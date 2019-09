Даже американская публика cтихла. Медведев – в полуфинале US Open и на Итоговом!

Если в предыдущих раундах Даниил Медведев сражался больше с судьями, американскими болельщиками, даже болбоями, хотя, конечно, и соперники ему доставались крепкие, то в четвертьфинале нынешнего US Open россиянину наконец-то в оппоненты выпал настоящий чемпион. Это трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка. Тут, конечно, и публика как-то затихла, да и теннис два настоящих мастера стали выдавать на загляденье. То, что 34-летний швейцарец относится к этой категории – давно все знают. А вот Медведев прорвался в топ-5 столь стремительно, что не многие успели это заметить.

К четвертьфиналу с Вавринкой россиянин подошёл измождённым. Шутка ли сказать – с 31 июля он провёл 20 матчей на высочайшем уровне – это были турниры категории 500, два «Мастерса» и теперь «Шлем» – и 18 из них Даниил выиграл. Немудрено, что многие даже предполагали, что он снимется с матча. И предпосылки к этому были: Медведев не очень удачно передвигался. Особенно волнительно было, когда он взял медицинский перерыв и ему замотали левое бедро. К тому времени россиянин вёл с брейком – 4:3, но не сумел затем подать на сет. Соперник отыгрался – 5:5, а во время тай-брейка даже первым добрался до сетбола, но в итоге верх в упорной борьбе одержал Медведев – 7:6 (8:6). Во второй партии россиянин снова первым сделал брейк, при этом пересдал допускать обилие двойных и на сей раз ни разу не позволил сопернику даже добраться до брейк-пойнтов – 6:3.

В начале третьей партии Медведев потерял концентрацию и допустил две двойные, и тем самым потерял свою подачу. Дальше оба игрока легко брали свои геймы, а когда Вавринка вышел подавать на сет началось затяжное сражение. Швейцарец отыграл серию брейк-пойнтов и всё же перевёл игру в четвёртый сет – 6:3. Ну а четвертый сет вышел на удивление скоротечным. Вавринка стал допускать множество ошибок, и в итоге менее чем за полчаса (всего матч длился 2 часа 33 минуты) россиянин оформил исторический для себя выход в полуфинал – 7:6, 6:3, 3:6, 6:1.

После матча россиянин в интервью на корте был сама любезность, при этом он сохранил свою так понравившуюся многим откровенность: «Матч был очень странным. У меня вновь очень болело бедро. Я думал, что не смогу продолжить. Но это понятно, и в такой ситуации и Стэн стал по-другому играть. Поэтому я очень рад, что прошёл в полуфинал. На самом деле перед матчем я чувствовал себя великолепно – тейпы на мне были, чтобы только себя поддержать. Я принял болеутоляющие – они начали действовать к концу первого сета. Посмотрим, как я буду себя чувствовать завтра. Публика меня где-то поддерживает, где-то ещё нет. Так что спасибо вам, ребята, и извините, если что».

Теперь Даниил Медведев сыграет в полуфинале US Open с победителем пары Роджер Федерер – Григор Димитров. Последний раз россиянин был в четвёрке сильнейших ТБШ – тоже на US Open. В 2010 году это был Михаил Южный. Эта победа позволила Даниилу гарантировать рекордное для себя 4-е место в рейтинг-листе ATP, где он окажется в ближайший понедельник, а также 4-ю путёвку на итоговый чемпионат ATP в Лондоне, куда уже отобрались Джокович, Надаль и Федерер. Последний раз на итоговой восьмёрке россиянин выступал 10 лет назад – это был Николай Давыденко, который тогда, кстати и стал чемпионом. Ну а год спустя на турнире в качестве запасного был Михаил Южный, которому на корт так и не довелось выйти.

Евгений Кафельников – титул («Ролан Гаррос»-1996, Australian Open-1999)Марат Сафин – титул (US Open-2000, Australian Open-2005)Александр Метревели – финал (Уимблдон-1973)Андрей Чесноков – полуфинал («Ролан Гаррос»-1989)Александр Волков – полуфинал (US Open-1993)Николай Давыденко – полуфинал («Ролан Гаррос»-2005, 2007, US Open-2006, 2007)Михаил Южный – полуфинал (US Open-2006, 2010)Тоомас Лейус – четвертьфинал («Ролан Гаррос»-1965)Андрей Черкасов – четвертьфинал (Australian Open-1990, US Open-1990, «Ролан Гаррос»-1992)Игорь Андреев – четвертьфинал («Ролан Гаррос»-2007)Андрей Рублёв – четвертьфинал (US Open-2017)Карен Хачанов – четвертьфинал («Ролан Гаррос»-2019)