Парное рыдание. Осака сняла корону с теннисной принцессы

Сказка про теннисную Золушку, которая поехала на бал и в итоге стала принцессой, после Уимблдона продолжилась и на US Open. 15-летняя американка Кори Гауфф, показывающая не по годам зрелый и мощный теннис, стала и дальше крушить соперниц, когда оказалась перед глазами родной публики. Она обыграла Анастасию Потапову, Тимю Бабош и повторила давнишний рекорд Анны Курниковой, которая на US Open 1996 года тоже была в третьем круге в возрасте 15 лет. Дальше Гауфф предстояло сразиться с первой ракеткой мира Наоми Осакой. Как оказалось, Кори давно знакома с японкой: «Впервые я встретилась с Наоми на турнире в Майами три года назад. Наши папы давно знакомы друг с другом. Я побеседовала с ней, и оказалось, что мы во многом похожи. Помню, как я похвалила её наушники – видела, что она поработала над их дизайном, — мол, они классные».

Теннисный мир охвачен Кокоманией. За Гауфф болеет весь Уимблдон и мама Бейонсе 15-летняя американка бьёт рекорды XXI века и влюбляет в себя всех. Она самая юная участница 1/8 финала Уимблдона с 1991 года.

Американка очень уважительно отзывалась об Осаке: «Она прекрасная теннисистка, чемпионка двух «Шлемов», первая ракетка мира, а ведь ей всего 21 год. Мы обе очень молоды, просто я больший новичок. Конечно, для меня важна победа, но нужно ещё насладиться борьбой. Наоми очень милая на корте и за его пределами. Она является образцом того, как надо себя вести. В прошлом году никто не считал её фавориткой US Open, но она показала очень мощную игру и вдохновила многих. Мне нравится играть в США. Здесь я ощущаю огромную поддержку. После Уимблдона я поняла, что войду в число фаворитов. Раньше я выступала в юниорском Fed Cup, а теперь хочу играть на взрослом уровне и, возможно, даже на Олимпиаде».

Американке Гауфф 15 лет. Но она будет зарабатывать больше Серены Кори Гауфф дошла до 1/8 финала Уимблдона, и у неё огромный потенциал. Её ждут жирные контракты на сотни миллионов долларов.

Вообще, трудно представить, как справляется 15-летняя девушка с той волной Кокомании, которая захлестнула её на Уимблдоне, а теперь накрыла на US Open. С таким повышенным вниманием и взрослому-то человеку совладать порой не под силу. По рассказам теннисистки их машину даже преследовали неизвестные, из-за чего они даже спрятались в полицейском участке, а затем её команде пришлось менять расписание. Но при этом Гауфф, которая в столь юном возрасте уже вплотную подобралась к топ-100, рассуждает не по годам здраво: «Да, теперь ко мне стали подходить на улице и всё такое, но я стараюсь не думать об этой славе. Это может оказать слишком большое давление. Да, я получила множество поздравлений от известных личностей. Это забавно. Знаете, папа не слишком наслышан об этих персонах и раз за разом меня спрашивал: «А кто это тебя там поздравил?». «Я поясняла ему, а он такой: «О, круто!»

Юная американка бьёт все теннисные рекорды. Но Курникова всё равно круче Ради 15-летней Коко Гауфф организаторы US Open пошли на нарушение правил.

Кстати, чемпионка Уимблдона-2013 Марион Бартоли дала совет Кори в том числе и насчёт её многочисленной команды: «Если она хочет выйти на топ-уровень, ей нужно улучшить ряд компонентов игры, и на этом нужно сосредоточиться. Надеюсь, команда ей поможет. Однако во время матча им лучше оставаться дома – их слишком много. Они приходят к ней в бокс, чтобы попасть на телевидение. Это лишнее». А вот Наоми Осака была предельно корректна: «Я не считаю, что кто-либо нуждается в моих советах. Мне кажется, у Кори всё хорошо. Впрочем, недавно я с ней пообщалась. Мы с ней в чём-то похожи. Я зашла в раздевалку, а Кори там сидела в наушниках. Мы немного поболтали. Она отличная девушка, мы с ней пару лет назад вместе тренировалась. Наши отцы близко общаются. Так что всё с ней в порядке».

Красота дня. Наоми Осака – снова первая ракетка мира Чемпионка двух хардовых «Шлемов» вернула себе лидерство в рейтинге. При этом она жаловалась, что долго не получала удовольствия от игры.

Матч, который так ждала теннисная публика, получился скоротечным. У Гауфф не держался мяч на ракетке – 80% розыгрышей, длившихся три и более удара, выиграла как раз японка. Более того, Кори за весь матч взяла всего один гейм на своей подаче. В итоге через 1 час 5 минут борьбы Осака одержала уверенную победу, ещё и навесив сопернице во втором сете обидную «баранку» (6:3, 6:0). После завершения поединка Наоми подошла к теннисной принцессе, которая вот-вот была готова расплакаться, и тепло её подбодрила. У Гауфф большое теннисное будущее, к которому она скоро будет готова, а самой Осаке в настоящем надо продолжать борьбу по защите своего королевского трона. Следующей соперницей японки станет швейцарка Белинда Бенчич. Правда, Наоми всё равно может лишиться заветной «единички», если, допустим, Эшли Барти дойдёт до 1/4 финала. Но по крайней мере сама Осака делает пока всё от неё зависящее. Ну а организаторы турнира, понимая значимость момента, отошли от традиции брать интервью на корте только у победителя матча и поговорили с обеими теннисистками. В итоге получилось парное рыдание. Плакала и Гауфф, и Осака, и большинство умилённой публики на трибунах. Хеппи-энд.