Несите нового чемпиона! Джокович «сломался» и не может отомстить Медведеву

Всё смешалось в раскладах верхней половины мужской сетки после поражения первой ракетки мира и действующего чемпиона US Open Новака Джоковича. Победную поступь серба остановил швейцарец Стэн Вавринка, который уже попортил ему немало крови в прошлых поединках, причём довольно важных, хотя счёт личных встреч с учётом челленджеров и квалификации перед нынешним матчем был заметно в пользу серба – 21-5.

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Всё началось в 2006 году. 19-летний Новак только что выиграл свой первый титул в карьере на турнире в Амерсфурте и играл второй подряд финал, в Умаге. И там путь ему преградил Вавринка. Матч был упорный, и после счёта 6:6 в первом сете серб снялся. Эпичная битва получилась в 1/8 финала Australian Open-2013 – 1:6, 7:5, 6:4, 6:7 (5:7), 12:10 в пользу Новака за 5 часов 1 минуту неимоверной борьбы. Джокович в итоге тогда стал чемпионом турнира, но в следующем году в похожем по упорству четвертьфинале серб уже был вынужден уступить – 6:2, 4:6, 2:6, 6:3, 7:9, а Вавринка в итоге выиграл свой первый «шлем» в карьере. Затем соперники дважды пересекались уже непосредственно в финалах мэйджоров, и снова верх одержал Стэн – на «Ролан Гаррос»-2015 и US Open-2016.

Человек больших матчей. Вавринка – чемпион US Open Вавринка обыграл Джоковича в финале US Open вопреки статистике, зрителям и неудачно складывавшемуся сезону.

К этому US Open действующий чемпион Новак Джокович подошёл не в лучшем состоянии. После победного Уимблдона серб продлил свои каникулы, снявшись с «Мастерса» в Монреале, и выступил только в Цинциннати. Там он добрался до полуфинала, где уступил будущему чемпиону Даниилу Медведеву. Всё шло к новой встрече россиянина и серба, уже в Нью-Йорке, но этим планам помешал Стэн Вавринка. Матч был упорным и энергозатратным, но это как раз стихия швейцарца. В первом сете он сделал единственный брейк, отразив брейк-пойнты соперника на двух своих подачах. Во второй партии Новак сразу взял чужую подачу и повёл 3:0, затем 4:1, но преимущество не удержал – 4:4. А в концовке Стэн сделал ещё один брейк. Ну а в третьем гейме третьего сета Новак никак не мог толком подать, а если и подавал, то срывал следующий удар. В итоге на переходе серб не сел на скамейку, а пошёл к сопернику, чтобы поздравить его с досрочной победой — 6:4, 7:5, 2:1 (отказ).

Как выяснилось после матча, причиной снятия с турнира стала травма левого плеча, которая не давала Джоковичу нормально играть уже какое-то время: «Боль постоянно чувствовалась в течение нескольких недель. Иногда она сильнее, иногда утихает. Необходимы разные препараты, которые немедленно унимают боль. Одни из них работают, другие — нет. В определённый момент появляется чувство, что нанести удар уже не получится».

Что ж. Прошлогодний чемпион не смог защитить титул, а с учётом и менее удачной августовской связки американских «Мастерсов» его преимущество в рейтинге существенно сократилось. Если теперь US Open выиграет Рафаэль Надаль, то его отставание от Джоковича сократится до 640 очков, а если чемпионом станет Роджер Федерер, то – 1095. А такое небольшое очковое преимущество быстро может исчезнуть за пару азиатских турниров, тем более и там сербу нужно защищать 1000 очков за титул на «Мастерсе» в Шанхае. Понимая это, Джокович сделал осторожно-оптимистичное заявление, что намерен вернуться на корт на турнире ATP-500 в Токио, который начнётся через четыре недели, а затем и в Шанхае: «Сезон ещё не окончен. Впереди ещё много турниров. С точки зрения рейтинга ATP мне надо защитить много очков и постараться удержать первое место в мировой классификации. Рафа, Роджер и другие парни играют хорошо, но я надеюсь, что ещё получу шанс посоревноваться, как только выздоровею. Я с оптимизмом оцениваю свои шансы выступить на турнирах в Азии. Кроме того, далее идут матчи в закрытых помещениях. Исторически я довольно неплохо выступаю в эти месяцы».

Что ж. Пожелаем Новаку быстрого выздоровления. А Даниилу Медведеву теперь надо готовиться к четвертьфиналу US Open со Стэном Вавринкой.