Сестре Серены не помог и кофе на корте. Как украинка выбила грозную американку

Старт второго круга US Open получился во многом нестандартным. Во-первых, на целый день зарядил дождь, и вместо запланированных 32 матчей одиночного разряда победители определились только в 10 парах – по пять у мужчин и женщин. Во-вторых, весь теннисный караван вольно или невольно разделился на элиту и простых смертных. Редкие счастливчики, чьи матчи попали на два центральных корта, оснащённых крышей, отыграли по привычному графику и стали готовиться к следующему раунду.

Ну а основной массе теннисистов пришлось весь день ожидать завершения дождя в Нью-Йорке, делая очередные разминки, даже выходить на корт, чтобы затем снова спешно убегать под трибуны и дальше часами пережидать завершения осадков. В-третьих, даже в том коротком списке завершившихся матчей оказался совершенно необычный поединок, в котором встретились 5-я ракетка мира Элина Свитолина и 7-кратная победительница турниров «Большого шлема» Винус Уильямс.

Винус уже 39 лет, и её лучшие теннисные годы позади. Тут нет никакого сексизма, ведь, в конце концов, теннисистки соревнуются на корте не в женской красоте, а в спортивном противостоянии, где есть чёткие критерии выявления победительницы. И если 24-летняя Свитолина сейчас находится на пике своей теннисной карьеры, то Уильямс-старшей всё сложнее выдерживать этот высокий ритм на протяжении затяжного матча. И сам поединок это подтвердил. Как только Элина увеличивала обороты и поддавливала соперницу, та допускала ошибку за ошибкой, но в этом был риск и самой украинке чаще ошибаться. Тогда она решила отойти на второй план, терпеть, обороняться и вынуждать соперницу допускать неточности. В целом эта тактика сработала, хотя она отличалась от привычной игры Свитолиной. Вот только в начале второго сета, оказалось, что Винус неожиданно пошла в отрыв – она повела с брейком – 3:0.

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Этому предшествовала проигранная первая партия и уход американки на туалетный перерыв в раздевалку между сетами. В этот момент команда Винус с трибуны передала спортсменке через болбоя обычный бумажный кофейный стаканчик с пластиковой крышкой, явно не пустой. Болбой замешкался, и когда подошёл к теннисистке, та в окружении охранника и линейного судьи скрылась в подтрибунном помещении. Парень, явно не обученный всем тонкостям сервиса скоростной доставки еды, вначале хотел отнести стакан обратно на трибуну, а потом поставил на скамейку Уильямс – рядом с таким же стаканом, уже пустым.

Именно вернувшись из-под трибун и подкрепившись содержимым стакана, американка выиграла три гейма, но надолго этого запаса энергии ей не хватило, и она всё равно в итоге проиграла (4:6, 4:6). На пресс-конференции Винус утвердительно ответила на вопрос, был ли в стаканчике кофе. Вопрос по поводу доставки еды во время матча задали ещё одной американке – Мэдисон Кис, на который она ответила: «Есть ли у меня подобные странные привычки, связанные с едой? Я бы не ела суши во время матча. Никогда. Это было бы просто ужасно. Нет, я не делаю ничего особенного».

После поражения Винус Уильямс отдала должное сопернице и лестно высказалась о её перспективах: «Это был прекрасный матч. Борьба была упорной. Так приятно, что зрители меня поддерживали. Атмосфера была просто волшебной. Сегодня я много вещей сделала правильно. Я могу найти много позитивных моментов в этом матче. Я отлично подавала и в целом играла хорошо. Элина действовала здорово. Я во многом могу прибавить. С нетерпением жду следующих игр.

Хотя, конечно, мне грустно покидать этот турнир так рано. В последние пару лет я не выступала в Азии, так что очень хочу наконец отправиться туда и провести несколько матчей. Свитолина всегда невероятно мощно играет со мной. Впереди её ждёт много хорошего. У неё бывали матчи, которые она должна была выиграть, но не выиграла. Однако со мной она всегда играет потрясающе. Очевидно, что она очень талантливая теннисистка и может продолжить прогрессировать».

Если Винус Уильямс подбадривала себя во время матча кофе, то у Элины Свитолиной тоже есть свой секрет успеха. Весь матч её на трибуне поддерживал её молодой человек – Гаэль Монфис, который в этот день был свободен от матчей. Впрочем, даже если бы его поединок стоял в расписании в тот же день – он бы всё равно спокойно мог просидеть весь матч Элины в её боксе на трибуне, ведь его матч с румыном Копилом наверняка оказался бы на внешнем корте, не оснащённом крышей.

Сама Свитолина после матча назвала везением оказаться на корте с крышей, когда на остальных площадках бушует непогода: «Мне жаль тех игроков, которым приходится ждать свой матч из-за дождя. Я себя чувствую везучей из-за того, что провела свой матч на этой арене, да и атмосфера была невероятной. Так что это мой счастливый день».

Следующая соперница украинки определится в противостоянии её соотечественницы Даяны Ястремской и представительницы Швеции Ребекки Петерсон. Элина сказала несколько тёплых слов о Даяне: «Мы из одного города — Одессы. Это невероятно, но мы никогда не играли и не тренировались вместе. Конечно, я немного её знаю, мы иногда общаемся. Даяна здорово прогрессирует. Это прекрасно. Она побеждает очень хороших соперниц и показывает, что сама является сильным игроком. Мне нужно будет показать свой лучший теннис. Я постараюсь сосредоточиться на своей игре». Матч Ястремская – Петерсон, как и остальная 21 не сыгранная в среду из-за дождя встреча, перенесён на четверг, когда должен полностью быть доигранным второй круг. День ожидается жаркий.