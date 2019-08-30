«Медведев, ты – мужик!» Россиянин не стоял на ногах, но вырвал победу

Несколько лет назад ситуация в российском мужском теннисе выглядела плачевно. Поколение Сафина, Давыденко, Турсунова и Андреева уже ушло, только Михаил Южный пытался продлить свою карьеру. За ними не было видно никого – лишь несколько молодых игроков подавали надежду. Но между надеждой и результатом – большой путь. Сейчас же та молодёжь окрепла и начала давать результат. Да какой! В концовке прошлого сезона Карену Хачанову удалась отличная связка титулов – Кубок Кремля и «Мастерс» в Париже. Хорошие результаты продолжились и в этом сезоне, благодаря чему после «Ролан Гаррос» он впервые поднялся в топ-10. След в след за ним шёл Даниил Медведев, с той лишь разницей, что в десятку сильнейших теннисистов мира он ворвался уже после Уимблдона. С середины лета оправился от тяжёлых травм Андрей Рублёв и рванул так, что пятки засверкали. Андрей победил много классных игроков, в том числе за последний месяц выиграл противостояния у трёх игроков топ-10 – Доминика Тима, Роджера Федерера и Стефаноса Циципаса. Это противостоянии в первом круге US Open было настолько изнуряющим, что было больно смотреть на мучения грека, пытающегося побороть судороги. Как признался после матча Рублёв, его тоже накрывали мышечные спазмы, но он старался не показывать вида.

Россиянин выбил из сетки US Open «звёздного мальчика», преодолев судороги Андрей Рублёв вытерпел четырёхчасовую марафонскую битву до судорог и в итоге победил 8-ю ракетку мира Стефаноса Циципаса.

А ведь во втором круге Андрею предстояло сражаться с Жилем Симоном, известным специалистом по изматыванию себя, соперника и зрителей. В первом круге 34-летний француз провёл с американцем Бьорном Фрэтэнджело не менее напряжённый поединок, чем Рублёв с Циципасом. Но на этот раз Жиля хватило всего на сет. Россиянин задавил его темпом, и уже в середине партии Симон вызвал врача, жалуясь на проблемы с шеей. А в начале следующего сета он решил сняться (6:2, отказ). Теперь в промежуточном рейтинге ATP Андрей Рублёв поднялся уже в топ-40. Дальше ему играть со скандальным австралийцем Ником Кирьосом, который в последнее время тоже набрал ход. И, несмотря на все скандалы, которые преследуют Ника на каждом матче, теннис, который он показывает на корте, высочайшего уровня.

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Если Рублёву после тяжёлого матча неожиданно повезло провести на корте всего 40 минут, то Даниила Медведева, напротив, беда подстерегла там, где не ждали. В соперники по второму кругу россиянину, посеянному под высоким 5-й номером, достался вполне проходимый соперник – боливиец Уго Дельен (84-я ракетка мира). Но тут на передний план вышел тот длинный и тяжёлый путь, по которому Даниил подошёл к поединку. Три недели подряд он играл на турнирах высочайшей категории – «пятисотнике» в Вашингтоне, «Мастерсах» в Монреале и Цинциннати, в каждом проводя массу изнуряющих поединков и неизменно доходя до финала (в общей сложности 16 матчей). За этого время она набрал потрясающую игровую форму, но и накопил неимоверную усталость. Как нельзя кстати пришлась неделя отдыха перед US Open, на которой он заранее решил не защищать титул Уинстон-Сейлема. Но и этих дней на восстановление оказалось мало. Не добавила сил и среда, когда Даниил вместе с другими теннисистами был вынужден весь день сидеть на стадионе и часами ждать завершения дождя.

«Это невероятный теннис». Даже Джокович восхищён чемпионской игрой Медведева! Российский теннисист покорил США за три недели, и теперь его называют будущей первой ракеткой мира. Неужели мы дождёмся?

В итоге матч с Дельеном состоялся лишь на следующий день и получился для россиянина изнуряющим. Первые два сета Медведев был очень далёк от своей лучшей игры, но смог их выиграть. В третьей партии Даниил не реализовал пять брейк-пойнтов, после чего его стали мучить судороги, — и он провалил концовку сета. Теннисист еле ходил, было опасение, что ему придётся сняться, но он стоически выдержал этот нелёгкий момент. В начале четвёртой партии тоже было тяжело, в середине шёл постоянный обмен брейками, и всё же россиянин переломил себя и подал на матч. В конце у Даниила не было сил даже порадоваться своей героической победе (6:3, 7:5, 5:7, 6:3). Он еле дошёл до сетки, чтобы пожать руку сопернику. После матча россиянин заявил: «Всё моё тело сводило судорогами. Честно говоря, я не знаю, как победил. В какой-то момент я подумал: «Больше не могу двигаться». Надеюсь, завтра со мной всё будет хорошо». А ведь действительно из-за пропущенной дождевой среды матч третьего круга Медведеву играть уже в ночь с пятницы на субботу (по московскому времени) с Фелисьяно Лопесом. И трудно даже предположить, насколько он успеет восстановиться. Но пока насладимся мигом преодоления. И приятно, что таким героем стал россиянин Даниил Медведев.

Мнение читателей

rednavyman

После 3-го сета подумал, что снимется, а оно вон как :)



glenas

Если бы не здоровье, Даня бы устраивал вендетту соперникам, а если бы не эмоциональная нестабильность Рублёва, он тоже бы крошил всех, как сегодня заставил сняться.



pa1

Данила красавчик, мужик, затащил в очень сложной ситуации!



zero77

Что это было вообще? Почему не брал медицинских тайм-аутов? Выглядело жутко. Здоровья и удачи в дальнейших играх. Так, хромая, Джоковича не пройти 100 %.



lisenok1

До Джока он не дойдёт.



Feno-MEN

Вообще, Медведев перестраивает игру по обстоятельствам. Умеет и не боится рисковать. В матче с Джоком после проигранного первого сета начал подавать одинаково мощно обе подачи. И сегодня, после того как начались судороги, начал играть в более атакующий теннис, не свойственный для себя. Это опять принесло результат.



baricupati

Не доживет, к сожалению, Медведев до второй недели, дожмут свежие и охотливые до игры соперники чисто по физухе. Он выглядит уже почти как с картинки «лошадь сдохла, слезь».



loparello

Лопес сам остро атакующий игрок – ему атакующий Медведь только на руку.

Его наоборот надо затягивать в розыгрыши, что нынешнему Даниле ни к чему.



unknownfromrus

Удачи, Даниил. Сомневаюсь, что сил хватит. Но, с другой стороны, сейчас для него это такое испытание и к следующему ТБШ уже будет подходить с учётом грамотного расходования сил.



lisenok1

Более опытный соперник такого Медведя бы дожал. С физикой там сейчас беда, беда. Что и понятно после трёх недель игры до финалов.



mihagor2018

Очки Даня защитил. Теперь играет только в плюс. Надеюсь, что всё в порядке будет со здоровьем. Это главное. А проходы дальше будут приятным бонусом, учитывая сливы практически всех наших мужчин и женщин.