Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Статьи /

Новак Джокович из-за травмы не доиграл матч 1/8 финала US Open с Вавринкой

Новак Джокович из-за травмы не доиграл матч
Даниил Сальников
Несите нового чемпиона! Джокович «сломался» и не может отомстить Медведеву
Повторения недавнего матча Медведев – Джокович не будет. Серб травмировал плечо. Россиянину теперь будет противостоять Стэн Вавринка.
Теннис / US Open 2019 0

Всё смешалось в раскладах верхней половины мужской сетки после поражения первой ракетки мира и действующего чемпиона US Open Новака Джоковича. Победную поступь серба остановил швейцарец Стэн Вавринка, который уже попортил ему немало крови в прошлых поединках, причём довольно важных, хотя счёт личных встреч с учётом челленджеров и квалификации перед нынешним матчем был заметно в пользу серба – 21-5.

Джоковичу предложили не играть на «Шлемах» в знак протеста
Британец второго эшелона предложил Джоковичу бойкот «Шлемов» в разгар борьбы с Федерером за рекорды. Из-за того что он хочет больше денег.

Всё началось в 2006 году. 19-летний Новак только что выиграл свой первый титул в карьере на турнире в Амерсфурте и играл второй подряд финал, в Умаге. И там путь ему преградил Вавринка. Матч был упорный, и после счёта 6:6 в первом сете серб снялся. Эпичная битва получилась в 1/8 финала Australian Open-2013 – 1:6, 7:5, 6:4, 6:7 (5:7), 12:10 в пользу Новака за 5 часов 1 минуту неимоверной борьбы. Джокович в итоге тогда стал чемпионом турнира, но в следующем году в похожем по упорству четвертьфинале серб уже был вынужден уступить – 6:2, 4:6, 2:6, 6:3, 7:9, а Вавринка в итоге выиграл свой первый «шлем» в карьере. Затем соперники дважды пересекались уже непосредственно в финалах мэйджоров, и снова верх одержал Стэн – на «Ролан Гаррос»-2015 и US Open-2016.

Человек больших матчей. Вавринка – чемпион US Open
Вавринка обыграл Джоковича в финале US Open вопреки статистике, зрителям и неудачно складывавшемуся сезону.

К этому US Open действующий чемпион Новак Джокович подошёл не в лучшем состоянии. После победного Уимблдона серб продлил свои каникулы, снявшись с «Мастерса» в Монреале, и выступил только в Цинциннати. Там он добрался до полуфинала, где уступил будущему чемпиону Даниилу Медведеву. Всё шло к новой встрече россиянина и серба, уже в Нью-Йорке, но этим планам помешал Стэн Вавринка. Матч был упорным и энергозатратным, но это как раз стихия швейцарца. В первом сете он сделал единственный брейк, отразив брейк-пойнты соперника на двух своих подачах. Во второй партии Новак сразу взял чужую подачу и повёл 3:0, затем 4:1, но преимущество не удержал – 4:4. А в концовке Стэн сделал ещё один брейк. Ну а в третьем гейме третьего сета Новак никак не мог толком подать, а если и подавал, то срывал следующий удар. В итоге на переходе серб не сел на скамейку, а пошёл к сопернику, чтобы поздравить его с досрочной победой — 6:4, 7:5, 2:1 (отказ).

US Open (м). 4-й круг
02 сентября 2019, понедельник. 04:00 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
           
4 		5 1    
6 		7 2    
             
Стэн Вавринка
24
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

Как выяснилось после матча, причиной снятия с турнира стала травма левого плеча, которая не давала Джоковичу нормально играть уже какое-то время: «Боль постоянно чувствовалась в течение нескольких недель. Иногда она сильнее, иногда утихает. Необходимы разные препараты, которые немедленно унимают боль. Одни из них работают, другие — нет. В определённый момент появляется чувство, что нанести удар уже не получится».

Что ж. Прошлогодний чемпион не смог защитить титул, а с учётом и менее удачной августовской связки американских «Мастерсов» его преимущество в рейтинге существенно сократилось. Если теперь US Open выиграет Рафаэль Надаль, то его отставание от Джоковича сократится до 640 очков, а если чемпионом станет Роджер Федерер, то – 1095. А такое небольшое очковое преимущество быстро может исчезнуть за пару азиатских турниров, тем более и там сербу нужно защищать 1000 очков за титул на «Мастерсе» в Шанхае. Понимая это, Джокович сделал осторожно-оптимистичное заявление, что намерен вернуться на корт на турнире ATP-500 в Токио, который начнётся через четыре недели, а затем и в Шанхае: «Сезон ещё не окончен. Впереди ещё много турниров. С точки зрения рейтинга ATP мне надо защитить много очков и постараться удержать первое место в мировой классификации. Рафа, Роджер и другие парни играют хорошо, но я надеюсь, что ещё получу шанс посоревноваться, как только выздоровею. Я с оптимизмом оцениваю свои шансы выступить на турнирах в Азии. Кроме того, далее идут матчи в закрытых помещениях. Исторически я довольно неплохо выступаю в эти месяцы».

Что ж. Пожелаем Новаку быстрого выздоровления. А Даниилу Медведеву теперь надо готовиться к четвертьфиналу US Open со Стэном Вавринкой.

«Это невероятный теннис». Даже Джокович восхищён чемпионской игрой Медведева!
Российский теннисист покорил США за три недели, и теперь его называют будущей первой ракеткой мира. Неужели мы дождёмся?
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент