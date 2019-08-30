Юная американка бьёт все теннисные рекорды. Но Курникова всё равно круче

Ради Коко организаторы нарушили правила

15-летняя американка Кори Гауфф на втором турнире «Большого шлема» подряд оказывается в центре внимания. Уимблдон она начала с того, что стала самой юной теннисисткой в Открытой эре, пробившейся в его основную сетку через квалификацию. Затем Кори победила Винус Уильямс, которая старше её на невероятные 23 с лишним года, после выиграла ещё два матча и лишь в 1/8 финала уступила будущей чемпионке турнира – Симоне Халеп. При этом Гауфф стала самой юной участницей 4-го круга Уимблдона после 15-летней Дженнифер Каприати в 1991 году.

Звезда родилась? 15-летняя Кори Гауфф напоминает Серене Уильямс её сестру Победив Винус Уильямс, Кори Гауфф уже вышла в 3-й круг Уимблдона. Тренер Серены и знаменитые игроки прошлого считают её будущей звездой.

На US Open ради Кори, или Коко, как её чаще называют, нарушили правила. Нет, речь не о подстроенной жеребьёвке или чём-то ещё явно нечестном – просто в современном теннисе для игроков младше 18 лет действуют определённые ограничения. В 15 лет теннисистки не могут получить уайлд-кард больше чем на три турнира за год, и Гауфф в этом сезоне уже использовала их все. Тем не менее Американская теннисная ассоциация (USTA) решила сделать исключение, а ITF и WTA не стали спорить с этим решением. Директор USTA по коммуникациям Крис Видмайер так объяснил это решение: «Мы рассчитываем увидеть Коко в основной сетке US Open. Она завоевала сердца болельщиков в нашей стране своим выступлением на Уимблдоне. Не так часто столь юные спортсменки оказываются у всех на слуху».

Три года назад Гауфф хвалила наушники Осаки. Теперь может победить её

На единственном турнире между Уимблдоном и US Open, в Вашингтоне, Гауфф выступила не слишком удачно – пройдя квалификацию, она проиграла Зарине Дияс в первом круге. Зато в Нью-Йорке специальное приглашение от организаторов Коко уже точно оправдала. В первом раунде она обыграла другую юную теннисистку – 18-летнюю Анастасию Потапову. Россиянка, за последний год закрепившаяся в первой сотне, взяла стартовую партию, но в итоге Кори оказалась сильнее. Во втором круге Гауфф победила Тимю Бабош – тоже в трёх сетах.

15-летняя Гауфф: надеюсь, мы с Потаповой будем играть в финалах

Теперь её ждёт по-настоящему большой матч на главной арене турнира. На Уимблдоне это была игра с Симоной Халеп, а в Нью-Йорке таковой станет встреча с Наоми Осакой. Гауфф так вспоминала первую встречу с Осакой: «Впервые я встретилась с Наоми на Miami Open три года назад. Наши папы давно знакомы друг с другом. Я побеседовала с ней, и оказалось, что мы во многом похожи. Помню, как я похвалила её наушники — я видела, что она поработала над их дизайном, — мол, они классные».

Теннисный мир охвачен Кокоманией. За Гауфф болеет весь Уимблдон и мама Бейонсе 15-летняя американка бьёт рекорды XXI века и влюбляет в себя всех. Она самая юная участница 1/8 финала Уимблдона с 1991 года.

В случае победы над действующей чемпионкой соревнований Кори ворвётся в топ-100 – сейчас в лайв-рейтинге она занимает 104-ю строчку и в новом официальном рейтинге будет как минимум 105-й. Для Наоми поражение будет означать падение с первой строчки за пределы топ-3, а лидером рейтинга тогда станет либо Эшли Барти, либо Каролина Плишкова.

Самая юная после Курниковой

Но главное здесь не в этих цифрах. Гауфф уже стала самой молодой участницей 1/16 финала Открытого чемпионата США после Анны Курниковой в 1996 году. А если она нанесёт поражение Осаке, которая с учётом её нестабильности отнюдь не является неуязвимой, все оставшиеся дни на турнире Коко будет греться в лучах славы – и, возможно, даже пытаться избегать внимания болельщиков и прессы. Во всяком случае, сама Гауфф старается не сосредотачиваться на этой стороне тенниса: «Да, теперь ко мне стали подходить на улице и всё такое, но стараюсь не думать об этой славе. Это может оказать слишком большое давление». Что ж, давление и так велико, а в случае столь громкой победы на домашнем турнире наверняка превысит все мыслимые пределы. Остаётся посмотреть, как она будет с этим справляться, и пожелать ей удачи.