«Рублёв не дал ощущать себя комфортно». Россиянин победил главного скандалиста

Рывок Рублёва продолжается
Андрей Рублёв продолжает стремительное возвращение наверх после всех своих проблем со здоровьем. За последние полтора года россиянин дважды выпадал из тура – сначала из-за травмы спины, затем из-за проблем с запястьем. Особенно тяжело он переживал первую травму, на два месяца лишившую его возможности даже тренироваться, не говоря уже о выступлении на турнирах. Рывок Андрея в этом сезоне начался с турнира ATP 500 в Гамбурге, ранее входившего в число «Мастерсов». Там Рублёв дошёл до финала, победив по пути «Грунтового принца», двукратного финалиста «Ролан Гаррос» Доминика Тима, и уступил защищавшему титул Николозу Басилашвили. На «Мастерсе» в Цинциннати Андрей прошёл квалификацию, взял реванш у Басилашвили, после чего обыграл двух швейцарцев – Стэна Вавринку и Роджера Федерера. Остановил Рублёва в четвертьфинале его соотечественник Даниил Медведев, будущий чемпион турнира.
На старте US Open Андрей в тяжёлой битве одолел Стефаноса Циципаса, собрав третий «скальп» игрока топ-10 за месяц. После этого сражения россиянину помог Жиль Симон – у француза были проблемы с шеей, и он снялся с матча с Рублёвым в начале второй партии. Дальше Андрея ждал главный скандалист тура, австралиец Ник Кирьос. До того они встречались однажды, в первом раунде «Кубка Кремля» — 2018. Ник тогда победил в трёх сетах, причём, как заметила Дарья Касаткина, вышел на матч фактически без разминки… А затем просто снялся с турнира. Весьма вероятно, что одной из причин стало поражение в первом круге Айлы Томлянович, с которой Кирьос тогда встречался – хотя официально австралиец объяснил своё решение травмой локтя. На этом Ник закончил сезон, вернувшись на корт только в январе.
Кирьос на стороне Медведева
Кстати, Кирьос накануне матча с Рублёвым поддержал другого россиянина, Даниила Медведева. Он написал, что одобряет то, как Медведев отнёсся к болельщикам во время игры с Фелисьяно Лопесом, и даже поставил на заставку своего «твиттера» момент, когда Даниил украдкой от судьи на вышки показывает трибунам средний палец. Будь теннис рестлингом, можно было бы сказать, что из Кирьоса и Медведева получится отличная команда «хилов» — тех, кто отыгрывает роль плохих парней, провоцирующих публику и соперников. Тем более что интервью Даниила на корте после того матча подобной роли вполне соответствует.
Андрей «задавил» Ника
Сам матч Ника и Андрея получился увлекательным, но несколько более скоротечным, чем можно было ожидать. Несмотря на то, что Кирьос наколотил за 3 сета 30 эйсов, именно он стал единственным, кто проиграл в этом матче свою подачу – правда, лишь однажды. Рублёв в первой и третьей партиях не позволил сопернику заработать ни единого брейк-пойнта, отдав в каждой из них лишь по 4 очка на подаче. Россиянин играл в высоком темпе, атаковал при любой возможности и не давал Кирьосу показывать свой теннис. Отметим также, что у Ника были проблемы с глазами, в которые он несколько раз что-то закапывал ещё в первой партии и жаловался, что плохо видит мяч.
Ключевым в матче стал тай-брейк второго сета, который Андрей спас со счёта 0:4! Проиграть после такого Рублёв просто не мог – и вскоре он триумфально завершил поединок, уверенно подав на матч в третьей партии. Кстати, раньше с подачей на матч у него нередко возникали проблемы (даже на этом турнире в игре с Циципасом), так что уверенное завершение поединка также необходимо занести Андрею в актив.
Это видео можно посмотреть на «Чемпионате»
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|
|6 5
|3
«Сегодня был мой день, я счастлив»
«Его подача — лучшая в туре. Я просто пытался сосредоточиться на том, чтобы удерживать свою подачу, и ждал возможности выиграть на тай-брейке. Сегодня был мой день, я счастлив», — сказал Рублёв после матча.
Ник пожелал сопернику удачного выступления на US Open. «Он отлично провёл эту встречу, был сверхагрессивен. В ходе матча я не чувствовал себя комфортно, и это его заслуга. Он играл в свой теннис. У меня были шансы, но я не использовал их. Рублёв отлично выступил на турнире в Цинциннати. Желаю ему всего наилучшего, надеюсь, он далеко пройдет по турнирной сетке».
Сетка у Андрея дальше, к слову, очень неплохая. Его следующим соперником станет Маттео Берреттини – рослый итальянец, 20-я ракетка мира, выигравший в этом сезоне два турнира средней руки. Подача у Маттео хороша, но побеждать его можно, особенно на харде – и Рублёв уже делал это в нынешнем сезоне, во втором раунде турнира в Марселе. В случае успеха Андрей дебютирует в топ-30 и сыграет либо с Гаэлем Монфисом, либо с Пабло Андухаром. Словом, есть и шансы улучшить свой рекорд на «Шлемах» (четвертьфинал US Open – 2017), дойдя до полуфинала, где возможна встреча с Рафаэлем Надалем. Именно он два года назад разбил Рублёва в четвертьфинале этого турнира, но с тех пор Андрей стал более опытным, матёрым теннисистом. Остаётся пожелать ему удачи – пока что в матче с Берреттини.
- 1 сентября 2019
-
15:23
-
14:06
-
12:28
-
11:47
-
11:16
-
10:22
-
09:51
-
09:27
-
08:15
-
07:48
-
07:31
-
06:17
-
06:02
-
05:47
-
00:54
-
00:06
- 31 августа 2019
-
23:54
-
23:29
-
22:52
-
22:26
-
21:42
-
21:22
-
20:49
-
19:57
-
19:12
-
18:40
-
17:42
-
17:37
-
17:23
-
16:05
-
15:45
-
15:07
-
14:00
-
13:51
-
12:49