Легенду тенниса наказали за детский прикол. В США совсем помешались от страха?

Организаторы US Open анонсировали рекордный призовой фонд, но далеко не все деньги покинут казну турнира. Ежедневно около 10 игроков подвергаются штрафам за неподобающее поведение на корте. Нарушений фиксируется столько, что впору вводить приз за самый нелепый и несправедливый штраф.

Его первым обладателем обязательно станет один из величайших теннисистов в истории американец Майк Брайан. Он не ломал ракетку, не спорил с арбитром, не материл болельщиков. Игрок просто повеселил трибуны безобидным детским приколом. И за это ему выписали рекордный штраф.

А надо было арестовать прямо на корте. Чего мелочиться.

Любимцы американской публики

Майк и Боб Брайаны в мировом масштабе не сравнятся по популярности с Федерером, Надалем или Джоковичем, но в США они настоящие звёзды. Братский дуэт давно превзошёл все рекорды в парном разряде. Они выиграли 18 турниров «Большого шлема» в паре, Олимпиаду в Лондоне и Кубок Дэвиса, а по количеству титулов АТР опережают даже Федерера с немыслимым показателем в 121 трофей.

Братьев Брайан в Америке любят, на их матчах зачастую народу больше, чем на многих одиночных встречах. И причина не только в их теннисном мастерстве. Майк и Боб дают людям шоу, играют зрелищно и порой позволяют себе то, чего не увидишь в одиночном разряде. Однако в матче второго круга US Open что-то пошло не так.

«Дерзкий и настоящий». Медведев поиздевался над американцами и стал героем Новую русскую звезду сравнивают с Жозе Моуринью и называют гением. И только фанаты Серены снова чем-то недовольны.

$ 10 тыс. за «выстрел» из ракетки

Брайаны играли с испанцем Роберто Карбальес-Баэной и аргентинцем Федерико Дельбонисом. В концовке второй партии американцы запросили повтор, и «хоук-ай» показал их правоту. Мяч после удара соперника приземлился далеко за линией. В этот момент Майк перевернул ракетку и показал, что «стреляет» из рукоятки в линейного арбитра, который и допустил ошибку. После этого он показал пальцем сначала на судью на вышке, а затем на лайнсмена. Публику жест Майка привёл в восторг – это как раз то самое шоу, за которым они и пришли.

Однако арбитр на вышке Мариана Алвеш радости зрителей не разделяла и вынесла игроку предупреждение за неспортивное поведение. Брайан недоумевал, в чём провинился, и попросил объяснений. «Вы показали неприличный жест. Не думаю, что он уместен», — ответила судья.

Одним замечанием на корте Майк Брайан не отделался. Руководство турнира вычло из его призовых $ 10 тыс. Это рекордный штраф для мужчин во всех разрядах на US Open – 2019. К примеру, Даниил Медведев за перепалку с арбитром и средний палец в адрес болельщиков суммарно был оштрафован на $ 9 тыс. И это при том, что призовые в одиночке несоизмеримо выше, чем в паре. За выход в третий круг (а братья Брайан свой матч в итоге выиграли) они получат $ 50 тыс. на двоих, а одиночники за аналогичный результат зарабатывают $ 163 тыс. Американская ассоциация тенниса убеждена, что сумма штрафа адекватна проступку Брайана.

«На районе за такое ломают пальцы». Медведеву не простили его жест американцам Даниила Медведева призывают дисквалифицировать и просят не позорить страну. А ещё от него требуют извинений.

«Обещаю больше так не делать»

Что же такого страшного в шуточном «выстреле» из ракетки? Брайан совершенно точно не первый, кто заметил сходство своего профессионального «оружия» с огнестрельным. Да и жест его в данном случае был мотивирован. Он просто подчеркнул, что линейный ошибся, но справедливость восторжествовала. Конечно, в его поступке не было никакого «оправдания насилия», как решили организаторы, но этот пример ещё раз показал, что спорт нельзя вырывать из политического и социального контекста.

Реакция чиновников обусловлена участившимися расстрелами мирных граждан в США. Только за первую неделю соревнований в стране произошло 14 массовых убийств, в которых погибло 95 человек. Буквально за несколько часов до инцидента с участием Майка Брайана мужчина в Техасе убил 7 и ранил 22 человека. Не будь этих чудовищных преступлений, никому бы и в голову не пришло расценивать жест теннисиста как оправдание насилия или призыв к убийствам. Но преступления были, а потому и жест Майка, с точки зрения запуганного американского общества, действительно выглядит неуместным.

Осознал это и сам чемпион. После матча он извинился: «Мы выиграли розыгрыш, поэтому я показал жест, который должен был выглядеть забавно. Но в свете последних новостей и политической ситуации я понимаю, что он мог показаться недопустимым. Обещаю больше никогда так не делать».