Исторический провал России. Лучше нас в теннисе даже Тунис

Российские девушки снова расстроили болельщиков. Пора перестать ждать от них побед. У нас же есть Медведев!

На Уимблдоне-2019 российский женский теннис опустился на самое дно. Впервые в XXI веке ни одной из россиянок не удалось выйти в третий круг турнира «Большого шлема». Ждать, что за полтора месяца ситуация изменится кардинально, было бы наивно, тем не менее предпосылки к улучшению всё-таки имелись.

На деле же россиянки показали в Нью-Йорке точно такой же плачевный результат, как и в Лондоне. В это трудно поверить, но на данный момент ни одна из многочисленных российских теннисисток не может выиграть два матча подряд на «Большом шлеме».

О больших победах россиянок вообще можно забыть?

Четыре победы на всех

После провала на Уимблдоне многие специалисты и болельщики призывали не паниковать. Мол, травяной «шлем» никогда не был успешным для российского тенниса, и на US Open уж кто-то из россиянок до третьего круга дойдёт. А тут ещё Светлана Кузнецова преподнесла отличный повод для оптимизма, дойдя до финала в Цинциннати. Однако уже первые дни Открытого чемпионата США вернули в жёсткую реальность – россиянки на «Большом шлеме» не конкурентоспособны. И это во времена, когда ситуация в женском туре максимально открыта и нестабильна. В третьем круге US Open есть представительницы Казахстана, Эстонии, Греции и даже Туниса. Но только не России.

В основной сетке US Open было 11 представительниц России, но ни одна из них не была в числе сеяных. Главной звезде нашего тенниса Марии Шараповой катастрофически не повезло с жеребьёвкой. Её выступление в Нью-Йорке продлилось всего 59 минут и было прервано Сереной Уильямс. Кузнецова, напротив, было однозначным фаворитом в противостоянии с малоизвестной американкой Кристи Анн из середины второй сотни рейтинга, но проиграла. Не преодолела стартовый барьер и первая ракетка России Дарья Касаткина.

На фоне массовых поражений светлым пятном стала неожиданная победа Анны Калинской над чемпионкой US Open – 2017 Слоан Стивенс. Казалось, на положительных эмоциях Аня может пройти и дальше, но в третий круг её не пустила обидчица Кузнецовой. Проиграли во втором круге и остальные россиянки: Анастасия Павлюченкова, Маргарита Гаспарян и Екатерина Александрова.

Худший результат за 22 года

Перед этим сезоном предыдущий раз ни одной россиянки не удалось выйти в третий круг «шлема» на «Ролан Гаррос» — 2000. Тогда Елена Дементьева снялась, а Анна Курникова проиграла австрийке Сильвии Плишке. С тех пор россиянки в течение 19 лет неизменно добирались хотя бы до третьего круга на соревнованиях «Большого шлема».

На US Open, который традиционно считается «российским», эта серия выглядит ещё солиднее. Предыдущий раз ни одной россиянки не было в третьем круге аж в 1997 году, но тогда в сетке всего присутствовало лишь три наших теннисистки.

Внимание на мужчин

Кризис в женском теннисе налицо. Уже несколько лет ни одной из молодых россиянок не удаётся оправдать огромные авансы. Возможно, довлеют постоянные сравнения с Шараповой и другими выдающимися игроками. Кто-то в качестве причины называет большие призовые, которые девушки получают уже на старте карьеры. Так или иначе, женский теннис перестал радовать российских болельщиков.

К счастью, спад у женщин совпал с прогрессом у мужчин. Андрей Рублёв и Карен Хачанов уже представляют грозную силу, а Даниилу Медведеву и вовсе прочат звание первой ракетки мира. Пора уже переключить внимание на мужчин и перестать по привычке ждать побед от девушек. Возможно, тогда и появятся позитивные сдвиги.