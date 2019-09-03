Рублёв проиграл. Но он всё равно крут

Андрей Рублёв, пройдя на US Open Циципаса и Кирьоса, не совладал с итальянской мощью. Несмотря на это, в последний месяц он был очень хорош.

Рублёв остановился в шаге от своего рекорда

Путь Андрея Рублёва по турнирной сетке US Open – 2019 завершился в 1/8 финала, за один раунд до повторения лучшего результата. В 2017 году Андрей первым из нового поколения российских теннисистов пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема», и произошло это именно в Нью-Йорке, на кортах Flushing Meadows. И Карен Хачанов, и Даниил Медведев добрались до этой стадии мэйджоров только в нынешнем сезоне. Карен сделал это на «Ролан Гаррос», а Даниил вышел в четвертьфинал этого US Open, где сыграет со Стэном Вавринкой.

«Рублёв не дал ощущать себя комфортно». Россиянин победил главного скандалиста В матче 3-го круга US Open Андрей Рублёв не дал шансов Нику Кирьосу, одержав яркую победу. И он вполне может дойти до полуфинала.

Рублёв в 4-м круге уступил сопернику, которого в принципе мог побеждать – Маттео Берреттини. Ранее они играли трижды, в том числе на юниорском Уимблдоне в 2014 году, и Андрей вёл по личным встречам со счётом 2-1. Главное, он выиграл в этом сезоне на харде в зале, во втором круге турнира в Марселе в феврале – и выиграл уверенно. Условия этих матчей были довольно похожи, потому что на US Open шёл дождь, и организаторы закрыли крышу.

Крыша и темп

На этот раз, однако, в игре в высоком темпе преуспел не Рублёв, а Берреттини, так что ускорение корта путём закрытия крыши пошло ему на пользу. Маттео просто замучил Андрея резкими ударами по линиям, задёргал его укороченными и задавил мощными подачами. В итальянце почти два метра роста (196 сантиметров), так что рычаги для резких подач у него имеются. Теннис у него отнюдь не старой итальянской школы, предполагавшей долгое удерживание мяча в игре на задней линии, а лучшее соотношение побед и поражений не на грунте, а на траве. Там у Берреттини в этом году были титул и полуфинал, а на Уимблдоне он дошёл до 4-го круга, уступив лишь Роджеру Федереру.

Что же Рублёв сделал с Федерером?! Так легенда тенниса не проигрывала 16 лет «Я впечатлён», — только и произнёс Федерер сразу после матча с россиянином. Ну а что он ещё мог сказать?

Но, конечно, разгрома Андрея едва ли кто-то ждал, тем более что он вообще котировался как фаворит матча. В первой партии Маттео не дал ему ни единого шанса – Рублёв с трудом вытащил одну свою подачу, и всё. Затем россиянин более-менее вошёл в игру, но у итальянца всё равно было преимущество. В третьем сете Андрей стал чаще играть сопернику под бэкхенд, который менее опасен, чем форхенд, и смог добраться до тай-брейка, причём при счёте 5:6 отыграл подачу на матч. Драматичный тай-брейк завершился победой Берреттини со второго матчбола – 6:1, 6:4, 7:6 (8:6).

Андрею нужно продолжать в том же духе

«Это какое-то сумасшествие, я не могу в это поверить. Я видел, как моя семья и команда улыбаются и плачут от счастья из-за меня, и это что-то особенное. Я просто счастлив. Я только восстановился после травмы, поэтому не ожидал, что смогу выйти в четвертьфинал. До того я не выигрывал здесь ни одного матча. Так что всё очень неожиданно. Но я играл хорошо — мы оба играли хорошо. Я был уверен в себе и проделал отличную работу», — сказал Маттео после матча.

23-летний Берреттини стал первым итальянцем в четвертьфинале US Open за 42 года. В 1977-м до этой стадии добрался Коррадо Барадзутти, под руководством которого женская сборная Италии в нулевые – 10-е годы нашего века четырежды завоевала Кубок Федерации. Дальше Маттео ждёт Гаэль Монфис, который на этом турнире пока в основном легко сокрушает своих соперников.

Рублёв в любом случае за последний месяц показал ряд блестящих результатов: финал Гамбурга с победой над Домиником Тимом, четвертьфинал Цинциннати, по пути к которому были обыграны Стэн Вавринка и Роджер Федерер, да и 4-й круг US Open – тоже более чем достойно. К тому же и здесь Андрей одержал яркие победы – над недавно подружившимися Стефаносом Циципасом и Ником Кирьосом. Грека Рублёв выбил в первом раунде, а австралийца в третьем. В новом рейтинге россиянин поднимется в топ-40 и спокойно попадёт на все крупные турниры, включая «Мастерсы» в Шанхае и Париже.