границы Ник Кирьос сломал ракетки, разругался с арбитром и плюнул в его сторону. Впрочем, подобное поведение привлекает к нему часть болельщиков.

$ 113 тыс. за плевок в сторону судьи

В том, что Кирьос обладает большим теннисным талантом, не сомневается никто. Многие болельщики ждут, когда он наконец возьмёт контроль над эмоциями и будет просто играть в теннис. Надежда, что это всё же произойдёт, проскользнула в начале августа в Вашингтоне. Ник продержался без склок и срывов шесть матчей и как итог завоевал титул, победив в финале поймавшего кураж Даниила Медведева. Однако уже в Монреале на корте предстал всем привычный Кирьос-скандалист, а в Цинциннати он и вовсе переплюнул сам себя. В прямом смысле слова. В матче с Кареном Хачановым Ник назвал Фергуса Мёрфи худшим судьёй из всех, а после поражения плюнул в его сторону.

АТР оштрафовала австралийца на $ 113 тыс., а знатоки тут же подсчитали, что за карьеру он заплатил за различные нарушения уже четверть миллиона долларов. При этом общая сумма призовых Кирьоса приближается к $ 8 млн. Получается, каждый 15-й заработанный доллар Ник возвращает АТР в качестве штрафа. Неприятная арифметика, но и эти санкции совсем скоро могут показаться ему цветочками.

«Я уделал тебя в Дубае и без подачи с руки». Кирьос устроил новые разборки Ник ни на минуту не даёт забыть о себе. После Уимблдона он заскучал, занялся баскетболом и затроллил Кукушкина.

Кирьосу грозит рекордный штраф

В первом круге US Open Кирьос встречался с американцем Стивом Джонсоном и отказывался выполнять подачу, пока одна из зрительниц не сядет на своё место. Ник отчитал арбитра за невмешательство, за что удостоился замечания. А после матча на пресс-конференции допустил одну неосторожную фразу, которая может стоит ему карьеры.

На вопрос о реакции на штраф в Цинциннати Кирьос сказал: «ATP в значительной мере коррумпирована. Я вообще не переживаю по этому поводу. Почему мы говорим о том, что произошло три недели назад, хотя я только что победил в первом круге US Open». Боссы АТР мгновенно отреагировали на слова Ника и начали расследование. Если его поступок классифицируют как «серьёзное нарушение», ему грозит штраф в размере до суммы призовых, выигранных на турнире, и отстранение на срок до одного года. При этом Кирьос остаётся в сетке и в случае победы на US Open заработает $ 3,85 млн. Таких штрафов в истории тенниса ещё не было.

Кирьос оскорбляет судей и ненавидит зрителей. Почему его не выгонят из спорта? Самый странный теннисист в мире творит всё, что хочет. Неужели его боятся потерять настолько, что готовы терпеть любые выходки?

Кирьос пошёл на попятную

Формально АТР не имеет права накладывать на игроков санкции, связанные с турнирами «Большого шлема», так как они проходят под эгидой Международной федерации тенниса. Конечно, отстранение от турниров АТР ударит по карьере Ника, но не станет приговором, поскольку он по-прежнему сможет выступать на турнирах «Большого шлема», в Кубке Дэвиса. А для набора игровой практики всегда есть возможность сыграть на фьючерсах.

Но в том, что касается репутации, АТР на полумерах не останавливается. Наверняка чиновники ассоциации приложат все усилия, чтобы убедить ITF в необходимости наказать Кирьоса. И тогда некогда перспективная карьера окажется на грани катастрофы. АТР даёт чёткий сигнал: Кирьос-клоун и шоумен теннису полезен, а Кирьос-правдоруб и разоблачитель – опасен.

Отлично понимает серьёзность ситуации и сам Кирьос. Австралиец уже извинился за «неправильно подобранные слова». Он объяснил, что под «коррупцией» имел в виду двойные стандарты. Наверняка без наказания Кирьос всё равно не останется, но «явка с повинной» поможет ему избежать фатальных последствий.