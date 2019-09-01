«Дерзкий и настоящий». Медведев поиздевался над американцами и стал героем

Как поиздеваться над почтенной американской публикой, а затем проснуться героем? Спросите у Даниила Медведева. Молодой и дерзкий россиянин уже вторые сутки остаётся самым обсуждаемым теннисистом мира. В матче третьего круга US Open с испанцем Фелисьяно Лопесом пятая ракетка мира вырвал полотенце из рук болбоя, сломал ракетку, показал трибунам средний палец и повздорил с арбитром на вышке. Большую часть встречи любое касание россиянина сопровождалось оглушительным гулом и свистом.

Из Медведева легко могли сделать объект травли, но вместо этого в западной прессе восхищаются наглым русским, называют гением и даже сравнивают с Жозе Моуринью.



Чтобы стать героем, мало показать средний палец. Медведева полюбили за другое.

Американцы взбесили лучшего теннисиста России. Лучше бы они этого не делали Новая звезда российского тенниса Даниил Медведев продолжает побеждать. Но с самообладанием у него всё ещё есть проблемы.

Медведев нашёл свою нишу

Карьера Даниила Медведева в этом сезоне совершила стремительный взлёт. Он лидирует по количеству выигранных матчей в 2019 году, а незадолго до US Open завоевал титул на престижном турнире в Цинциннати. Тем не менее, по нынешним временам превратиться из популярного теннисиста в суперзвезду очень трудно. Большая часть аудитории чётко поделена между Федерером, Надалем и Джоковичем. Но похоже Медведеву удалось найти свою нишу.



Резкое и не слишком корректное поведение Даниила во время матча с Лопесом одобрения почти не встретило. Разве что известный скандалист Ник Кирьос, за несколько часов до поражения от Андрея Рублёва, выразил Медведеву «респект» и даже закрепил фото знаменитого жеста на заглавной странице своего «твиттера». Но по-настоящему знаменитым и популярным Медведева сделало его послематчевое интервью на корте. Вы наверняка уже его видели, но если нет, то обязательно посмотрите.

«Спасибо за вашу энергию – она принесла мне победу в этом матче. Если бы не вы, я бы не победил. Когда вы ляжете спать, я хочу, чтобы вы знали: я выиграл благодаря вам! Чем больше вы освистываете меня, тем больше я буду побеждать!», — сказал Медведев, и именно эти слова затмили всё.

«На районе за такое ломают пальцы». Медведеву не простили его жест американцам Даниила Медведева призывают дисквалифицировать и просят не позорить страну. А ещё от него требуют извинений.

«Медведев как Моуринью»

Фанаты называют россиянина превосходным «троллем», хвалят за остроумие и обещают впредь поддерживать только его. Похожие настроения превалируют и в западной прессе.



«Даниил Медведев произнёс одну из лучших саркастических речей в истории спорта. Это было так дерзко, так вызывающе, что, казалось, будто он играет по сценарию. Вот только он не играл. Это реальная жизнь, реальный человек. После своей речи Даниил прижал пальцы к уху, как один из величайших злодеев в спорте Жозе Моуринью. Как и у португальца, у Медведева острый, жестокий и честный язык. Он шип среди роз в спорте, где все отчаянно пытаются быть отвратительно милыми. Он не боится говорить то, что думает. И самое главное, никто не умер. Испуганные спортсмены, берите пример», — пишет британская Metro.



«У Медведева было плохое поведение, но нельзя не посмеяться над его интервью. Это было очень тонко и остроумно. В теннисе нужно соблюдать манеры, нельзя хамить ради хамства, но при этом спорт без человеческой драмы – это просто настольная игра», — убеждён обозреватель The Telegraph Саймон Бриггс.



Корреспондент WXYZ 7 Action News Брэд Гэлли сравнил интервью Медведева с выступлениями антигероев рестлинга после побед над «хорошими парнями». Надо сказать, что эта аналогия пришла в голову не только ему. Однако если в рестлинге речи написаны и отрепетированы заранее, то Медведев импровизировал, и делал это блестяще.

Куда же без Серены?

Авторитетная британская The Guardian обрушилась с критикой на АТР: «Даниил Медведев очень хороший теннисист, не его вина, что скандальное поведение освещается гораздо активнее, чем успешные результаты. Недавно он выиграл турнир в Цинциннати при полупустых трибунах. И только теперь все знают о его существовании».



Конечно, были и негативные публикации, но даже в них претензии предъявлялись не Медведеву, а руководству тенниса. Штраф в $ 9 тыс. некоторые болельщики посчитали несправедливо низким и вспомнили, что Серену Уильямс в финале US Open – 2018 несколько раз наказали по ходу матча за менее вопиющие нарушения. Поклонники Уильямс негодуют из-за двойных стандартов, но тут Медведев просто попал под горячую руку.



В целом же Медведев показал, как одно минутное интервью может изменить всё. Надо просто быть не таким, как все.